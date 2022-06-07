Zarco, Espargaro'ya "hediyesi için" minnettar

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Zarco ön grupta sert lastiğe sahip tek sürücüydü ve yarışın son turlarında orta lastiğe sahip diğer sürücüleri zorlayabilmeyi umuyordu, fakat sert lastikler tahmin edilene göre daha hızlı tükendi ve kariyerinin ilk galibiyetini kovalayan Zarco podyum mücadelesinin dışında kaldı. Son tura girilirken Fransız sürücü uzak bir dördüncülük elde edecek gibi duruyordu.

Ancak ikinci sıradaki Espargaro'nun son tura girilirken yarışın bittiğini zannedip yavaşlaması ve sıra kaybetmesinin ardından Zarco kendini bir anda üçüncü sırada buldu ve pozisyonunu koruyarak podyuma çıktı.

Yarıştan sonra konuşan Zarco, "Ön grupta sert arka lastiğe sahip tek sürücüydüm ve yarışın sonunda avantaj elde etmeyi bekliyordum."

"Arka lastikleri korumaya, çok fazla patinaj yapmamaya çalışıyordum, bir avantaj elde edeceğimi veya diğerlerinin düşeceğini umuyordum.

"Ama işler istediğim gibi gitmedi, yarışın sonunda Aleix ve Jorge Martin kadar iyi hızlanamıyordum."

"Podyumdan ve podyum mücadelesinden kopmuştum, bundan dolayı hayal kırıklığına uğramıştım. Yine de 4. sıra yeterince iyiydi, bir diğer iyi sonuç almaya doğru ilerliyordum."

"Sonra Espargaro hata yaptı, bu büyük bir sürprizdi. Teknik bir sorun yaşadığını düşündüm, sonrasında ise kollarını kaldırdığını ve kutlama yaptığını gördüm. Bu yüzden odaklanmaya ve yarışı bitirmeye çalıştım. Güzel bir hediyeydi.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro'nun hatasından faydalanan bir diğer isim ise Zarco'nun takım arkadaşı Jorge Martin. Yarış boyunca Aprilia ile ikincilik mücadelesini sürdüren Martin, Espargaro hata yapmasaydı da ikincilik mücadelesini sürdürebileceğini söylüyor.

Eski bir ön süspansiyon ayarı denemesinin ardından Barselona'da podyuma dönen Martin, "[Espargaro] gazı kesse de kesmese, son tur için bir şeylerim olduğunu düşündüm."

"İkinciliği geri almaya ve geçiş yapmaya çalışıyordum, özellikle de güçlü hissettiğim 10. virajda."

"Sonuçtan memnunum. Üç zorlu yarışın ardından podyuma dönmek harika, motosikletimi ilk yarışlardaki standartlara döndürdük ve Motosikletteki hissiyat geri geldi, sonraki yarışlarda daha iyi olacağız."

"Rahat sürebilmek için ön tarafı hissetmeye ihtiyaç duyan bir biniciyim ve son yarışlarda ön tarafta büyük eksiklikler vardı. Sürekli kaza yapıyordum ve nedenini bilmiyordum, asıl mesele buydu." dedi.