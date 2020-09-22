Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”

Fabrika Honda sürücüsü, “radikal” RC213V motosikleti ile yumuşak lastikle maksimum performansı göstermekte zorlanmaya devam ederken, sıralama turlarında 17. oldu ancak yarışın startında 11. sıraya kadar yükseldi.

Önündeki sürücülerin kazalara karışmasıyla beraber yedinci sıraya yükselen ve yarışı bu noktada tamamlayan İspanyol sürücü, önceki hafta yine Misano’da gerçekleştirilen yarışa göre, toplam yarış zamanını 17 saniye geliştirmeyi başardı.

Bu sonucu öndekilerin kazalarının da yardımıyla aldığını belirtmesine rağmen Marquez, Honda’nın yarış ayarlarında gerçekleştirdiği gelişimin, kazalar olmadan da kendisine ilk 10 için yeterli olabileceğini düşünüyor.

Marquez, “Tatmin oldum, çünkü gelişim kaydettik. Geçtiğimiz haftaya göre 17 saniye geliştik ve gelişimin oldukça iyi olduğunu düşünüyorum ve bundan ötürü mutluyum.”

“Hâlâ bazı parçaları, bazı şeyleri geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. Ancak sonuç olarak, iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz.”

Alex Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

“Elbette Montmelo’da (Barcelona) bu adımı doğrulamaya çalışacağız. Bugün belki de yedinci sıra, gerçek değildi. Çünkü çok kaza oldu.”

“Ancak kazalar olmasa bile ilk 10’a girebilirdik diye düşünüyorum, bu yüzden bundan memnunum.”

“Yine de sıralama turlarını geliştirmemiz gerek, çünkü 17. sıradan başlayınca işler kolay olmuyor ve hâlâ ilk turlarda çok zaman kaybediyorum.”

“Bunun dışında mutluyum, takım çalışmasından ve gelişimlerden tatmin oldum.” şeklinde konuştu.

Marquez ayrıca, yarışın son bölümlerinde tulumundaki hava yastıklarının aktif hale gelmesinin ardından LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami’ye geçildi. Çaylak sürücü o anda hava yastıkları yüzünden nefes alamadığını belirtti.

“Bitime üç tur kala bir sorun yaşadım. Nakagami arkamdaydı ve onunla savaşabilirdim.”

“Ancak gidonumda büyük bir hareketlenme oldu, hava yastıkları aktif hale geldi ve o anda çok zaman kaybettim.”

“Altıncı sırayı korumadaki asıl sorun, hava yastığındaki bu problemdi. Hava yastıkları devredeyken bir tur tamamlamak kolay değildi ve nefes alamıyordum.”