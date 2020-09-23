Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş

Marquez, İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından sağ kolunu kırdı ve en azından Ekim sonuna kadar yarışlara geri dönmesi beklenmiyor.

Petronas Yamaha’dan Quartararo, Jerez’deki İspanya GP’yi ve ertesi hafta yine aynı pistte yapılan Endülüs GP’yi kazandı ancak Çek ve San Marino yarışları arasında sadece 20 puan alabildi.

Şampiyona liderliğini kaybeden genç sürücünün bu inişli/çıkışlı performansı herkesi şaşırtıyor.

Diğer tarafta son yıllarda Marquez'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi olan Dovizioso da Avusturya GP'sini kazandı, ancak Michelin’in yeni arka lastiklerine uyum sağlamakta zorlandı.

Dovizioso ve Quartararo'yu 2020 şampiyonluğu için favori olarak gördüğünü söyleyen Marquez, her iki sürücüden de daha fazlasını beklediğini kabul etti.

Marquez, "Avusturya'da Quartararo veya Dovizioso'nun şampiyonluk için favori olduğunu söyledim. Ama dürüst olmak gerekirse onlardan daha fazlasını yapmalarını bekliyordum."

“Özellikle Quartararo'dan çok daha fazlasını bekliyordum, çünkü ilk iki yarışı harika bir performans sergiledi ve şimdi ona tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

"Bu, ona çok fazla soruna neden oluyor, en güçlü yanlarından biri olan sıralamada bile."

"Dovizioso tutarlı, ancak şampiyonluğu kazanmak istiyorsa daha fazla hıza ihtiyacı var çünkü [Joan] Mir ve [Maverick] Vinales'in de orada olduğunu görüyoruz."

"Sekiz veya dokuz sürücü 25 puan içinde diziliyor, bu yüzden sezon sonuna kadar neler olacağını görmek ilginç olacak." dedi.

İlk yedi yarışta altı farklı sürücü galibiyete ulaştı ve şu anda şampiyonluğun net bir favorisi bulunmuyor. Marquez, bu duruma anlam veremediğini söyledi.

"Bu durumu anlamak zor. Görünüşe göre kimse şampiyonluğu kazanmak istemiyor; kimse şampiyonaya liderlik etmek istemiyor"

"Durumu anlamak zor, ama bir sürücüyseniz kesinlikle daha iyi anlarsınız."

Kolundaki ikinci operasyonun ardından yeniden antrenmanlara başlayan Marquez, ileriye doğru adımlar atmaya başladığını söyledi. Ancak ne zaman döneceğini kendisi de bilmiyor.

"Eğer bir sürücüyseniz ve doktorlar size üç ay boyunca yarışamayacağınızı söylüyorsa, bu gerçekten şoke edicidir."

“Şimdi, her şeyin çok yavaş olduğu ve ilerlemeyi fark etmediğim ilk dönemden sonra, ileriye doğru büyük adımlar attığımı hissetmeye başlıyorum."

"Peki hangi noktadayım? Motosiklete geri dönmeye yaklaştığımı biliyorum, ancak bir ay sonra mı, iki hafta sonra mı yoksa iki ay sonra mı döneceğimi bilmiyorum. Cevabı vücudum verecek."