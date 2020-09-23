MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Çek GP
02 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avusturya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
29 Eki
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Sıradaki Etkinlik
43 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
13 Kas
Canceled
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
20 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş

paylaşım
yorumlar
Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oriol Puigdemont
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP dünya şampiyonu Marc Marquez, Temmuz ayında Jerez'de kazandığı çifte zaferden sonra Fabio Quartararo'dan "çok daha fazlasını beklediğini" itiraf etti.

Marquez, İspanya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından sağ kolunu kırdı ve en azından Ekim sonuna kadar yarışlara geri dönmesi beklenmiyor.

Petronas Yamaha’dan Quartararo, Jerez’deki İspanya GP’yi ve ertesi hafta yine aynı pistte yapılan Endülüs GP’yi kazandı ancak Çek ve San Marino yarışları arasında sadece 20 puan alabildi.

Şampiyona liderliğini kaybeden genç sürücünün bu inişli/çıkışlı performansı herkesi şaşırtıyor.

Diğer tarafta son yıllarda Marquez'in şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi olan Dovizioso da Avusturya GP'sini kazandı, ancak Michelin’in yeni arka lastiklerine uyum sağlamakta zorlandı.

Dovizioso ve Quartararo'yu 2020 şampiyonluğu için favori olarak gördüğünü söyleyen Marquez, her iki sürücüden de daha fazlasını beklediğini kabul etti.

Marquez, "Avusturya'da Quartararo veya Dovizioso'nun şampiyonluk için favori olduğunu söyledim. Ama dürüst olmak gerekirse onlardan daha fazlasını yapmalarını bekliyordum."

“Özellikle Quartararo'dan çok daha fazlasını bekliyordum, çünkü ilk iki yarışı harika bir performans sergiledi ve şimdi ona tam olarak ne olduğunu bilmiyorum."

"Bu, ona çok fazla soruna neden oluyor, en güçlü yanlarından biri olan sıralamada bile."

"Dovizioso tutarlı, ancak şampiyonluğu kazanmak istiyorsa daha fazla hıza ihtiyacı var çünkü [Joan] Mir ve [Maverick] Vinales'in de orada olduğunu görüyoruz."

"Sekiz veya dokuz sürücü 25 puan içinde diziliyor, bu yüzden sezon sonuna kadar neler olacağını görmek ilginç olacak." dedi.

İlk yedi yarışta altı farklı sürücü galibiyete ulaştı ve şu anda şampiyonluğun net bir favorisi bulunmuyor. Marquez, bu duruma anlam veremediğini söyledi.

"Bu durumu anlamak zor. Görünüşe göre kimse şampiyonluğu kazanmak istemiyor; kimse şampiyonaya liderlik etmek istemiyor"

"Durumu anlamak zor, ama bir sürücüyseniz kesinlikle daha iyi anlarsınız."

Kolundaki ikinci operasyonun ardından yeniden antrenmanlara başlayan Marquez, ileriye doğru adımlar atmaya başladığını söyledi. Ancak ne zaman döneceğini kendisi de bilmiyor.

"Eğer bir sürücüyseniz ve doktorlar size üç ay boyunca yarışamayacağınızı söylüyorsa, bu gerçekten şoke edicidir."

“Şimdi, her şeyin çok yavaş olduğu ve ilerlemeyi fark etmediğim ilk dönemden sonra, ileriye doğru büyük adımlar attığımı hissetmeye başlıyorum."

"Peki hangi noktadayım? Motosiklete geri dönmeye yaklaştığımı biliyorum, ancak bir ay sonra mı, iki hafta sonra mı yoksa iki ay sonra mı döneceğimi bilmiyorum. Cevabı vücudum verecek."

 
Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”

Önceki haber

Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Fabio Quartararo , Marc Marquez
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?
Formula 1 Formula 1 / Yorum

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brown, "kızgın" Stroll'un itirazını çekmesine şaşırmış

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor!

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stefano Domenicali, F1'in yeni CEO'su olmaya hazırlanıyor!

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen: "Haas koltuğu için çok sayıda aday var"

Son Haberler

Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş

Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”

Espargaro: "Misano podyumu, KTM'in kendi evindeki galibiyetinden daha değerli"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Misano podyumu, KTM'in kendi evindeki galibiyetinden daha değerli"

Mir artık şampiyonluk savaşında olduğunu hissediyor
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir artık şampiyonluk savaşında olduğunu hissediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 takımları, bir başka eski Ferrari patronundan neden korkmamalı?

1s
2
Formula 1

Button: "Hamilton yarıştığım en temiz pilottu"

3
Formula 1

Formula 1 taraftar anketi sonuçlandı, Ferrari ve Leclerc zirvede yer aldı!

4
Formula 1

Hamilton, TIME tarafından "en etkili 100 kişi" arasında gösterildi

5
MotoGP

Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş

1s

Son Haberler

Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş
MOTOGP

Marquez, 2020'de Quartararo'dan "çok daha fazlasını" beklemiş

Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”
MOTOGP

Marquez: “Misano’daki yedincilik, gerçek bir sonuç değil”

Espargaro: "Misano podyumu, KTM'in kendi evindeki galibiyetinden daha değerli"
MOTOGP

Espargaro: "Misano podyumu, KTM'in kendi evindeki galibiyetinden daha değerli"

Mir artık şampiyonluk savaşında olduğunu hissediyor
MOTOGP

Mir artık şampiyonluk savaşında olduğunu hissediyor

Dovizioso frenlemede sorun yaşıyor
MOTOGP

Dovizioso frenlemede sorun yaşıyor

Son Videolar

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.