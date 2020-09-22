Espargaro: "Misano podyumu, KTM'in kendi evindeki galibiyetinden daha değerli"

KTM, Çek Cumhuriyeti Grand Prix'sini Brad Binder ile kazanmayı başardı. Steiermark Grand Prix'sindeki yarışta ise Miguel Oliveira Tech3 KTM ile zafere ulaşırken, Espargaro üçüncü oldu.

Ancak San Marino GP, KTM'nin podyum için yarışamadığı ilk yarıştı ve Espargaro o yarışı 10. sırada tamamladı. Oliveira 11. olurken, Binder ancak 12. olabildi.

Misano'daki ikinci yarışta KTM çok daha iyi gözüktü ve Espargaro, yoğun mücadelenin ardından üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. Oliveira beşinci olurken, Binder finiş göremedi.

Espargaro, KTM'in iki Misano yarışı arasında yaptığı atılımı "şoke edici" şeklinde yorumladı.

"Bu podyum bizim için Avusturya'daki bir zaferden daha değerli, çünkü Avusturya'da her şey iyiydi, her şey açıktı, motosiklet tüm seanslarda, ısınma turlarında ve yarışta iyi performans sergiliyordu."

"Bu çocuklara karşı savaşmak kolay değil, ancak motosiklet çok iyi çalıştığında, bu podyumları almayı bekleyebiliyorsunuz."

"Ama geçen hafta sonu liderden 12 saniye yavaş kaldık. Oysa bugün çok hızlı olan Maverick'in [Vinales] sadece dört ya da beş saniye ardındaydık ve bu vakti yarışın hemen sonunda kaybettik çünkü lastikler bitti. Bu sonucun ne kadar şoke edici olduğunu ve buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu görebiliyorum."

"Bu, takvimde Barcelona ile birlikte zorlanacağımızı bildiğimiz yarışlardan bir tanesiydi."

"Bu yüzden, Barcelona'yla en iyi şekilde baş etmeye çalışacağız ve şampiyonanın nasıl gittiğini göreceğiz, çünkü Barcelona'dan sonra işlerin bizim için daha iyi olabileceğini biliyoruz." dedi.

San Marino'da orta lastikle mücadele eden ve lastiklerini pek çok kez kilitleyen Espargaro, ikinci Misano yarışı için yumuşak lastiği tercih etti.

"Bu gerçekten zor bir karar oldu, çünkü Cumartesi gecesi ne yapacağımı düşünüyordum ve ısınmadan sonra arka tarafta yumuşak lastiği kullanma kararından emin değildim."

"Ama kendi kendime 'geçen hafta sonu ile aynı seçimi yaparsak ve yine işe yaramazsa, iki kez aynı hatayı yapmış oluruz. Bu yüzden yumuşak kullanalım, yarışın ilk 15 turunun tadını çıkaralım ve sonra neler olacağını görelim' dedim."

"Çok iyi performans gösteriyordum, Fabio'yu bir saniye ardımda tutuyordum, bir aşamada onunla biraz boşluk oluşturdum."

"Ama bitime 10 tur kala, arka lastik bitmeye başladı. Sonra bazı virajlarda çok mücadele etmeye başladım."