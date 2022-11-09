Marquez: "Honda bu motosikletle 2023'te şampiyonluk savaşı veremez"

Haberi dinle

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, test paketinden "daha fazlasını beklediğini" ve bunu göremediğini dile getirdi.

İspanyol sürücü, salı günü Ricardo Tormo Pisti'nde yeni bir aerodinamiye sahip olan yeni bir motosiklet test etti ve "biraz daha fazla tork" getiren motordan memnun olduğunu ancak takımın diğer üreticilere yaklaşmak için "daha büyük bir adıma" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Daha fazlasını bekleyip beklemediği ve hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulan Marquez şunları söyledi: "Evet, elbette daha fazlasını bekliyordum çünkü her zaman daha fazlasını istersiniz."

"Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyemem çünkü Honda çalışıyor, çabalıyor ve yeni bir motosiklet getiriyor ama şampiyonluk için mücadele etmek istiyorsak daha fazlasına ihtiyacımız var."

"Burada aldığımız motosikletle şampiyonluk için mücadele etmeyeceğiz."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, motosikletin ön tarafını daha iyi hissettiğini ancak bunun diğer alanlarda performans kaybına yol açtığını ve bazı tavizler verilmesi gerektiğini söyledi.

Marquez ayrıca yeni motosikletin tur zamanlarının pazar günü kullandığı eski RC213V ile benzer olduğunu ekledi.

Marquez şunları ekledi: "Sorunlardan birinde doğru yönde ilerledik ancak beklediğimiz üzere bir alanda iyileşirken başka bir alanda kaybediyoruz."

"Yani bir uzlaşma bulmak gerekiyor ancak her zaman aynı karakterdeyiz, aşağı yukarı aynı sorunlar var, bir şeyi geliştiriyoruz fakat özellikle aynı kalıyor. Bu yüzden Şubat ayında gelişmek için durumu anlamalıyız."

Marquez, fabrika takımında kendisine katılan yeni Honda sürücüsü Joan Mir'in ve LCR Honda'ya katılan Alex Rins'in ilk izlenimlerini merak ettiğini de ekledi.

Şöyle dedi: "Onlar da artık Honda'nın bir parçası oldular ve ilk izlenimlerini duymak benim için önemli."

"Bir motosiklete bindiğinizde sorunlara alışırsınız. Mir ve Rins gibi yetenekli biriyseniz, yetenekli olduğunuz için sorunlara adapte olmaya başlarsınız."

"Hızlı olacaklar ama bunun kolay bir motosiklet olup olmadığını tur zamanlarında göreceğiz."

"Eğer kolay bir motosikletse, piste çıkarsınız ve diğerleriyle aynı tur zamanına sahip olursunuz. Eğer zor bir motosikletse kabul edilebilir bir tur zamanına ulaşmak için tüm gününüzü harcarsınız."

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Repsol Honda takım patronu Alberto Puig de Salı günkü testin sonucundan memnun değildi ve takımın beklediği kadar olumlu bir sonuç elde edemediğini söyledi.

Puig, MotoGP.com'a şunları söyledi: "Farklı motosiklet konseptleri denedik ve şimdiye kadar biraz daha iyi bir sonuç bekliyorduk."

"Bazı olumlu şeyler bulduk ama beklediğimiz kadar değildi, bu yüzden devam etmeliyiz."

"Çalışmaya devam etmeliyiz çünkü son Misano testinden bu yana çok çalıştık ama bunu gösteremedik."