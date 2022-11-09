Marquez: "Mir ve Rins, kazalara alışmalı"

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Honda, fabrika ve uydu takımının LCR'deki kadrosunu değiştirecek. Rins'in Marquez'in yerini almasının ardından Mir de takıma katılacak. İkili, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma kararından sonra takımsız kalmıştı.

Japon markanın, markalar şampiyonasını son sırada bitirmesi ve üç yıl içinde ikinci galibiyetsiz sezonunu geçirmesiyle 2022, Honda için zorlu geçti.

Autosport'un İspanyolca yayın yapan kardeş web sitesi Motorsport.es'e özel olarak konuşan Marquez, hem Rins hem de Mir'in RC213V'de güçlü olmasını bekliyor; ancak her ikisinin de HCR'ye 'büyük bir güvenle' ve 'şansla' gelmesi gerektiğini düşünüyor.

Mir ve Rins'in Salı günü gerçekleşecek Valensiya'daki 2023 sezon öncesi testinde ilk kez kullanacakları Honda'daki performanslarının nasıl olacağı sorulduğunda Marquez, "Başta onlardan güçlü olmamalarını beklemezsiniz, sonra güçlü olduklarını fark edersiniz ve hazırlıksız yakalanırsınız."

“İkisi de harika sürücüler: Biri yarış kazananı ve diğeri dünya şampiyonu."

“Sürücülerden kaynaklı değil ama Honda'nın, farklı türde bir motosikleti var. Bence kullanan herkes bu konuda sıkıntı yaşamıştır."

“Honda, sınırı bulmak istiyorsanız kaza yapmanız gereken bir motosiklet; güvenin ve şansın size yardımcı olması gereken yer tam da burası."

Marc Marquez, Repsol Honda Team after crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Kaza sonucunda motosikletin büyük bir hasar almaması ve yaralanmamanız için güvene ve şansa ihtiyacınız var."

“Bu gerçekçi bir durum, uydurduğum bir şey değil. İstatistiklere bakabilirsiniz." dedi.

Marc Marquez, 2022'de yarıştığı 12 Grand Prix hafta sonunda 18 kez kaza yaparken, Pol Espargaro ve Alex Marquez bu sezon 21'er kez düştü.

Salı günü Valensiya'daki bir günlük testle ilgili olarak Marc Marquez, test etmek için yeni bir şasiye sahip olacağını ve güncellenmiş bir motor spesifikasyonunu deneyeceğini söyledi. Ancak bunun, motosikletin 2023'te yarışacağı son hali olmasını beklemiyor.