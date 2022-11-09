Marquez: "Mir ve Rins, kazalara alışmalı"
Marc Marquez, takıma yeni gelen eski Suzuki ikilisi Alex Rins ve Joan Mir'in 2023'te Honda MotoGP sürücüleri olarak kazalara alışmaları gerektiğini söyledi.
Honda, fabrika ve uydu takımının LCR'deki kadrosunu değiştirecek. Rins'in Marquez'in yerini almasının ardından Mir de takıma katılacak. İkili, Suzuki'nin MotoGP'den ayrılma kararından sonra takımsız kalmıştı.
Japon markanın, markalar şampiyonasını son sırada bitirmesi ve üç yıl içinde ikinci galibiyetsiz sezonunu geçirmesiyle 2022, Honda için zorlu geçti.
Autosport'un İspanyolca yayın yapan kardeş web sitesi Motorsport.es'e özel olarak konuşan Marquez, hem Rins hem de Mir'in RC213V'de güçlü olmasını bekliyor; ancak her ikisinin de HCR'ye 'büyük bir güvenle' ve 'şansla' gelmesi gerektiğini düşünüyor.
Mir ve Rins'in Salı günü gerçekleşecek Valensiya'daki 2023 sezon öncesi testinde ilk kez kullanacakları Honda'daki performanslarının nasıl olacağı sorulduğunda Marquez, "Başta onlardan güçlü olmamalarını beklemezsiniz, sonra güçlü olduklarını fark edersiniz ve hazırlıksız yakalanırsınız."
“İkisi de harika sürücüler: Biri yarış kazananı ve diğeri dünya şampiyonu."
“Sürücülerden kaynaklı değil ama Honda'nın, farklı türde bir motosikleti var. Bence kullanan herkes bu konuda sıkıntı yaşamıştır."
“Honda, sınırı bulmak istiyorsanız kaza yapmanız gereken bir motosiklet; güvenin ve şansın size yardımcı olması gereken yer tam da burası."
Marc Marquez, Repsol Honda Team after crash
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
“Kaza sonucunda motosikletin büyük bir hasar almaması ve yaralanmamanız için güvene ve şansa ihtiyacınız var."
“Bu gerçekçi bir durum, uydurduğum bir şey değil. İstatistiklere bakabilirsiniz." dedi.
Marc Marquez, 2022'de yarıştığı 12 Grand Prix hafta sonunda 18 kez kaza yaparken, Pol Espargaro ve Alex Marquez bu sezon 21'er kez düştü.
Salı günü Valensiya'daki bir günlük testle ilgili olarak Marc Marquez, test etmek için yeni bir şasiye sahip olacağını ve güncellenmiş bir motor spesifikasyonunu deneyeceğini söyledi. Ancak bunun, motosikletin 2023'te yarışacağı son hali olmasını beklemiyor.
Son Haberler
F1, bağımsız Sprint yarışı fikrini yeniden değerlendirecek
Formula 1, Sprint yarışlarının daha heyecanlı olması için onların ana yarışın gridini belirleyen yarış olmasından ziyade ayrı bir yarış olarak düzenlenmesi fikrini yeniden gündemine aldı.
Hamilton, kalan iki yarışta galibiyet beklemiyor
Son iki yarışta galibiyete ulaşabileceklerini düşünmeyen Lewis Hamilton, hayal kırıklığı yaşasa dahi sıkı çalışmalarından ötürü takımdaki herkesle gurur duyduğunu söylüyor.
Leclerc: "Ferrari şimdiden 2023 için ilerleme kaydetti"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, kendisinin 2022'deki şampiyonluk mücadelesinde yeni şeyler öğrendiğini kabul ederken, Ferrari'nin de şimdiden 2023 için ilerleme kaydettiğini söyledi.
Fittipaldi: "Alonso, Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğu konusunda haklı"
İki kez F1 Dünya Şampiyonu Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso'nun; Max Verstappen'in şampiyonluklarının Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarından daha değerli olduğunu söylemesinin 'doğru' olduğuna inanıyor.