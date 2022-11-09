Quartararo, Valensiya testinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor

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2021 dünya şampiyonu, daha önce Misano'da test ettiği ve memnun kaldığı 2023 motorunun, 2022 motoruyla aynı hızı üretmesinin ardından "bir şeylerin yanlış gittiğini" söylüyor.

Takımın test sürücüsü Cal Crutchlow'un motoru hem Motegi hem de Jerez'de test ettiğini ve daha fazla beygir gücü ürettiğini belirten Quartararo, bunun Ricardo Tormo Pisti'nde görülmediğini dile getirdi.

Quartararo daha önce 2023 motorunu övmüş ve Eylül ayındaki Misano testinden sonra bunun "büyük bir adım" olduğunu söylemişti.

Salı günü Valensiya'da yapılan testin ardından konuşan Quartararo şunları söyledi: "Şaşırdım çünkü bu motorun Misano ve Barselona'da test ettiğimiz motordan biraz daha hızlı olması gerekiyordu. Fakat özellikle sıralama temposu anlamında iki gün öncesine kıyasla aynı olduğunu gördüm."

"Hızı karşılaştırdık ve aynıydı, bu yüzden ne olduğunu analiz etmeliyiz. Misano ve Barcelona'da test yaptık, ardından Cal Motegi ve Jerez'de test yaptı, o da aradaki farkı gördü."

"Fakat şu anda hiçbir fark yok, bu yüzden ne olduğunu gerçekten analiz etmeliyiz."

"Normalde bu motor daha fazla beygir gücüne sahip ve Jerez'de Cal, bunu denedi ve açıkça daha iyi olduğunu söyledi."

"Fakat şimdi durumu kontrol ediyoruz ve en yüksek süratin geçen yılla aynı olduğunu görüyoruz."

"Yani kesinlikle bir sorun var, belki motorda değil ama beklediğimiz ekstra güce sahip olmamızı engelleyen bir şey var."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, salı günü 327.4 km/s hıza çıkarken, 335.4 km/s ile zirvede yer alan Francesco Bagnaia'dan 8 km/s yavaş kaldı.

Takım arkadaşı Franco Morbidelli de 325.8 km/s hıza çıkabildi.

Hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Elbette yılı böyle bitirmek istemezdim. Fakat bir şeyler ters gitti."

"Misano ve Barcelona'da ilerleme kaydetmiş gibi görünürken, bugün hiçbir şey olmaması mümkün değil."

"Yani bir şeyler yanlıştı ama sanırım Franco için de durum aynıydı çünkü onun da hız konusunda oldukça alt sıralarda olduğunu görüyorum."

"Sadece bir hava koridorum vardı, sanırım bu yüzden 327'de kaldım. Öndeki isimlere bakarsak çok hızlılar, bu yüzden analiz etmeliyiz."

Yamaha ayrıca Quartararo'nun "farkı hissedebildiğini" söylediği yeni bir aero paket ve "ilginç bir şey olabilir" dediği arka kanat test etti.

Fransız sürücü şunları söyledi: "Farkı hissediyorsunuz ama gerçekten daha iyi olup olmadığını söyleyemezsiniz çünkü aero pakette yer alan daha büyük kanatla daha az ön kalkması var. Fakat en yüksek hız, hızlanma veya frenleme açısından bir şey yapıp yapmadığını hissetmezsiniz."

"Dolayısıyla verileri kontrol etmeniz gereken daha fazla iş var çünkü benim hissiyatıma göre evet, motosikletin önünün kalkmasını etkiliyor ve daha iyi hissettiriyor fakat gerçekten daha iyi olup olmadığını veriler gösterecek."