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MotoGP / Fransa GP / Antrenman raporu

Le Mans MotoGP: Quartararo, üçüncü antrenman seansının lideri oldu

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Le Mans MotoGP: Quartararo, üçüncü antrenman seansının lideri oldu
Ekleyen:
, Editör

MotoGP şampiyona lideri Fabio Quartararo, Fransa Grand Prix’sinin üçüncü antrenman seansını ilk sırada tamamladı.

Üçüncü antrenman seansındaki kuru hava şartları, cuma günündeki derecelerde iyileşme olduğu anlamına geldi.

Seansın ilk bölümlerinde Petronas SRT sürücüsü Quartararo liderken, takım arkadaşı Franco Morbidelli ikinciydi.

Seansın sonuna kadar bu ikili sürekli liderlik için mücadele ederken, 1:32.319’luk bir tur atan Quartararo seansı lider tamamlamayı başardı.

Son turunda Quartararo’nun 0.130 saniye gerisinde kalan Tech3 KTM sürücüsü Miguel Oliveira ikinci olurken, ilk çizgiyi tamamlayan isim Morbidelli oldu.

Seansın sonlarına doğru highside yaşayıp kaza yapan Jack Miller dördüncü sırada kendisine yer bulurken, Cal Crutchlow beşinci, son bölümde turunu geliştiren Johann Zarco altıncı oldu.

Son bölümde Dunlop şikanında kaza yapan Valentino Rossi’nin yedinci olduğu seansta Maverick Vinales sekizinci, Pol Espargaro dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim Andrea Dovizioso oldu.

Şampiyona ikincisi Joan Mir, son iki dakikaya girilirken kaza yapıp 12. sırada kalırken, sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek durumunda kalacak.

Ayrıca Alex Rins, Alex Marquez ve Stefan Bradl da kaza yapan diğer isimler oldular.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'32.319    
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'32.449 0.130 0.130
3 Italy Franco Morbidelli Yamaha 22 1'32.476 0.157 0.027
4 Australia Jack Miller Ducati 16 1'32.503 0.184 0.027
5 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 21 1'32.558 0.239 0.055
6 France Johann Zarco Ducati 23 1'32.631 0.312 0.073
7 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1'32.640 0.321 0.009
8 Spain Maverick Viñales Yamaha 22 1'32.648 0.329 0.008
9 Spain Pol Espargaro KTM 19 1'32.660 0.341 0.012
10 Italy Andrea Dovizioso Ducati 22 1'32.686 0.367 0.026
11 South Africa Brad Binder KTM 21 1'32.739 0.420 0.053
12 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'32.792 0.473 0.053
13 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'33.204 0.885 0.412
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 20 1'33.290 0.971 0.086
15 Spain Tito Rabat Ducati 25 1'33.293 0.974 0.003
16 Italy Danilo Petrucci Ducati 21 1'33.297 0.978 0.004
17 Spain Alex Marquez Honda 21 1'33.376 1.057 0.079
18 Spain Aleix Espargaro Aprilia 21 1'33.470 1.151 0.094
19 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1'33.482 1.163 0.012
20 Spain Iker Lecuona KTM 22 1'33.499 1.180 0.017
21 Germany Stefan Bradl Honda 22 1'33.686 1.367 0.187
22 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 17 1'33.757 1.438 0.071
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Fransa GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Cem Özel

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