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MotoGP / Son dakika

Avintia, 2021'de VR46 tarafından alınacağı iddialarını yalanladı

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Avintia, 2021'de VR46 tarafından alınacağı iddialarını yalanladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Avintia MotoGP takımının sahibi Raul Romero, 2021'de Valentino Rossi'nin VR46 organizasyonunun MotoGP'deki yerlerini alacağı iddialarını yalanladı.

Bir süredir Moto2 şampiyona lideri ve Rossi'nin kardeşi Luca Marini'nin 2021'de anlaşması olmasına rağmen Tito Rabat'ın Avintia'daki motosikletine geçeceği iddia ediliyor.

Fransa GP hafta sonunda, VR46'nın Avintia'nın griddeki iki yerini almak istediği yönünde iddialar çıktı ve takım menajeri Ruben Xaus bu iddiaları yalanlamadı.

Dorna yayınında konuşan Xaus, "Takımda çok şeyi değiştirdik. Takım bir seviyeye geldi ve artık anahtarları başkasına vermenin zamanı."

"Raul'un kendisi de bunu gördü. Artık 50 yaşında, Andorra'da iki çocuğu var ve orada birçok şey yaparak iyi vakit geçiriyor."

"Bu durumu organizatörlere ve birkaç yatırımcıya bildirdi. Görünen o ki takımı almak için başkaları yaklaştı." dedi.

 

Avintia'nın MotoGP organizatörü Dorna Sports ile anlaşması, diğer uydu takımları gibi gelecek sene sonunda bitiyor.

Takımın sahibi Romero ise gelecek sene devam edeceklerini, 2022 için ise anlaşma yenilemeyeceklerini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Romero, "Motosikletlerden birisini kim istiyorsa, bunun parasını ödemeli ya da sponsor getirmeli."

"Rossi kardeşini yarıştırmak istiyorsa, o zaman bunun ödemesini yapmalı. Tito geldiğinde de aynısı oldu, Abraham ya da Simeon geldiğinde de aynısı oldu."

"Rossi kardeşini yarıştırmak istiyorsa, takımı alması gerekmiyor. Motosiklet için ödeme yapması yeterli."

"2021'de takımımla devam edeceğim. Ancak 2022'de Dorna ile anlaşma yenilemeyeceğiz." dedi.

VR46'nın 2022'de zaten Dorna tarafından iki yer alması bekleniyor, bu açıdan Rossi'nin 2021'de başka bir takımı satın alması ticari açıdan pek mantıklı görülmüyor.

Moto2 şampiyonluğu için mücadele veren isimlerden Enea Bastianini'nin gelecek sene Johann Zarco'nun yerine Avintia'ya geçmesi bekleniyor. Bastianini, Avintia'dan ziyade doğrudan Ducati ile bağlantılı olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Avintia Racing
Editör German Garcia Casanovs

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