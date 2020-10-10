Rossi'nin henüz Monza Rallisi planı yok

Cuma günü yapılan açıklamada, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Monza Rallisi ile tamamlanacağı duyuruldu. Monza Rallisi, 1978'den bu yana hep şampiyona dışı yarış olarak düzenlendi.

9 kez motosiklet dünya şampiyonu olan Rossi, daha önce Monza Rallisi etkinliğini 7 defa kazandı.

Monza Rallisi'nin resmen duyurulmasının ardından, Rossi'ye bu mücadeleye katılıp katılmayacağı soruldu.

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Rossi, "Monza olayını duydum. Çok sayıda insan beni aradı. Planımız Monza'da yarışmak değil çünkü geçen seneki gibi Abu Dhabi'de yarışmak istiyorum."

"Ancak tabii ki durum değişti. Dünya şampiyonasında son yarış olması çok daha ilginç hale getirdi. Göreceğiz." dedi.

Rossi, daha önce birçok kez WRC'de mücadele etti. İlk olarak 2002'de Peugeot 206 ile Britanya Rallisi'ne katılan Rossi, 2006 Yeni Zelanda Rallisi'nde Subaru Impreza ile 11., 2008'de Britanya Rallisi'nde Ford Focus ile 12. oldu.

Rossi, geçen sene üvey kardeşi Luca Marini ve arkadaşı Uccio Salucci ile Gulf 12 Saat yarışına katılmış ve Pro-Am sınıfında 3. olmuştu.

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