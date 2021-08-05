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KTM MotoGP patronu: "Pedrosa'nın takımımızla yeniden yarışmak istemesi büyük bir iltifat"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Gerald Dirnbeck
Çeviren:
Can Çarpıcı

KTM motor sporları başkanı Pit Beirer, Dani Pedrosa'nın KTM'yle MotoGP'de yarışmak istediğine karar vermesini hem takım hem de motosiklet için büyük bir iltifat olarak görüyor.

KTM MotoGP patronu: "Pedrosa'nın takımımızla yeniden yarışmak istemesi büyük bir iltifat"

Pedrosa, 2018 sezonunun sonunda MotoGP'den ayrıldı ve sonrasında KTM'nin test sürücü olarak takımla bu rol için 2 senelik bir anlaşma imzaladı. 

Kariyerinde 31 kez yarış kazanan Pedrosa, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Steiermark GP'de 2018 Valensiya GP'den bu yana ilk defa MotoGP'ye geri dönecek. 

Ayrıca Pedrosa, böylelikle MotoGP'de ilk defa Honda'dan başka bir motosikletle yarışacak. Pedrosa kariyerinde şu ana kadar sadece 125 cc döneminde HRC motosikletleriyle yarışmıştı. 

Autosport.com'un Alman edisyon de.motorsport.com'a konuşan Beirer, Pedrosa'nın geri dönüşü hakkında şunları söyledi: "Testlerde şunu fark ettik: Motosiklet iyileştikçe, bizimle yarışmak hakkında daha sık konuşmaya başladı." 

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Dani Pedrosa, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Gelecek sezonun motosikleti üzerinde sürekli çalışıyor. Motosiklet ona uyarsa ve onu beğenirse, yeniden yarışmak istediğini söyledi."

"Bu yarış aynı zamanda bizim için de büyük bir test olacak. Dani'nin motosikletin nasıl geliştirilmesi gerektiği hakkında mühendisleriyle çok iyi iletişim kurabildiği, çokça kez kanıtlandı."

"Ancak günün sonunda, motosikletimizi Dani Pedrosa için geliştirmiyoruz. Onun görevi, genç sürücüler için bu motosikleti geliştirmek."

"O, genç sürücülerin nasıl düşündüğünü ve nasıl sürdüğünü analiz edebiliyor."

"Dani, bizim için son derece kaliteli bir test pilotu çünkü o, her zaman sadece kendi tur zamanı hakkında düşünmüyor."

"Bu yolculuğumuzda heyecan verici bir şey yaşandı. O, bir anda yarışmak istedi. Benim gözümde bu, kendi başına büyük bir iltifat. Hem takıma hem de motosikletimize büyük bir iltifat."

"Dani hazır hissediyor, motosiklet rekabetçi. Bu yarış, karşılaştırma yapabilmemiz için en iyi şansımız."

KTM'nin yarış kazanabilecek seviyeye gelmesinde Pedrosa'nın rolü oldukça büyük. KTM, MotoGP'deki ilk 5 yılında 4 kez zafere ulaşmayı başardı. 

KTM, Pedrosa'nın bu hafta sonu Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek yarışta kullanacağı motosikletin diğer sürücülerinin kullandığı motosikletin %85'iyle aynı olacağını belirtirken; Pedrosa'nın motosikletinde sadece şaside ve süspansiyon detaylarında ufak değişikliklere gidileceği ifade edildi. 

Pedrosa'nın KTM'yle Eylül ayındaki San Marino GP'de yarışması bekleniyordu ancak Beirer, bunun olmayacağını açıklamıştı ve "Pedrosa yarışmak istiyorsa onu Misano'da ağırlayabiliriz." demişti. 

 

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