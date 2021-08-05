Resmi: MotoGP efsanesi Valentino Rossi, 2021 sonunda emekli oluyor!

2000'den beri aktif bir şekilde MotoGP'de mücadele eden Rossi, geride kalan 21 sene içerisinde premier sınıfta 7 kez dünya şampiyonluğu kazandı ve bu sayede MotoGP tarihinin en başarılı ismi oldu.

42 yaşındaki efsane sürücünün adı, son senelerde birçok kez emeklilikle anıldı ancak o, 2020 sonunda Yamaha fabrika takımıyla yollarını ayırsa da 2021'de Petronas SRT Yamaha uydu takımıyla mücadeleye devam etti.

Yamaha'da başlayan performans olarak gerileme, Petronas SRT döneminde de tersine dönmeyince şampiyon sürücü sonunda kendisi için zor olan kararı verdi ve 2021 sonunda emekli olacağını duyurdu.

Bu Rossi'nin 1996'da 125cc'de başlayan 25 yıllık grand prix kariyerinin sona ereceği manasına geliyor. Rossi şu ana kadar toplam 9 grand prix şampiyonluğu kazanırken 115 yarış zaferi elde etti.

MotoGP'de ise Rossi; 89 yarış zaferi, 199 podyum, 55 pole pozisyonuna sahip. 2000'de Honda ile 500 cc'ye (bugünkü MotoGP) yükselen Rossi ilk şampiyonluğunu 2001'de aldı ve 500cc döneminde şampiyon olan son sürücü oldu. Rossi, 2002 ve 2003'te Honda ile 2 şampiyonluk daha kazandı. 2004'te Yamaha'ya geçen Rossi, orada da 2004, 2005, 2008 ve 2009 yıllarında şampiyonluklar kazandı. 2011 ve 2012 yıllarında Ducati'de yarışan ancak istediği sonuçları alamayan Rossi, 2013'te tekrar Yamaha ailesine döndü ve o yıldan beri Yamaha motosikletleriyle yarışıyor.

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