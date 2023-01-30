Miller: "Hedefim Portekiz'e KTM'e adapte olmuş şekilde gitmek"

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Son beş sezonu Ducati ile geçiren Avustralyalı sürücü, bu süre zarfında Pramac Racing (2018-2020) ve fabrika takımıyla (2021 ve 2022) mücadele etmişti.

Şimdi önünde yeni bir zorluk var çünkü KTM'e geçiyor ve bu markayla daha önce alt klasmanlarda çalıştığı için hiç de yabancı değil.

2022 yılını bir galibiyet (Japonya'da) ve yedi podyum ile beşinci sırada tamamlayan Miller, griddeki en rekabetçi ve çok yönlü motosikleti bırakıp, tarz anlamında daha farklı bir motosiklete geçiş yapacak.

Ducati'den KTM'e geçen tek isim Miller olmayacak. Fabiano Sterlacchini (2021) ve Francesco Guidotti (2022) zaten KTM'e daha önceden geçiş yaptılar.

Ayrıca şimdi Christian Pupulin ve Alberto Giribuola'nın da KTM'e geçişi doğrulanmış durumda.

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Miller için garajda tanıdık yüzlerin olması uyum sağlamasını kolaylaştıracaktır. Avustralyalı sürücünün hedefi de motosiklete mümkün olan en kısa sürede adapte olmak.

Miller, "Motosiklet değiştirmek ya da marka değiştirmek kolay bir iş değil."

"Özellikle de alışkanlıklar edinip, yeni bir motosiklete uyum sağlamanız ve kendinizi iyi hissetmeniz gerektiğinde hiç de kolay olmuyor."

"Bunu geçen yıl Maverick Vinales ve Aprilia'sında gördük. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım."

"Elbette her şey yolunda giderse, Portekiz'e (Sezonun ilk yarışı) KTM'e tamamen adapte olmuş şekilde gitmek için birkaç test sürüşü yeterli olabilir fakat bu, en mükemmel senaryo olurdu."

"Hedef motosikleti mümkün olan en doğal şekilde sürmek. Yılın ilk çeyreği, bu motosikletle neler yapılabileceğini anlamak adına çok önemli olacak" dedi.

Miller, Valensiya testinin beklediğinden daha iyi geçtiğini söyledi.

"Valensiya testi bataryalarımı yeniden doldurmamı sağladı ve düşündüğümden çok daha fazlasını anladım."

"Kendimi çabucak çok rahat hissettim. Motosiklet hakkında dile getirilen görüşlerden etkilenmeden, sadece hislerime dayanarak motosikleti anlamaya çalıştım."

"Neredeyse hiçbir şeye dokunmadık, sadece viraj çıkışlarındaki güç aktarımını artırmaya çalıştık."

"O günkü yorumlarıma dayanarak fabrikada çok fazla çalışma yapıldı."

Miller üç farklı markayla galibiyete ulaşan ilk sürücü olmayı hedeflediğini söyledi ve şunları ekledi: "Elbette bunu hedefliyorum ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Ancak MotoGP çocuk oyuncağı değil, gittikçe daha karmaşık hale geliyor."