Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor

Espargararo, Pazar günkü 20 turluk Silverstone yarışının başından itibaren podyum mücadelesi içindeydi ve yarışın son turunda Ducati'den Jack Miller'a karşı savunma yaparak, 2014'ten beri ilk MotoGP podyumunu almış oldu.

Bu aynı zamanda son podyumunu 2000 yılında Phillip Adası'nda 500cc klasmanında alan Aprilia'nın modern MotoGP dönemindeki ilk podyumu oldu.

Tüm bunlar, Aprilia'nın 2022 için Yamaha'dan ayrılan Maverick Vinales'le anlaşmasının ardından geldi.

Birçok kişi Vinales'in 2021 sonunda Yamaha'yı, RS-GP için bırakacak olma kararını sorguladı ancak Espargaro, Britanya GP'de aldığı sonucun hem dünyaya hem de Vinales'e, İspanyol sürücünün Aprilia'ya geçme kararının ''10 adım geriye'' dönük bir karar olmadığını kanıtladığını düşünüyor.

''Maverick hakkında konuşursak, tabii ki eğer sezonun başında biri Yamaha'dan ayrılıp Aprilia'ya geçeceğinizi söylese bunun 10 adım geri gitmek olacağını söylersiniz.''

''Ancak onun Yamaha'yla arasındaki ilişkisini bitirme şeyki iyi değildi ama bu kötü değil çünkü Aprilia'nın rekabetçi bir motosikleti var.''

''Yamaha seviyesinde olmadığımız kesin ancak oraya doğru ilerliyoruz ve bence Aprilia'yı sürmekten keyif alacak.''

''Adapte olması gerekecek çünkü Yamaha'dan fakrlıyız ancak bugün motosikletimizin geliştiğini gösterdim.''

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, second place Alex Rins, Team Suzuki MotoGP, third place Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Son turda Miller'la arasındaki podyum mücadelesi hakkında da konuşan Espargaro, Suzuki'den Alex Rins'i yakalamaya odaklı tutumunda bir yanlış yaptığını da itiraf etti.

Espargaro şu ifadeleri kullandı: ''Son turda büyük bir hata yaptım çünkü ikincilik için Alex'e atak yapmaya çok odaklıydım ve arkadan kimin geldiğine odaklanmamıştım.''

''Bu büyük bir hataydı çünkü son şikanda açık kapı bıraktım.''

''Ancak bugün iyi bir sürüş yaptım, oldukça akıllıcaydı ve arka lastiğimi korumuştum yani Jack'den daha fazla titreşime sahiptim.''

''Sonrasında da üçüncülüğümü geri alabildim. Bugün podyum benimdi ve buna çok ikna olmuştum.''