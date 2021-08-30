Rossi, Britanya GP'de geriye düşmesi nedeniyle üzgün

Petronas SRT sürücüsü, Silverstone'da antrenman ve sıralama turlarında bu yıl şimdiye kadarki en güçlü hafta sonlarından birini geçirdi ve yarışa sekizinci sıradan başladı.

Fakat pazar günü, hafta sonunun geri kalanına kıyasla daha soğuk şartlar vardı ve Rossi, sert lastik yerine orta lastiği seçmek zorunda kaldı.

Güçlü bir başlangıç yapan Rossi, başlangıçta Suzuki sürücülerinin önünde iyi bir konumdaydı ancak sonrasında dramatik şekilde geriye düşmeye başladı ve son bölümde, en hızlı turundan neredeyse dört saniye yavaştı. Bu yüzden de 18. sırada finiş gördü.

Rossi, Silverstone'da daha güçlü bir son bölüme sahip olmayı umduğunu ve bunu yapamamasının kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Rossi, "Tüm hafta sonu boyunca oldukça güçlüydüm, motosiklette kendimi iyi hissediyorum ve iyi bir tempom vardı."

"Orta lastikle başlamanın bizim için biraz daha zor olduğunu biliyorduk, oysa sert lastik bizim için daha iyiydi."

"Fakat bugün çok soğuktu, bu yüzden orta lastikle gitmemiz gerekiyordu."

"Yani daha fazla sorun yaşamamızı bekliyordum ama bu şekilde de olmamalıydı. Nihayetinde iyi başladım ve ilk turlarda [lider] gruptaydım, ki bence bu önemli bir nokta."

"Aşağı yukarı beklediğim yerdeydim, hızımla olabileceğim yer orasıydı, sanırım yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sıralardaydım."

"Ancak beş ya da altı turdan sonra arka lastik inanılmaz şekilde performans kaybetti."

Alex Marquez, Team LCR Honda, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Sağ kısımda artık yol tutuş kalmamıştı. Sanki lastik yanmış ve çok performans kaybetmiş gibiydi."

"Tur başına bir, iki ve üç saniye kaybetmeye başladım. Finişe ulaşmaya çalışsam da çok ama çok yavaştım.

"Bu gerçekten üzücü verici ve çok üzgünüm çünkü burada iyi bir sonuç almaya çalışmak istedim çünkü bu pisti seviyorum. Burada çok sayıda taraftarla iyi bir atmosfer var."

"Özellikle motosiklette kendimi iyi hissediyorum... Bu pist çok hızlı, teknik noktalar var ve burada her zaman rekabetçiydim. İlk 10'a girmeye çalışmak istiyordum ama durum bu şekildeydi." dedi.

Yarışta daha sert arka lastiği kullanma şansıyla ilgili Rossi, "Maalesef yapamazdık. Ne yazık ki sert lastiği kullanmak mümkün değildi çünkü lastiği çalıştırmak için yeterli sıcaklığa sahip değildik."

"Orta lastikle durumun bizim için biraz daha zor olduğunu biliyorum çünkü dün sertle daha hızlıydım fakat bugün seçim yapamazdık."

"Orta lastikle yarışmak zorundaydım çünkü bugün çok soğuktu." dedi.