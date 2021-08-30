Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz

Suzuki sürücüsü yarışın başlarında 11. sıradan ilk altıya çıkabilmişti ve podyuma çıkabilecek bir hızda ilerliyordu.

Ancak takım arkadaşı Alex Rins ikinciliği alırken, yumuşak ön lastiğiyle bir sorun yaşayan Mir damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Quartararo'nun yarışı kazanmasıyla, Mir'e karşı puan farkı 65'e çıktı ve sezonun bitimine altı yarış kala, Mir şampiyonluğun ulaşılamaz olduğunu itiraf etti.

Motorsport.com tarafından şampiyonluğun ulaşılamaz mı olduğu sorulan Mir, ''Evet. Bu damalı bayrağa kadar bitmez, bu açık. Ancak bugün hayal kırıklığına uğradım.''

Quartararo'nun beş galibiyetine karşın, 2021'de sadece dört podyum almasının ardından şampiyonluk mücadelesinde nasıl bu pozisyona gelindiği sorulan Mir, ''Dürüst olmak gerekirse daha yakın olmayı ve bu sezon daha çok podyum almayı bekliyordum.''

''Podyuma dönüştüremediğimi birkaç dördüncülüğümüz de oldu.''

''Ancak, dürüst olmak gerekirse bugün iyimser olamayacağım çünkü olan şey gerçekten garip ve bugün olanlar benim için yeterince açık değil.''

''Neler olduğunu anlamalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Mir, ön yumuşak lastiklerini 20 turluk Silverstone yarışının geç bir aşamasında değiştirdi ve soğuk hava koşulları nedeniyle birçok sürücü aynısını yaptı.

Ancak Suzuki sürücüsü yaşadığı lastik sorunlarının yumuşak lastiklerden kaynaklandığını düşünmediğini söyledi ve aynı lastik tercihini kullanan Quartararo'nun yarışı kazanmasını örnek verdi.

''Yani, ilk turdaki hislerim oldukça iyiydi.''

''Motosikleti iyi bir şekilde sürebiliyordum ve yarışın sonunda olmak istediğim pozisyondaydım.''

''Ancak ön lastikte bir problem yaşadım. Bu problem son beş turda iki, üç saniye kaybetmeme neden oldu ve 10 veya 12. turdan sona kadar çok şey kaybettim.''

''Daha önce yaşamadığım bir problem yaşadım ve neler olduğunu anlamalıyız.''

''Yumuşak hamurlarla yarışıyordum. Yani, problemin lastik seçimi olup olmadığına emin değilim çünkü yarışın galibi de bu lastiği kullanıyordu ve bu lastikte iyi işler çıkarabiliyordum. Benzer bir şey yaşamamıştım.''

''Yani, neler olduğunu anlamalıyız.''