Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor'' Sonraki / Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor
MotoGP / Britanya GP Haberler

Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Son MotoGP şampiyonu Joan Mir, Britanya Grand Prix'sinde Fabio Quartararo'nun 65 puanlık bir fark açmasından sonra 2021 şampiyonluğunun kendisi için ulaşılamaz olduğunu söyledi.

Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz

Suzuki sürücüsü yarışın başlarında 11. sıradan ilk altıya çıkabilmişti ve podyuma çıkabilecek bir hızda ilerliyordu.

Ancak takım arkadaşı Alex Rins ikinciliği alırken, yumuşak ön lastiğiyle bir sorun yaşayan Mir damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü.

Quartararo'nun yarışı kazanmasıyla, Mir'e karşı puan farkı 65'e çıktı ve sezonun bitimine altı yarış kala, Mir şampiyonluğun ulaşılamaz olduğunu itiraf etti.

Motorsport.com tarafından şampiyonluğun ulaşılamaz mı olduğu sorulan Mir, ''Evet. Bu damalı bayrağa kadar bitmez, bu açık. Ancak bugün hayal kırıklığına uğradım.''

Quartararo'nun beş galibiyetine karşın, 2021'de sadece dört podyum almasının ardından şampiyonluk mücadelesinde nasıl bu pozisyona gelindiği sorulan Mir, ''Dürüst olmak gerekirse daha yakın olmayı ve bu sezon daha çok podyum almayı bekliyordum.''

''Podyuma dönüştüremediğimi birkaç dördüncülüğümüz de oldu.''

''Ancak, dürüst olmak gerekirse bugün iyimser olamayacağım çünkü olan şey gerçekten garip ve bugün olanlar benim için yeterince açık değil.''

''Neler olduğunu anlamalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Mir, ön yumuşak lastiklerini 20 turluk Silverstone yarışının geç bir aşamasında değiştirdi ve soğuk hava koşulları nedeniyle birçok sürücü aynısını yaptı.

Ancak Suzuki sürücüsü yaşadığı lastik sorunlarının yumuşak lastiklerden kaynaklandığını düşünmediğini söyledi ve aynı lastik tercihini kullanan Quartararo'nun yarışı kazanmasını örnek verdi.

''Yani, ilk turdaki hislerim oldukça iyiydi.''

''Motosikleti iyi bir şekilde sürebiliyordum ve yarışın sonunda olmak istediğim pozisyondaydım.''

''Ancak ön lastikte bir problem yaşadım. Bu problem son beş turda iki, üç saniye kaybetmeme neden oldu ve 10 veya 12. turdan sona kadar çok şey kaybettim.''

''Daha önce yaşamadığım bir problem yaşadım ve neler olduğunu anlamalıyız.''

''Yumuşak hamurlarla yarışıyordum. Yani, problemin lastik seçimi olup olmadığına emin değilim çünkü yarışın galibi de bu lastiği kullanıyordu ve bu lastikte iyi işler çıkarabiliyordum. Benzer bir şey yaşamamıştım.''

''Yani, neler olduğunu anlamalıyız.''

paylaşım
yorumlar
Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''

Önceki haber

Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''

Sonraki haber

Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor

Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

3 s
2
Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

21 s
3
Formula 1

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

1 s
4
Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

1 g
5
Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

5 s
Son Haberler
Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor
MOTOGP

Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor

35dk
Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz
MOTOGP

Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz

1 s
Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''
MOTOGP

Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''

2 s
Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor
MOTOGP

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor

8 s
Yamaha, Dovizioso'yu Misano'da SRT ile MotoGP'ye döndürmeyi planlıyor!
MOTOGP

Yamaha, Dovizioso'yu Misano'da SRT ile MotoGP'ye döndürmeyi planlıyor!

23 s
Son Videolar
MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
15 s

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak! 00:40
MotoGP
27 Ağu 2021

MotoGP: SRT seriden ayrılıyor, yeni bir takım oluşturulacak!

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor 00:37
MotoGP
24 Ağu 2021

Aprilia sezon bitmeden Vinales'le yarışmak istiyor

Daha fazlası
Lewis Duncan
Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor Britanya GP
MotoGP

Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor

Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor'' Britanya GP
MotoGP

Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor Britanya GP
MotoGP

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor

Joan Mir Daha fazlası
Joan Mir
Mir: "Quartararo'nun üzerindeki baskı daha da artacak'' Avusturya GP
MotoGP

Mir: "Quartararo'nun üzerindeki baskı daha da artacak''

Mir: "Şampiyon olmak istiyorsak, en az 2 yarış kazanmalıyız" Avusturya GP
MotoGP

Mir: "Şampiyon olmak istiyorsak, en az 2 yarış kazanmalıyız"

Mir: ''Red Bull Ring'deki güvenlik, ıslak zeminde MotoGP için yeterli değil'' Avusturya GP II
MotoGP

Mir: ''Red Bull Ring'deki güvenlik, ıslak zeminde MotoGP için yeterli değil''

Team Suzuki MotoGP Daha fazlası
Team Suzuki MotoGP
Mir, rakiplerinin 2021'de büyük bir ilerleme kaydetmesini beklememiş
MotoGP

Mir, rakiplerinin 2021'de büyük bir ilerleme kaydetmesini beklememiş

Mir: "Suzuki'nin gelişim eksikliği, Brivio'nun ayrılığıyla ilgili değil"
MotoGP

Mir: "Suzuki'nin gelişim eksikliği, Brivio'nun ayrılığıyla ilgili değil"

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil" Hollanda GP
MotoGP

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"

Çok Okunanlar Bugün

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1

Belçika GP: Başlatılamayan yarışı Verstappen kazandı, Russell ve Williams podyuma çıktı!

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Neden yapılmayan bir yarışa puan veriliyor?"

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?
Formula 1 Formula 1

Tek turluk Belçika GP'de neden puan verildi?

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''
Formula 1 Formula 1

Seidl: ''Yarışın yapılmasını garantilemenin tek alternatifi iç mekan yarışlar''

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "F1'in 2 turluk yarış düzenlemesi yanlıştı ama burada para konuşuyor"

Wolff: "Mercedes'in yarış kararını sineye çekmesi gerekti"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes'in yarış kararını sineye çekmesi gerekti"

Son Haberler

Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor
MotoGP MotoGP

Espargaro’nun Britanya'da aldığı podyum, Aprilia'nın ''10 adım geri atmadığını'' kanıtlıyor

Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz
MotoGP MotoGP

Mir'e göre, Britanya GP'den sonra 2021 MotoGP şampiyonluğu ulaşılamaz

Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''
MotoGP MotoGP

Quartararo, 2021 MotoGP şampiyonluğu hakkında ''düşünmek istemiyor''

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor
MotoGP MotoGP

Silverstone, MotoGP ile 5 senelik anlaşma hedefliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.