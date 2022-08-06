Espargaro: "Silverstone'daki uzun tur cezası şaka gibi"

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Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Assen'deki yarışta Espargaro ile yaşadığı temas nedeniyle uzun tur cezası almıştı.

Fakat şampiyonada Quartararo'nun 21 puan ardında ikinci sırada yer alan Espargaro, Barselona'da uzun tur cezasının 3.2 saniyeye denk gelirken, Silverstone'da 0.8 saniyeye denk geldiğini iddia etti.

Espargaro, “Bu bir şaka olmalı. Uzun turla ilgili şikayetim, rakibimin uzun tur cezası almasından kaynaklamıyormuş gibi algılanıyor. fakat öyle değil."

"Bu bir şaka gibi çünkü sadece bu cezayla sadece 0.8 saniye kaybediyorsunuz. Bugün deniyordu ve sadece 0.8 saniye kaybediyordu."

“Bu konuda daha profesyonel olmalıyız. Uzun tur, nispeten daha yumuşak bir ceza, ki bu da hoşuma gidiyor. Bu gösteri için güzel bir şey."

“Fakat üç saniye olduğu söyleniyorsa, her yerde üç saniye olmalı. Tek bir yerde 2.5 saniye kaybediyorsanız sorun değil fakat 0.8 saniye çok saçma. Ancak bunun bir önemi yok."

“İki saniye bile olsa Jack [Miller] bu yıl [Assen'de] uzun tur cezası alabileceğinizi ve yine de podyum için savaşabileceğinizi gösterdi. Yani, Fabio'nun da aynı şeyi yapabileceğini hayal edebiliyorum.” dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kazaya rağmen Assen'de dördüncü olan Aprilia sürücüsü, uygun bir uzun tur cezası vermenin de o kadar zor bir şey olduğunu düşünmüyor.

"Bu uzun tur cezasını uygun bir düzende pistten bir metre uzakta çekiliyor. Uzun tur cezası yapmak bence kolay bir şey fakat burada yapmaya çalıştıkları şeyle alakalı bilgim yok."

Şikayetlerine rağmen Espargaro, uzun tur cezasının “gösteri için daha iyi” ve “güzel bir icat” olduğunu ekliyor.

”Bunun bir gösteri olduğunu hatırlamalıyız ve uzun bir tur cezasına sahip olmak güzel. Bence bu iyi bir ceza."

“Geçmişte yanlış bir start alıp, pitten geçme cezası aldığınızda, yarış tam bir felakete dönüyordu."

“Şimdi uzun tur cezası alıyorsunuz ve daha iyi bir gösteri sunuyorsunuz. İyi, bence güzel bir icat."

“Fakat uzun tur cezası konusunda ciddi olmalıyız. Bunu yapmanın o kadar da zor olduğunu düşünmüyorum. Birisi gelsin Superbike motosikletiyle denesin. Eğer hızlıysa, zorlaştırmalısınız."