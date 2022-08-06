Ducati, Britanya GP antrenmanlarında yeni bir aero paket denedi

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İtalyan üretici, motosikletlerinde aerodinamik kanatlar geliştiren ve sürüş yüksekliği sistemi cihazını kullanan ilk şirket olduğu için, geride kalan yıllarda pek çok tartışmanın merkezinde yer alıyordu.

Cuma günü Silverstone'daki 2. antrenman seansında hem Enea Bastianini hem de Jorge Martin'in motosikletlerinin arka kısmında, dört kanatçık yer aldığı görüldü.

İki motosikletin ayarları da biraz farklıydı ve Ducati'nin bu son çözümle tam olarak ne amaçladığı henüz belli değil.

İlk bakışta Ducati, motosikletin arkasında daha fazla yere basma gücü arıyormuş gibi görünüyor. Bu, virajlardaki hızın artmasına yardımcı olabilir.

Ducati'nin son aero güncellemesi sorulduğunda Jorge Martin, "Bu sadece kanatçıklarla ilgili değil, aynı zamanda ön kaplamayla da ilgili."

“Fakat gördüğün en büyük şey arka kısımdı. Size pek bir şey söyleyemem, öğleden sonra denedim ve bunu denediğimde o kadar da hızlı değildim."

"Yani genel olarak bilmiyorum. Onları tutmamız mı yoksa çıkarmamız mı gerektiğini analiz etmeli ve anlamalıyız."

"Yön değişiminin biraz daha zor olduğunu hissettim ama düzlükte daha iyiydi."

"Sonunda bu bir denge meselesi ve hangi tarafa gideceğimizi anlamamız gerekiyor." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini adına yarışan ve bu yıl gösterdiği iyi performansla dikkatleri çeken Bastianini ise değişim konusunda iyimser.

Günü sekizinci bitiren Bastianini, "Bununla kendimi iyi hissettim."

"Yarın tekrar denedikten sonra bunun daha iyi olup olmadığını öğrenmeye çalışmalıyız."

"İlk izlenimim, frenleme bölgesinde bize yardımcı olduğu, daha fazla denge sağladığı ve ayrıca hız açısından da fena olmadığıydı."

"Sıralama turlarında bize yardımcı olabilir. Ducati, bunun bana yardımcı olacağını söyledi. Bu kanatlarla frenlemenin daha iyi olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM yeni egzoz deniyor

KTM de zorlu ilk yarının ardından mevcut RC16'yı geliştirmenin yollarını arıyor. Takım, ilk kez Jerez'de resmi olarak denenen yeni egzozu kullanmaya başladı.

Miguel Oliveira'ya göre yeni egzoz sistemi, motosikletin performansını olumlu yönde etkiliyor.

Portekizli sürücü, "Biraz daha fazlasını elde etmeye çalıştık, motosikletin sahip olduğu titreşim üzerinde büyük bir fark yaratıyor ve bizi asıl rahatsız eden de buydu."

"Hız açısından pek bir fark yaratmıyor, güç de vermiyor. Fakat hissiyat artık daha iyi. Bu bize biraz daha rahatlık tanıyor."

"Bu yüzden de yenisiyle devam edeceğim çünkü biraz daha iyi hissettiriyor. Ayrıca ses farklı ve bu şekilde biraz daha fazla rahatlık sağlıyor." dedi.