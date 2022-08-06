Quartararo: "İlk turda çekilen uzun tur cezası güvenlik açığı yaratır"

Haberi dinle

Assen'de Aleix Espargaro ile temas yaşayan ve rakibinin pist dışına çıkmasına sebep olan şampiyona lideri, hakemler tarafından Silverstone'da çekeceği bir uzun tur cezasıyla cezalandırıldı.

Yarış yönetimi kendisine ilk turda "ceza sinyali" gönderecek, sinyalin ardından en fazla üç tur içinde cezanın çekilmesi gerekmekte.

Bu duruma karşı tedbir almak isteyen Quartararo, Cuma günü gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansını çoğunlukla 14. virajda yer alan uzun tur çizgisini test ederek geçirdi.

Uzun tur cezaları zaman zaman ciddi kayıplara sebep vermeyebiliyor, örneğin 2020 Çekya GP'sinde Johann Zarco cezaya rağmen podyum pozisyonunu korumayı başarmıştı.

Autosport tarafından Brno'da yaşanan bu olay hatırlatılan Quartararo, "Bu üstüne çalışabileceğim bir olay değil, çünkü Brno'daki çizgi bir virajın dış tarafında yer alıyordu ve ceza yarışın bitimine beş-altı tur kala çekilmişti."

"Benim ise cezayı yarışın başlarında çekmem gerekiyor, umarım beni ilk turda cezayı çekmem için zorlamazlar, nitekim burası piste geri dönmek için oldukça zor bir nokta -bu epey önemli."

"Ayrıca benim için küçük bir avantaj sağlasa da güvenlik açısından oldukça sıkıntılı. Umarım cezayı güvenlik açısından ikinci veya üçüncü turda çekmem istenir." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ceza çizgisi hakkında düşünceleri sorulan Quartararo, “Uzun, ama sonunda o kadar da kötü değil, hatta pek uzun olduğunu söyleyemem."

"Tabii ki fazladan birkaç metre gitmek zorunda kaldığınız için zaman kaybediyorsunuz, ancak ceza çizgisinin çok uzun olduğu Barselona'daki kadar çok hassas olmanıza gerek yok."

“Çizginin biraz daha uzaması ve daha fazla zaman kaybına yol açması lazım. Çizgi boya değil asfalt olduğu için harika, fakat biraz tümsekli."

"Bence buradan çıkarken 0.1-0.2 saniye için kazanmak için kaza riskine girmeye gerek yok, biraz zaman kaybetmek sorun değil."

Gelecekte hakemlerin daha iyi karar almasına yardımcı olacaksa cezayı çekmekten “mutlu” olduğunu söyleyen Quartararo, “Ceza hakkında pek farklı hissetmiyorum, dün bisikletle giderken zaten buradan geçtim ve uzun olduğunu gördüm."

"Ama o kadar da kötü değil. Hâlâ bu cezayı hak etmediğimi düşünüyorum, ancak gelecekte hakemlerin daha dengeli cezalar vermesine yardımcı olacaksa cezamı çekmekten mutluluk duyarım." dedi.