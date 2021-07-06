Espargaro: "Aprilia'yı geri çeviren Moto2 sürücüleri, gelecekte mutlu olmayacak"

Andrea Iannone'nin doping skandalı nedeniyle dört yıl men cezası almasının ardından bu sezon Espargaro'nun yanına ikinci bir isim arayan Aprilia, pek çok sürücünün kapısını çalmıştı.

Bu süreçte MotoGP yarış galipleri Andrea Dovizioso ve Cal Crutchlow'un yanı sıra Marco Bezzechi, Joe Roberts ve Fabio di Giannantonio gibi isimlerin adı Aprilia ile anıldı.

Valentino Rossi'nin genç sürücüleri Bezzecchi ve Roberts, Moto2'de kalma teklifini geri çevirdiler. Di Giannantonio ise 2022 için Aprilia ile bağlarını koparan Gresini takımı ile anlaştı.

Eski Dünya Superbike sürücüsü Lorenzo Savadori, koltuğun yeni sahibi oldu ancak 2022'de bu koltuğu üst düzey bir ismin yani Maverick Vinales'in alacağı düşünülüyor.

2021 Aprilia, markanın modern MotoGP döneminde ürettiği en güçlü motosiklet ve Espargaro, sürekli ilk altıda yer alıp, podyum savaşı veriyor.

Vinales'in gelişi hakkında yorum yapmayı reddeden Espargaro, Aprilia'nın en iyi sürücülerle yarışmayı hak ettiğini ve 2021 için koltuk teklifini geri çeviren sürücülerin büyük bir fırsatı teptiğini söyledi.

Espargaro, Vinales söylentilerinin Aprilia'nın imajı için iyi olup olmadığı sorulduğunda, ”Daha önce pek çok kez Massimo bana gelecek yıl pistte ekstra iki motosikletimiz daha olmayacağını söylediğinde çok kötü hissettiğimi söyledim."

“Ayrıca, bazı Moto2 sürücülerinin bize katılmak istemediklerini söylediğinde de çok sinirlendim."

“Aprilia'yı seviyorum, bu projeyi seviyorum, benimmiş gibi geliyor ve herkese yanlış olduklarını kanıtlamak istiyorum."

“Gelmek istemeyen Moto2'deki bu sürücülerin, gelecekte mutlu olmayacaklarını düşünüyorum çünkü büyük bir fırsatı kaçırdılar. Gelecek yılki takım arkadaşımın çok güçlü bir sürücü olmasını umuyorum çünkü bunu hak ediyoruz çünkü çok çalışıyoruz ve dünyanın en iyi markalarından uzak değiliz.” cevabını verdi.

2015'ten bu yana Aprilia'nın fabrika takımını yöneten Gresini Racing, gelecek yıl bir Ducati uydu takımı olmak için İtalyan üretici ile anlaştı ve hem Di Giannantonio'ya hem de Enea Bastianini ile sözleşme imzaladı.