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MotoGP / Hollanda GP Haberler

Espargaro, Honda motosikletinde ''bilgi eksikliği'' nedeniyle zorlandığını belirtti

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Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Pol Espargaro, MotoGP'nin sıralama turlarında yaşadığı sıkıntılarının, Honda motosikleti hakkındaki ''bilgi eksikliği'' nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.

Espargaro, Honda motosikletinde ''bilgi eksikliği'' nedeniyle zorlandığını belirtti

Espargaro, 2021 sezonunda gerçekleştirilen ilk 9 yarışın ikisine ilk 10'dan başlayabildi ve sıralama turlarında geri kalması, şu ana kadar en iyi sonucu sekizincilik olan İspanyol sürücünün Pazar gününde gelişim göstermesinin önüne geçmiş oldu.

Honda çaylağı antrenmanlarda bazı durumlarda güçlü bir tempo gösterebilse de, zaman turlarında hâlâ zorlandığını çünkü RC213V'nin limitlerini henüz tam olarak anlamadığını söyledi.

Sıralama turlarında yaşadığı zorluklar sorulan Espargaro, ''Olan şu ki, herkes kendi motosikletini çok iyi tanıyor.''

''Herkes zorladığı anda, sizin de motosikletinizden en iyisini çıkarmanız gerekli ve bunu yaparken hiçbir hata yapmamalısınız.''

''Sezon öncesi olmadan, sadece hafta sonları yarışıyoruz ve hızlı bir tur çıkarmam gerektiğinde ya çarpıyorum ya da geniş alıyorum.''

''Bunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu durumu, Assen'deki sıralama turlarında yaşadım. Hızlı zaman turu çıkarmak isterken, ön lastikte bir hareket yaptım, bunun iyi olacağını düşünüyordum ancak bu iyi değildi ve hataydı.''

''Bu, gelecek için bir tecrübe oldu ve aynı durum tekrar yaşandığında, ön tarafa yumuşak yerine orta hamur lastik takacağız ve her şey iyi ilerleyecek.''

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Pol Espargaro, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Ancak sorun bu. Bilgi eksikliğimizden dolayı hata yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

COVID-19 pandemisi nedeniyle, Espargaro sezon başlamadan önce Honda'yla sadece beş gün geçirdi ve bu beş günün hepsi Katar'daydı.

Normal şartlar altında, Espargaro'nun kasım ayında Jerez'de iki günü, şubat ayında Sepang'da üç günü ve Katar'daki ilk yarıştan önce üç günü daha olması gerekiyordu.

Ancak 2021 yılında sezon öncesinin sınırlandırılamasından dolayı, Espargaro motosikletle geçirebileceği önemli bir zamanı kaçırdığını söyledi.

Testlerin eksik olmasından dolayı bir sorun yaşayıp yaşamadığı sorulan Espargaro, ''Evet bu zamanı kaçırdım.'' dedi ve şu şekilde devam etti: ''Normalde testlerde yapacağım hataları yarış hafta sonlarında yapıyorum.''

''Hafta sonlarında birçok hata yaptığım çok açık, bu bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor.''

''Bu, problemleri anlayabilmekle alakalı. Bir kez hata yaptığınız zaman bu hatayı tekrarlamazsınız, ancak öğrenebilmek için bu hatayı yapmanız gerekir.''

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