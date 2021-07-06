Resmi: 2021 Avustralya Grand Prix'si iptal edildi!

Beklendiği üzere Avustralya Grand Prix Corporation, her iki yarışın da bu yılın sonunda yapılmayacağını doğruladılar.

Formula 1, mevcut pandemi şartları nedeniyle yarışı zaten Mart ayından Kasım ortasına almıştı ve yarışı bu sayede gerçekleştirebilmeyi umuyordu.

Ancak mevcut seyahat kısıtlamaları devam ederken, sürücüler de dahil olmak üzere, personelin nasıl ülkeye ve bu bölgeye getirileceğiyle ilgili görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Formula 1, Albert Park yarışı için "biyosfer" fikrini sunsa da, sonunda kabul görmemişe benziyor.

Şu anda COVID-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmış durumda ve yeni kısıtlamalarla beraber otel karantinası dahi zor olacaktı.

Hem kısa süreli karantina hem de otel tabanlı denetleme sistemini kullanmak, pek çok Avustralyalı'nın henüz evlerine dönemediği göz önüne alındığında PR anlamında da zor olacaktı.

AGPC CEO'su Andrew Westacott, "MotoGP ve Formula 1 taraftarların duymak istediği haberin bu olmadığını biliyoruz."

“Victoria Hükümeti, Formula 1 ve Dorna Sports'a bu zorlu dönemde ortaya koyduğu çaba, destekleri ve bu iki büyük etkinliğe olan bağlılıkları nedeniyle teşekkürlerimi sunmak istiyorum." dedi.

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, son iptale rağmen Formula 1'in bu yıl 23 yarış düzenleme istediğini yineledi.

“Bu sezon Avustralya'da yarışamayacak olmak bizi hayal kırıklığına uğratsa da, 2021'de 23 yarış gerçekleştirebileceğimize eminiz ve Avustralya Grand Prix'sinden boşalan yer için bir dizi seçeneğimiz var."

"Önümüzdeki haftalarda bu seçenekler üzerinde ayrıntılı şekilde çalışacağız ve bu tartışmalar tamamlandıktan sonra daha fazla açıklama yapacağız.”

Aşılama programına başlamasına rağmen Avustralya, yıl sonuna kadar sınırlarını açmaya başlamak için yeterli sayıda insanın aşılanmasını bekliyor.

Bu, F1 ve MotoGP yarışları gibi etkinliklerin, gelecek sezon yeniden gerçekleştirilmesi umutlarının yüksek olduğu anlamına geliyor.

Bu yarışların, takvimlerin tam olarak neresinde yer alacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.