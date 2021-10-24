Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede
MotoGP / Misano GP Yarış raporu

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!

Ekleyen:
, Editör

Olaylı geçen Emilia Romagna GP'sinde kazanan Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez olurken fabrika Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, son dört turda liderlikte giderken yerde kaldı ve Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo şampiyonluğunu ilan etti.

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!

Startta Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller'ın önünde liderliğini korudu. Üçüncülüğe ise Marquez yerleşti. Arkada ise Quartararo kötü bir start alarak iki sıra kaybetti.

Her iki fabrika Ducati motosikleti birden soğuk havaya rağmen ön lastikte sert lastiği tercih etti ve Miller, dördüncü turda Marquez'e karşı savunma yaparken 15. virajda yerde kaldı.

Bu noktada Quartararo, 12. sıraya çıkmıştı. Marquez ise - aynı geçen ay Aragon'da olduğu gibi - öndeki Bagnaia'ya baskı kurmaya başladı ve ikili arasındaki fark sürekli olarak 0.2 saniye bandındaydı.

İlk iki, üçüncü sırada yer alan Repsol Honda sürücüsü Pol Espargaro ile farkı kısa sürede iki saniye üzerine çıkardı, Quartararo ise dokuzuncu turda dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı.

Quartararo, önündeki sürücülerden daha hızlı turlar atıyordu ve 19. turda Fransız sürücü, Aprilia'dan Aleix Espargaro ile kısa mücadelenin ardından, beşinci sıraya çıkmayı başardı.

Red Bull KTM sürücüsü Miguel Oliveira'nın sekiz saniye önde olduğu göz önüne alındığında Quartararo'nun en iyi alabileceği sonuç beşincilik gibi duruyordu.

Aynı zamanda Bagnaia'nın temposu, Marquez'den daha hızlı duruyordu ve 23. turun sonunda farkın neredeyse bir saniye üzerine çıktığı görüldü.

Ancak Bagnaia'nın inanılmaz performansı, 15. virajda takım arkadaşınınkine benzer yaptığı kazanın ardından son buldu.

Bu kaza, Marquez'e sezondaki üçüncü galibiyetini hediye etmiş oldu. Repsol Honda ise, Pol Espargaro'nun ikinci olması ile beraber, Aragon 2017'den beri ilk 1-2'sini almayı başardı.

Avintia'dan Enea Bastianini ise, 16. başladığı yarışta iki senelik Ducati'si ile Quartararo'yu son turda Caro virajında geride bıraktı ve ikinci MotoGP podyumunu almayı başardı.

Ancak Quartararo'nun dördüncü olması, 2015'ten beri ilk Yamaha dünya şampiyonu olan sürücü olmasına yeterli olacaktı.

Pramac'tan Johann Zarco beşinci sırayı alırken Suzuki sürücü Alex Rins altıncı oldu. Aleix Espargaro yedinci olurken, takım arkadaşı Maverick Vinales sekizinci sırada finiş gördü. Dünkü inanılmaz performansı ile yarışa üçüncü sıradan başlayan Avintia'dan Luca Marini ise dokuzuncu oldu.

Bugünün en önemli sonuçlarından bir diğeri ise, MotoGP'de İtalya'daki son yarışına çıkan Petronas SRT pilotu, MotoGP efsanesi Valentino Rossi'den geldi. Rossi, ilk 10'u tamamlayan isim oldu ve İtalya'daki seyircilerine güzel bir performans ile veda etmiş oldu.

MotoGP Emilia Romagna GP yarış sonuçları:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Marc Marquez 27 41'52.830     163.4 25
2 Spain Pol Espargaro 27 41'57.689 4.859 4.859 163.1 20
3 Italy Enea Bastianini 27 42'04.843 12.013 7.154 162.6 16
4 France Fabio Quartararo 27 42'05.605 12.775 0.762 162.6 13
5 France Johann Zarco 27 42'09.288 16.458 3.683 162.4 11
6 Spain Alex Rins 27 42'10.499 17.669 1.211 162.3 10
7 Spain Aleix Espargaro 27 42'11.298 18.468 0.799 162.2 9
8 Spain Maverick Viñales 27 42'11.437 18.607 0.139 162.2 8
9 Italy Luca Marini 27 42'18.247 25.417 6.810 161.8 7
10 Italy Valentino Rossi 27 42'20.565 27.735 2.318 161.6 6
11 South Africa Brad Binder 27 42'20.709 27.879 0.144 161.6 5
12 Italy Michele Pirro 27 42'20.967 28.137 0.258 161.6 4
13 Italy Andrea Dovizioso 27 42'34.243 41.413 13.276 160.8 3
14 Italy Franco Morbidelli 27 42'35.660 42.830 1.417 160.7 2
15 Japan Takaaki Nakagami 27 43'15.292 1'22.462 39.632 158.2 1
  Italy Francesco Bagnaia 22 34'01.871 5 Laps 5 Laps 163.9  
  Portugal Miguel Oliveira 22 34'12.867 5 Laps 10.996 163.0  
  Spain Jorge Martin 12 18'49.173 15 Laps 10 Laps 161.6  
  Spain Iker Lecuona 10 15'46.797 17 Laps 2 Laps 160.6  
  Spain Alex Marquez 9 14'11.194 18 Laps 1 Lap 160.8  
  Australia Jack Miller 3 4'44.217 24 Laps 6 Laps 160.5  
  Italy Danilo Petrucci 2 3'17.501 25 Laps 1 Lap 154.0  
  Spain Joan Mir 2 3'17.643 25 Laps 0.142 153.9  
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede

Önceki haber

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede
Yorumları görüntüle
Efe Kahya Daha fazlası
Efe Kahya
Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Verstappen: "Son seanstaki ilk turum iyi değildi"

Amerika GP: Üçüncü antrenmanda Perez en hızlısı, Hamilton altıncı Birleşik Devletler GP
Formula 1

Amerika GP: Üçüncü antrenmanda Perez en hızlısı, Hamilton altıncı

Schumacher, Türkiye'deki sıralama performansını Austin'e taşımak istiyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Schumacher, Türkiye'deki sıralama performansını Austin'e taşımak istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!
Formula 1 Formula 1

Amerika GP: Pole pozisyonu Verstappen'in, Hamilton ikinci!

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor
Formula 1 Formula 1

McLaren, Mercedes’ten açıklama bekliyor

Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Umarım 1. virajı döner ve iyi bir yarış çıkarırız"

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Max Verstappen'in Mercedes'e geçmeyeceği konusunda 'oldukça pozitif'

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!
MotoGP MotoGP

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!

Mercedes, Austin'deki tümseklerden dolayı aracında değişikliklere gitmiş
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Austin'deki tümseklerden dolayı aracında değişikliklere gitmiş

Alpine, Alonso'nun motorunu "performans artışı için" değiştirmiş
Formula 1 Formula 1

Alpine, Alonso'nun motorunu "performans artışı için" değiştirmiş

Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Verstappen-Hamilton'dan 'Tribünleri ayağa kaldıracak' bir start bekliyor

Son Haberler

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!
MotoGP MotoGP

Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede
MotoGP MotoGP

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede

Marquez: "Rossi'nin MotoGP için yaptıkları tekrarlanamaz"
Haber video
MotoGP MotoGP

Marquez: "Rossi'nin MotoGP için yaptıkları tekrarlanamaz"

Emilia Romagna MotoGP: Bagnaia pole pozisyonunda, Quartararo 15. sırada!
MotoGP MotoGP

Emilia Romagna MotoGP: Bagnaia pole pozisyonunda, Quartararo 15. sırada!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.