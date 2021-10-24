Emilia Romagna MotoGP: Marquez kazandı, Bagnaia düştü, Quartararo şampiyon!

Startta Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller'ın önünde liderliğini korudu. Üçüncülüğe ise Marquez yerleşti. Arkada ise Quartararo kötü bir start alarak iki sıra kaybetti.

Her iki fabrika Ducati motosikleti birden soğuk havaya rağmen ön lastikte sert lastiği tercih etti ve Miller, dördüncü turda Marquez'e karşı savunma yaparken 15. virajda yerde kaldı.

Bu noktada Quartararo, 12. sıraya çıkmıştı. Marquez ise - aynı geçen ay Aragon'da olduğu gibi - öndeki Bagnaia'ya baskı kurmaya başladı ve ikili arasındaki fark sürekli olarak 0.2 saniye bandındaydı.

İlk iki, üçüncü sırada yer alan Repsol Honda sürücüsü Pol Espargaro ile farkı kısa sürede iki saniye üzerine çıkardı, Quartararo ise dokuzuncu turda dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı.

Quartararo, önündeki sürücülerden daha hızlı turlar atıyordu ve 19. turda Fransız sürücü, Aprilia'dan Aleix Espargaro ile kısa mücadelenin ardından, beşinci sıraya çıkmayı başardı.

Red Bull KTM sürücüsü Miguel Oliveira'nın sekiz saniye önde olduğu göz önüne alındığında Quartararo'nun en iyi alabileceği sonuç beşincilik gibi duruyordu.

Aynı zamanda Bagnaia'nın temposu, Marquez'den daha hızlı duruyordu ve 23. turun sonunda farkın neredeyse bir saniye üzerine çıktığı görüldü.

Ancak Bagnaia'nın inanılmaz performansı, 15. virajda takım arkadaşınınkine benzer yaptığı kazanın ardından son buldu.

Bu kaza, Marquez'e sezondaki üçüncü galibiyetini hediye etmiş oldu. Repsol Honda ise, Pol Espargaro'nun ikinci olması ile beraber, Aragon 2017'den beri ilk 1-2'sini almayı başardı.

Avintia'dan Enea Bastianini ise, 16. başladığı yarışta iki senelik Ducati'si ile Quartararo'yu son turda Caro virajında geride bıraktı ve ikinci MotoGP podyumunu almayı başardı.

Ancak Quartararo'nun dördüncü olması, 2015'ten beri ilk Yamaha dünya şampiyonu olan sürücü olmasına yeterli olacaktı.

Pramac'tan Johann Zarco beşinci sırayı alırken Suzuki sürücü Alex Rins altıncı oldu. Aleix Espargaro yedinci olurken, takım arkadaşı Maverick Vinales sekizinci sırada finiş gördü. Dünkü inanılmaz performansı ile yarışa üçüncü sıradan başlayan Avintia'dan Luca Marini ise dokuzuncu oldu.

Bugünün en önemli sonuçlarından bir diğeri ise, MotoGP'de İtalya'daki son yarışına çıkan Petronas SRT pilotu, MotoGP efsanesi Valentino Rossi'den geldi. Rossi, ilk 10'u tamamlayan isim oldu ve İtalya'daki seyircilerine güzel bir performans ile veda etmiş oldu.

MotoGP Emilia Romagna GP yarış sonuçları: