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MotoGP / Misano GP Antrenman raporu

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma turlarını en hızlı isim olarak tamamlarken, şartlar pek temsili değildi.

MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede

Cuma ve cumartesi günkü kapalı hava şartlarından sonra Misano pistinde güneş kendisini gösterdi ve buna rağmen 23 MotoGP sürücüsünün piste çıktığı ısınma turlarında pist, yer yer ıslaktı.

Sürücüler, lastik seçimi konusunda ikiye bölündüler. Yaklaşık ilk on dakikanın ardından herkes kuru zemin lastiğine geçti. Şampiyona lideri Fabio Quartararo, pist kuru zemin lastiği için uygun olduğunu düşününceye kadar pitte kaldı.

Bu sezon ısınma turlarında genellikle en hızlı isim olan Nakagami, Misano'da da yine en hızlı isim oldu.

Japon sürücü 1:32.897 yaptı ve 1:33'ün altına inen tek isim olarak en hızlı isim oldu.

Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak olan pole sahibi Francesco Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller'ın önünde ikinci olurken, Franco Morbidelli dördüncü ve Iker Lecuona beşinci oldu.

Quartararo, ısınma turlarında sadece sekiz tur attı ve en iyi turu Nakagami'den 1.6 saniye daha yavaştı. Fransız sürücü, seansı 11. sırada bitirdi.

Isınma turları sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark
1 Japan Takaaki Nakagami 12 1'32.879  
2 Italy Francesco Bagnaia 12 1'33.465 0.586
3 Australia Jack Miller 5 1'33.608 0.729
4 Italy Franco Morbidelli 11 1'33.751 0.872
5 Spain Iker Lecuona 12 1'34.220 1.341
6 Spain Alex Marquez 9 1'34.271 1.392
7 Spain Pol Espargaro 8 1'34.308 1.429
8 France Johann Zarco 12 1'34.325 1.446
9 Spain Marc Marquez 9 1'34.388 1.509
10 Spain Joan Mir 9 1'34.392 1.513
11 France Fabio Quartararo 8 1'34.485 1.606
12 South Africa Brad Binder 10 1'34.504 1.625
13 Portugal Miguel Oliveira 12 1'34.639 1.760
14 Italy Michele Pirro 11 1'34.906 2.027
15 Italy Andrea Dovizioso 11 1'34.968 2.089
16 Spain Alex Rins 9 1'35.013 2.134
17 Spain Jorge Martin 12 1'35.196 2.317
18 Italy Enea Bastianini 11 1'35.217 2.338
19 Spain Maverick Viñales 10 1'35.343 2.464
20 Italy Valentino Rossi 12 1'35.357 2.478
21 Spain Aleix Espargaro 9 1'35.538 2.659
22 Italy Danilo Petrucci 8 1'36.312 3.433
23 Italy Luca Marini 4 1'47.562 14.683
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