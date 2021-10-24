MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede

Cuma ve cumartesi günkü kapalı hava şartlarından sonra Misano pistinde güneş kendisini gösterdi ve buna rağmen 23 MotoGP sürücüsünün piste çıktığı ısınma turlarında pist, yer yer ıslaktı.

Sürücüler, lastik seçimi konusunda ikiye bölündüler. Yaklaşık ilk on dakikanın ardından herkes kuru zemin lastiğine geçti. Şampiyona lideri Fabio Quartararo, pist kuru zemin lastiği için uygun olduğunu düşününceye kadar pitte kaldı.

Bu sezon ısınma turlarında genellikle en hızlı isim olan Nakagami, Misano'da da yine en hızlı isim oldu.

Japon sürücü 1:32.897 yaptı ve 1:33'ün altına inen tek isim olarak en hızlı isim oldu.

Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak olan pole sahibi Francesco Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller'ın önünde ikinci olurken, Franco Morbidelli dördüncü ve Iker Lecuona beşinci oldu.

Quartararo, ısınma turlarında sadece sekiz tur attı ve en iyi turu Nakagami'den 1.6 saniye daha yavaştı. Fransız sürücü, seansı 11. sırada bitirdi.

Isınma turları sonucu: