MotoGP Emilia Romagna: Isınma turlarında Nakagami zirvede
LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami Pazar sabahı gerçekleştirilen ısınma turlarını en hızlı isim olarak tamamlarken, şartlar pek temsili değildi.
Cuma ve cumartesi günkü kapalı hava şartlarından sonra Misano pistinde güneş kendisini gösterdi ve buna rağmen 23 MotoGP sürücüsünün piste çıktığı ısınma turlarında pist, yer yer ıslaktı.
Sürücüler, lastik seçimi konusunda ikiye bölündüler. Yaklaşık ilk on dakikanın ardından herkes kuru zemin lastiğine geçti. Şampiyona lideri Fabio Quartararo, pist kuru zemin lastiği için uygun olduğunu düşününceye kadar pitte kaldı.
Bu sezon ısınma turlarında genellikle en hızlı isim olan Nakagami, Misano'da da yine en hızlı isim oldu.
Japon sürücü 1:32.897 yaptı ve 1:33'ün altına inen tek isim olarak en hızlı isim oldu.
Pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak olan pole sahibi Francesco Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller'ın önünde ikinci olurken, Franco Morbidelli dördüncü ve Iker Lecuona beşinci oldu.
Quartararo, ısınma turlarında sadece sekiz tur attı ve en iyi turu Nakagami'den 1.6 saniye daha yavaştı. Fransız sürücü, seansı 11. sırada bitirdi.
Isınma turları sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Takaaki Nakagami
|12
|1'32.879
|2
|Francesco Bagnaia
|12
|1'33.465
|0.586
|3
|Jack Miller
|5
|1'33.608
|0.729
|4
|Franco Morbidelli
|11
|1'33.751
|0.872
|5
|Iker Lecuona
|12
|1'34.220
|1.341
|6
|Alex Marquez
|9
|1'34.271
|1.392
|7
|Pol Espargaro
|8
|1'34.308
|1.429
|8
|Johann Zarco
|12
|1'34.325
|1.446
|9
|Marc Marquez
|9
|1'34.388
|1.509
|10
|Joan Mir
|9
|1'34.392
|1.513
|11
|Fabio Quartararo
|8
|1'34.485
|1.606
|12
|Brad Binder
|10
|1'34.504
|1.625
|13
|Miguel Oliveira
|12
|1'34.639
|1.760
|14
|Michele Pirro
|11
|1'34.906
|2.027
|15
|Andrea Dovizioso
|11
|1'34.968
|2.089
|16
|Alex Rins
|9
|1'35.013
|2.134
|17
|Jorge Martin
|12
|1'35.196
|2.317
|18
|Enea Bastianini
|11
|1'35.217
|2.338
|19
|Maverick Viñales
|10
|1'35.343
|2.464
|20
|Valentino Rossi
|12
|1'35.357
|2.478
|21
|Aleix Espargaro
|9
|1'35.538
|2.659
|22
|Danilo Petrucci
|8
|1'36.312
|3.433
|23
|Luca Marini
|4
|1'47.562
|14.683
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