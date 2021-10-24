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MotoGP / Misano GP Haberler

Şampiyon Quartararo: "Bu sabah yemek yemekte dahi zorlandım!"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Çiçeği burnunda 2021 MotoGP dünya şampiyonu Fabio Quartararo, pazar günü şampiyonluğu kazandığı ana kadar gergin olduğunu ve sabah kahvaltı bile yapamadığını söylüyor.

Şampiyon Quartararo: "Bu sabah yemek yemekte dahi zorlandım!"

Cumartesi günü Misano'daki kötü hava şartlarında, en kötü MotoGP sıralama performanslarından birini sergileyen Quartararo, pazar günkü yarışa 15. sıradan başlamak zorunda kaldı.

Pazar günü harika bir yükseliş gerçekleştiren Fransız sürücü, ilk beşe kadar yükselmeyi başardı. Fakat yarışın son bölümüne girerken şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia liderdi ve bundan ötürü Quartararo'nun şampiyonluğunu Misano'da ilan etmesi zor gibiydi.

Fakat 23. turda Ducati sürücüsü, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarışa veda etti. Marc Marquez zafere ulaşırken, Quartararo damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve şampiyon oldu.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanan Quartararo, üzerindeki baskıyla beraber pazar sabahı kendisini çok kötü hissettiğini belirtti. Hatta yemek yemekte bile zorlandığını ekledi.

Quartararo, "Zordu çünkü gerçekten kötü başardım. MotoGP'de hiç bu kadar geride başlamamıştım."

"Frene bastığımda neredeyse kaza yapıyordum, bu yüzden bugün podyuma yakın olmak inanılmazdı."

"Benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Özellikle bugün sabah, şampiyonluğun baskısıyla gerçekten kötü hissediyordum."

"Yani karnım ağrıdı diyebilirim, ilk defa yarıştan önce yemek yemekte zorlandım. Bugün büyük bir gündü ve bugün dünya şampiyonu olmayı başardık."

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing celebrates with his team

World Champion Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing celebrates with his team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bugünden itibaren dünya şampiyonu olmaya çalışmanın baskısının tamamen kaybolacağını ve son iki yarışın tadını çıkarabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Bagnaia, Quartararo'yu yarış sonunda pite döndüğü zaman tebrik eden ilk isimlerden biriydi.

Fransız sürücü, “Dürüst olmak gerekirse, bu başarı çok iyi hissettiriyor ve söyleyecek söz dahi bulamıyorum."

"Pecco'nun kazası sayesinde kazanmak istemezdim ancak gerçekten harika bir yıldı. Birçok zafer, birçok podyum ve harika sonuçlar elde etmeyi başardık."

"Ayrıca podyuma çıkmak için her şeyimi versem de, sahip olduğumuz lastikler göz önüne alındığında, durum oldukça zordu. Fakat şimdi umrumda değil çünkü dünya şampiyonuyuz. Bugün sonuncu bitirsem bile aynı hissederdim."

"Kariyerimin en iyi anını yaşıyorum ve şu anda ne diyeceğimi dahi bilmiyorum. Ne desem bilmiyorum." dedi.

Quartararo, 2015 Jorge Lorenzo'dan bu yana MotoGP'de şampiyon olan ilk Yamaha sürücüsü oldu.

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