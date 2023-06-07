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Ducati, Bastianini'nin Mugello'da geri döneceğini doğruladı!

Uzun süredir pistlerden uzak kalan Enea Bastianini, sağlık kontrollerinden geçebilmesi durumunda Mugello'da piste çıkacak!

Altay Gök
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Enea Bastianini, Ducati

Sezonun ilk hafta sonu olan Portekiz'de henüz sprint yarışı esnasında Luca Marini'nin teması sonucu sert şekilde kendini yerde bulan ve köprücük kemiğini kıran Bastianini, tam beş yarıştır pistlerden uzak.

İspanya'da başarısız bir geri dönüş denemesi yaptıktan sonra dinlenmeye ve iyileşme sürecini tamamlamaya dönen İtalyan sürücü, son birkaç haftadır Mugello'da Ducati Panigale V4 S ile özel testler yapmaktaydı.

Mugello'da dönmesi beklenen Bastianini'nin durumu hakkında açıklama yapan Ducati, tüm beklentileri doğruladı ve sürücülerinin bu hafta sonu motosiklet başında olacağını açıkladı!

Perşembe günü sağlık kontrolünden geçecek olan Bastianini, herhangi bir sıkıntı çıkmadığı takdirde pistte olacak!

Geri dönüşü hakkında konuşan Bastianini, "Mugello geçmişte harika sonuçlar elde ettiğim ve gerçekten çok sevdiğim bir pist. Bu yıl da hedefim başarılı sonuçlara bir yenisini beklemek."

"Elbette uzun bir ara verdikten sonra işim hiç kolay olmayacak; evet, bir hafta önce burada Panigale V4 S ile sürüş yaptım ve kendimi iyi hissettim -ancak Desmosedici GP başka bir hikaye."

"Her halükarda motive olmuş durumdayım. Bu hafta kendi evimizde yarışıyoruz, dolayısıyla iyi bir performans göstermeyi hedefliyorum." dedi.

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