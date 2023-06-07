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KTM: "Güveni kırılan Miller'ı motive etmek önemliydi"

KTM takım patronu Francesco Guidotti'ye göre Ducati'den farklı bir bakış açısı getiren Jack Miller'ı motive etmek oldukça önemliydi -ve takım bunu başardı.

Oriol Puigdemont
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Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Ducati fabrika takımında geçirdiği iki sezon boyunca istediğini alamayan Miller, bu sezon itibariyle KTM'e geçiş yaptı.

Aslında kendisinin Ducati'de kalma şansı vardı, ancak Pramac'a dönecek ve sadece bir yıllık bir sözleşmeye imza atacaktı -doğal olarak bunun yerine fabrika takımına geçişi seçti.

Yeni takımına hızlıca uyum sağlayan Miller'ın kararından memnun kaldığını söyleyebiliriz: ilk beş yarışta iki kez podyuma çıktı ve neredeyse tüm yarışlarda ön sıralarda yer aldı.

Autosport'a özel olarak konuşan Guidotti, "Jack beraberinde çok fazla deneyim getirdi, ihtiyacımız olan da buydu."

"Onun geri bildirimleri bizim için teyit niteliğinde, kendisi bize önceden sahip olmadığımız bir bakış açısı getirdi: KTM'e aşina olmayan birinin bakış açısı."

"Onunla sözleşme imzaladığımızda çok nettik: motosiklet hakkında bize geri bildirimde bulunması ve motosikletin gelişiminde bir adım ileri gitmemiz için yardımına ihtiyacımız olduğunu söyledik."

"Yapılacak çok fazla iş vardı. Ducati'nin fabrika takımı için kendisine güvenmediğini öğrendikten sonra önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacı vardı ve bu onu çok motive etti."

Sezonu da kısaca yorumlayan Guidotti, "Her şeyin beklediğimizden daha iyi gittiğini söyleyemem, beklediğimizden daha hızlı geliştiğimiz en doğru tabir." 

"Açıkçası motosiklet Malezya ve Portekiz'deki testlerde yaptığımız tüm geliştirme çalışmalarına yanıt veriyor." dedi.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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