İyileştiğini söyleyen Oliveira, sağlık kontrollerinden geçerse İtalya'da yarışacak
RNF Aprilia için haberler iyi: sezona iki ayrı sakatlıkla başlayan Miguel Oliveira yarın sağlık kontrollerinden geçecek, kol ameliyatı geçiren Raul Fernandez ise kesin bir şekilde geri dönüyor.
Yeni takımıyla performans anlamında beklentileri aşan Oliveira'nın asıl sıkıntısı şanssızlık.
Bu sezon ilki Portekiz'deki sezon açılışında, ikincisi ise Jerez'de olmak üzere iki kez kendi hatası olmayan kazalara karışan Oliveira, iki kazada da sakatlık geçirdi ve toplam iki yarışta piste çıkamadı.
Fransa GP'sinin ardından MotoGP üç haftalık uzun bir ara verdi, bu süreçte iyileşen Oliveira'nın hedefi Perşembe günü sağlık kontrollerinden geçebilmek ve MotoGP'nin "hız tapınağı" Mugello'da gerçekleşecek İtalya GP'sinde piste çıkabilmek.
Oliveira, "Mugello'ya gitmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Şu anda en büyük soru işareti, MotoGP motosikletiyle böyle zorlu bir pistte fiziksel olarak nasıl dayanabileceğim."
"Son birkaç gündür iyileştiğimi hissediyorum, umarım bu piste çıkabilmem ve iyi performans sergilemem için yeterli olur. Ana hedefimiz bu."
"Motosikletle daha fazla deneyime ve daha fazla mesafe kat etmeye ihtiyacım olduğunu biliyorum, ancak şu anda önceliğim tamamen geri dönebilmek."
"Mugello'ya bu düşünceyle gideceğim ve umarım bunu iyi bir hafta sonuna dönüştürebiliriz. Tüm ekibi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.
Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing
Fotoğraf: Miquel Liso
Jerez'deki yarışın ardından sağ kolundan ameliyat olan Fernandez ise Le Mans'ta ilk antrenman seansında piste çıkmış, ancak ağrılarının geçmemesi nedeniyle yarıştan çekilmişti.
Tıpkı takım arkadaşı gibi üç haftalık tatilde iyileşen Fernandez, kendini iyi hissetse dahi hemen rekabetçi olabilmeyi beklemiyor.
Fernandez, "Mugello'da geri dönebildiğim için gerçekten çok mutluyum. Üç hafta boşluğumuz vardı, bu da iyileşmek ve kendimi fiziksel olarak hazırlamak konusunda bana yardımcı oldu."
"Bu hafta sonu özel bir şey beklemek istemiyorum. Öncelikle kolumun durumunu görmemiz gerekiyor. Eğer her şey yolundaysa, elbette en iyisini yapmaya çalışacağız ve aynı zamanda keyif alacağız, ki asıl amacım bu."
"Kolumun oldukça fazla soruna neden olduğu ilk dört yarışın ardından fiziksel olarak herhangi bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağımı merak ediyorum." dedi.
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