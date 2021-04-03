Doha MotoGP: Pole pozisyonu çaylak Jorge Martin'in, Pramac Ducati 1 - 2!

Ducati'nin güçlü olduğu Losail pistinde gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sıralamaların son dakikaları pole pozisyonu için sürücülerin zorlamasına sahne oldu.

Damalı bayraktan sonra tur zamanları gelişirken zaman tablosunun zirvesinde yer alan isim Martin oldu.

2020'de Moto2'de yarışan ve 2 zafer kazanan çaylak sürücü, henüz ikinci MotoGP sıralamasında 1:53.106 ile pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Fabrika Ducati sürücülerinin daha geride kaldığı sıralamalarda Johann Zarco, takım arkadaşının 0.157 sn arkasında ikinci oldu ve böylece Pramac Ducati sıralamalarda ilk iki sırayı almayı başardı.

Zarco'nun 0.004 sn arkasında, Losail'deki ilk yarışı kazanan Yamaha sürücüsü Maverick Vinales yer alırken Yamaha'nın diğer sürücüsü Fabio Quartararo 5. oldu. Yamaha sürücülerinin arasında Ducati fabrika takımından Jack Miller yer aldı.

Geçen hafta sonu aynı pistte gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Francesco Bagnaia, bugünkü sıralamalarda ancak 6. oldu.

Sezona iyi bir şekilde başlayan Aprilia'dan Aleix Espargaro, geçen haftaya göre bir sıra daha ilerledi ve 7. sıradan başlamaya hak kazandı. Onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir takip ederken ilk 10'u tamamlayan isim Franco Morbidelli oldu.

Devamı gelecek...

Doha Grand Prix - Q2 Sonucu