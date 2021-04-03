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MotoGP / Doha GP / Sıralama turları raporu

Doha MotoGP: Pole pozisyonu çaylak Jorge Martin'in, Pramac Ducati 1 - 2!

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın Katar'da gerçekleştirilecek 2. yarışı Doha Grand Prix öncesinde pole pozisyonu Pramac Ducati'nin çaylak sürücüsü Jorge Martin'in oldu!

Doha MotoGP: Pole pozisyonu çaylak Jorge Martin'in, Pramac Ducati 1 - 2!

Ducati'nin güçlü olduğu Losail pistinde gerçekleştirilecek ikinci yarış öncesinde sıralamaların son dakikaları pole pozisyonu için sürücülerin zorlamasına sahne oldu.

Damalı bayraktan sonra tur zamanları gelişirken zaman tablosunun zirvesinde yer alan isim Martin oldu.

2020'de Moto2'de yarışan ve 2 zafer kazanan çaylak sürücü, henüz ikinci MotoGP sıralamasında 1:53.106 ile pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Fabrika Ducati sürücülerinin daha geride kaldığı sıralamalarda Johann Zarco, takım arkadaşının 0.157 sn arkasında ikinci oldu ve böylece Pramac Ducati sıralamalarda ilk iki sırayı almayı başardı.

Zarco'nun 0.004 sn arkasında, Losail'deki ilk yarışı kazanan Yamaha sürücüsü Maverick Vinales yer alırken Yamaha'nın diğer sürücüsü Fabio Quartararo 5. oldu. Yamaha sürücülerinin arasında Ducati fabrika takımından Jack Miller yer aldı.

Geçen hafta sonu aynı pistte gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Francesco  Bagnaia, bugünkü sıralamalarda ancak 6. oldu.

Sezona iyi bir şekilde başlayan Aprilia'dan Aleix Espargaro, geçen haftaya göre bir sıra daha ilerledi ve 7. sıradan başlamaya hak kazandı. Onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir takip ederken ilk 10'u tamamlayan isim Franco Morbidelli oldu.

Devamı gelecek...

Doha Grand Prix - Q2 Sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Jorge Martin Ducati 7 1'53.106     171.237
2 France Johann Zarco Ducati 7 1'53.263 0.157 0.157 171.000
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 6 1'53.267 0.161 0.004 170.994
4 Australia Jack Miller Ducati 7 1'53.303 0.197 0.036 170.939
5 France Fabio Quartararo Yamaha 7 1'53.469 0.363 0.166 170.689
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 7 1'53.654 0.548 0.185 170.411
7 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1'53.705 0.599 0.051 170.335
8 Spain Alex Rins Suzuki 7 1'53.745 0.639 0.040 170.275
9 Spain Joan Mir Suzuki 7 1'53.785 0.679 0.040 170.215
10 Italy Franco Morbidelli Yamaha 7 1'53.794 0.688 0.009 170.202
11 Germany Stefan Bradl Honda 7 1'54.224 1.118 0.430 169.561
12 Portugal Miguel Oliveira KTM 5 1'55.096 1.990 0.872 168.276
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Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Abdullah Çelik

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