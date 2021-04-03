Doha MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Rins'in önünde en hızlısı

Rüzgarın şiddeti üçüncü antrenman seansında önemli ölçüde arttı ve Losail pistine çok fazla toz getirdi. Bu da kombine edilmiş derecelerin gelişmeyeceğinin bir başka kanıtı oldu.

Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona, seansın başında 1:58.073 ile ilk en hızlı zamanı yapan isimdi, ardından Quartararo sahneye çıktı 1:56.912 yaparak liderliği eline geçirdi.

Fransız sürücü, daha sonra bu dereceyi 1:56.723'e indirirken, son şampiyon Joan Mir 1:56.450'lik bir zaman turuyla Quartararo'yu geride bıraktı.

Mir, cuma akşamı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ilk ona girememişti ve bu seansta mucizeler yaratmaya ihtiyacı vardı, aksi takdirde sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecekti.

Bu derece, takım arkadaşı Alex Rins'in 1:56.347'lik zaman turuyla geride bırakılırken, Suzuki seansı 1-2 tamamlamaya doğru gidiyordu.

Ancak Quartararo, son anlarda 1:56.064 yaparak iki sürücüyü de geçti ve seansı en hızlı isim olarak tamamladı. Bu derece, cuma günkü en iyi dereceden neredeyse üç saniye daha yavaştı.

Rins ve Mir ilk üçü tamamlayan sürücüler oldular. Rins böylelikle sıralamalarda ikinci bölüme kalırken, son şampiyon Mir ise bu akşam gerçekleştirilecek sıralama turlarında tıpkı Valentino Rossi ve Pol Espargaro gibi ilk bölümde mücadele edecek.

Danilo Petrucci, Tech3 KTM ile olumlu formunu devam ettirip dördüncü olurken, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales beşinci sırada yer aldı.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin altıncı olduğu seansta Avintia'dan Enea Bastianini yedinci, Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez sekizinci ve Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi dokuzuncu oldu.

İlk onu Pol Espargaro tamamladı.

Francesco Bagnaia, üçüncü seansta zaman turu atan tek fabrika Ducati sürücüsü olurken, Miller, Johann Zarco, Jorge Martin ve Avintia'dan Luca Marini zaman turu kaydetmedi.

Doha GP sıralama turları TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: