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Önceki / Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’
MotoGP / Doha GP / Antrenman raporu

Doha MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Rins'in önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Doha Grand Prix'de rüzgardan etkilenen üçüncü antrenman seansını zirvede tamamlarken, Ducati sürücülerinin büyük bir kısmı zaman turu kaydetmedi.

Doha MotoGP 3. antrenman: Quartararo, Rins'in önünde en hızlısı

Rüzgarın şiddeti üçüncü antrenman seansında önemli ölçüde arttı ve Losail pistine çok fazla toz getirdi. Bu da kombine edilmiş derecelerin gelişmeyeceğinin bir başka kanıtı oldu.

Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona, seansın başında 1:58.073 ile ilk en hızlı zamanı yapan isimdi, ardından Quartararo sahneye çıktı 1:56.912 yaparak liderliği eline geçirdi.

Fransız sürücü, daha sonra bu dereceyi 1:56.723'e indirirken, son şampiyon Joan Mir 1:56.450'lik bir zaman turuyla Quartararo'yu geride bıraktı.

Mir, cuma akşamı gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında ilk ona girememişti ve bu seansta mucizeler yaratmaya ihtiyacı vardı, aksi takdirde sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecekti.

Bu derece, takım arkadaşı Alex Rins'in 1:56.347'lik zaman turuyla geride bırakılırken, Suzuki seansı 1-2 tamamlamaya doğru gidiyordu.

Ancak Quartararo, son anlarda 1:56.064 yaparak iki sürücüyü de geçti ve seansı en hızlı isim olarak tamamladı. Bu derece, cuma günkü en iyi dereceden neredeyse üç saniye daha yavaştı.

Rins ve Mir ilk üçü tamamlayan sürücüler oldular. Rins böylelikle sıralamalarda ikinci bölüme kalırken, son şampiyon Mir ise bu akşam gerçekleştirilecek sıralama turlarında tıpkı Valentino Rossi ve Pol Espargaro gibi ilk bölümde mücadele edecek.

Danilo Petrucci, Tech3 KTM ile olumlu formunu devam ettirip dördüncü olurken, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales beşinci sırada yer aldı.

Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli'nin altıncı olduğu seansta Avintia'dan Enea Bastianini yedinci, Honda fabrika takımı sürücüsü Alex Marquez sekizinci ve Petronas SRT sürücüsü Valentino Rossi dokuzuncu oldu.

İlk onu Pol Espargaro tamamladı. 

Francesco Bagnaia, üçüncü seansta zaman turu atan tek fabrika Ducati sürücüsü olurken, Miller, Johann Zarco, Jorge Martin ve Avintia'dan Luca Marini zaman turu kaydetmedi.

Doha GP sıralama turları TSi 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 12 1'56.064  
2 Spain Alex Rins Suzuki 14 1'56.347 0.283
3 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'56.450 0.386
4 Italy Danilo Petrucci KTM 5 1'56.614 0.550
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 8 1'56.647 0.583
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'56.660 0.596
7 Italy Enea Bastianini Ducati 11 1'56.668 0.604
8 Spain Alex Marquez Honda 7 1'56.701 0.637
9 Italy Valentino Rossi Yamaha 15 1'56.718 0.654
10 Spain Pol Espargaro Honda 10 1'56.789 0.725
11 Portugal Miguel Oliveira KTM 15 1'56.855 0.791
12 South Africa Brad Binder KTM 14 1'56.933 0.869
13 Spain Iker Lecuona KTM 13 1'56.981 0.917
14 Italy Francesco Bagnaia Ducati 6 1'57.335 1.271
15 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 15 1'57.378 1.314
16 Germany Stefan Bradl Honda 12 1'57.450 1.386
17 Spain Aleix Espargaro Aprilia 5 1'58.633 2.569
18 Japan Takaaki Nakagami Honda 4 2'03.348 7.284
19 France Johann Zarco Ducati 0    
20 Italy Luca Marini Ducati 1    
21 Australia Jack Miller Ducati 0    
22 Spain Jorge Martin Ducati 0    
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Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

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Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Alt-etkinlik FP3
Editör Lewis Duncan

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