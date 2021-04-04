Rossi, "şimdiye kadarki en kötü" MotoGP sıralama sonucunu anlattı

Petronas SRT Yamaha sürücüsü, dün akşam gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde oldukça gerilerde kaldı ve sonuçlar birleştirildiğinde 21. sırayı elde edebildi.

Rossi'nin en hızlı turu 1:54.881 olurken, bu derece Katar GP'de attığı turdan 1.7 saniye daha yavaştı ve bu da onu pole pozisyonunu kazanan Ducati sürücüsü Jorge Martin'in yaklaşık 2 saniye ardına düşürdü.

Bu performansla Rossi, pazar günkü yarışa 21. sıradan başlayacak ve bu, MotoGP'deki en kötü sıralama sonucu oldu.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günü neyin yanlış gittiğini açıklayan Rossi, "Bugün benim için çok zordu, çünkü asla güçlü değildim.

“Motosikletin arka kısmında hissi iyileştirmeye çalıştık, ama gerçekten çok zorlandım."

"Hızlanma tarafında da yol tutuş eksikliği yaşıyorum... Açıkçası çok zorlanıyorum ve hızım iyi değil."

“Ayrıca yeni lastiklerle beraber sıralama turlarında, yeterince hızlı olma hissine hiçbir zaman sahip olamıyorum."

“Geçen hafta yeni lastiklerle kendimi iyi hissettim ve bu sayede durumu geliştirebilmek için bir şeyler yapmaya çalıştık ama ne yazık ki yeterince hızlı değilim."

"Yarış zor olacak çünkü arkadan başlamalıyım. Durumu anlamak zorundayız ve neler göreceğiz.” dedi.

Rossi ile aynı motosikleti kullanan Yamaha fabrika ekibi sürücüsü Maverick Vinales, üçüncü en iyi zamana imza atarken, Fabio Quartararo beşinci ve Franco Morbidelli A-versiyon Yamaha ile 10. oldu.

Yarış temposunda da durumun iyi olmadığını söyleyen Rossi, "Yarın için durum zor, çünkü geriden başlıyorum, ama yarış temposunda da başım dertte ve hız yeterince iyi değil."

"Bu yüzden, öndeki çocukların olduğu grupla kalmaya çalışmalıyım."

“Geçen hafta uzun bir kuyruk vardı, aşağı yukarı hemen hemen herkes oradaydı, yani grup arasında büyük bir fark yok. Ben de onlarla kalmaya çalışacağım ve göreceğiz." dedi.