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MotoGP / Avustralya GP Haberler

Crutchlow, Melbourne'da ayak bileğini kontrol ettirdi, ciddi bir sıkıntısı yok

RNF Racing sürücüsü Cal Crutchlow, Melbourne'da ayak bileğini kontrol ettirdi ve tüm ağrılara rağmen ciddi bir sıkıntısı olmadığını açıkladı.

Andrew van Leeuwen
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Crutchlow, Melbourne'da ayak bileğini kontrol ettirdi, ciddi bir sıkıntısı yok
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Yamaha test sürücüsü, iki hafta önce Tayland GP ikinci antrenman seansında kötü bir kaza geçirerek sağ ayak bileğini incitti.

Kazanın hemen ardından yapılan kontrollerde herhangi bir kemiğin kırılmadığı tespit edilirken, Crutchlow o zamandan beri ciddi ağrılarla boğuşmakta.

Bu durum, İngiliz pilotun ayak bileğinde daha ileri taramalar için Melbourne'deki Alfred Hastanesi'ni ziyaret etmesine neden oldu.

2018'de Phillip Island'da kötü bir şekilde kırılan sağ ayak bileğini ameliyat eden cerrahı göremese de, Alfred personeli en azından bu son kazanın daha fazla hasar vermediğini doğrulayabildi.

Emekli olan Andrea Dovizioso'nun yerine MotoGP'ye dönen Crutchlow, "Dün, Melbourne'de önceden ameliyat olduğum hastanede röntgen çektirmeye gittim.

"Amacım sadece kontrol ettirmekti, bu sayede doktorlar çok daha fazla bilgi edinebilir ve bu bilgileri ameliyatımla eşleştirebilirlerdi."

"Sağ ayak bileğimdeki morarmanın yumuşak dokuyu ve siniri iltihaplandırdığını düşünüyoruz. Çünkü ayağımın bazı bölgelerine bastırdığımda büyük ağrı hissediyorum, ayağım ve ayak bileğim bir hayli morarmış vaziyette." 

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Geçen hafta bisiklet üzerinde 20 saat geçirdim, bu yüzden ayak bileğimin işlevsiz durumda olduğunu söyleyemem -ancak ağrılar devam ediyor. Tayland'da motosiklet üstündeyken iyi hissediyordum, ancak motosikletten indiğimden bu yana ağrı hissediyorum."  

"Eğer bileğimi belli bir şekilde hareket ettirirsem acı çekiyorum. Yine de kötü bir hasar yok diyebilirim. Bilek plakasının yerinden oynadığını ya da buna benzer bir şey olduğunu düşünmüştüm, neyse ki sorun yok." dedi.

2019'dan bu yana ilk kez Phillip Island'da piste çıkmaya hazırlanan Crutchlow, ne kadar zinde olduğuna yönelik gerçek testin burada gerçekleşeceğini söyledi. 

Crutchlow, "Motosikletin ne kadar titrediğini bu hafta sonu göreceğiz. 350 km/s demek isterdim ancak biz yaklaşık 320 km/s seviyesine ulaşabileceğiz."

"Adrenalin bu konuda bana yardımcı oluyor." dedi.

Son olarak Yamaha'nın planladığı bir test iptal edildiği için bir hafta izin yapabildiğini söyleyen Crutchlow, "Bir test yapmayı planlıyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Bunun güzel olduğunu söyleyebilirim, bu sayede bir hafta izin yapabildim." 

"Arka arkaya sekiz hafta motosikletin üstünde olmam gerekiyordu, bunun bir haftası eksildi." dedi.

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