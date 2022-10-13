Marquez: "Honda bir yarış iyi, bir yarış kötü"

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Aragon'da pistlere dönen ancak henüz ilk turda yarışa veda eden Marquez'in sonraki iki yarışta sezon başına göre çok daha iyi bir tempo tutturduğunu söyleyebiliriz.

Motegi'de yağmur altında pole pozisyonuna ulaşan ve üç senelik pole hasretini sonlandıran altı kez MotoGP şampiyonu, yarışta ise dördüncü oldu. Tayland'da ise güçlü bir beşincilik geldi.

Her iki yarışın da ortak özelliği, Marquez'in özellikle yarışın son turlarında tempo arttırabilmesiydi, bu, İspanyol pilotun artık yarışın her aşamasında zinde kalabildiğini gösteriyor.

Şampiyona, bu hafta iki senelik aranın ardından Phillip Island'a geri dönüyor. Pistin akışı saat yönünün tersine ve bu tür pistlerde -örneğin Sachsenring veya COTA- çok iyi olduğu bilinen Marquez galibiyet için güçlü bir aday olarak karşımıza çıkıyor.

Yine de mütevazi açıklamalarını sürdüren Honda sürücüsü, motosikletin virajlarda iyi olmadığını, bu nedenle de zorlanacaklarını düşünüyor.

Perşembe günü konuşan Marquez, "Bu sezonki motosikletimiz kafamı karıştırıyor, çünkü bazı yarışlardan önce zorlanacağımızı düşünüyorum, ama sonra bir bakmışım ki rekabetçiyiz."

"Teorik olarak burada biraz zorlanacağız ama diğer yandan burası benim en sevdiğim pistlerden biri. Bekleyip göreceğiz."

"Hafta sonuna olumlu yaklaşacak ve seanstan seansa nerede olduğumuzu takip edeceğiz."

"Gelecek sezon için bazı şeyler denemem gereken bir hafta sonu olduğu doğru, bu da hafta sonunuzu etkiliyor. Ama bunu yapmanın tam zamanı." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İyi bir form yakaladığını inkar etmeyen Marquez, Phillip Island hafta sonuna da geçtiğimiz haftaki gibi yaklaşacağını çünkü sağ omzundaki fiziksel durumu "iyileştirmenin yolunun bu olduğunu" söyledi.

Marquez, "Motosikletle kendimi iyi hissedersem, hafta sonuna Tayland'daki gibi yaklaşmaya çalışacağım, çünkü kendimi geliştirmenin yolunun bu olduğunu hissediyorum."

"Örneğin Tayland'da Pazar günü ayağa kalktığımda mahvolmuştum ama şanslıydım yarış ıslak zemindeydi ve fiziksel durumumda bir sınırlama yoktu, dolayısıyla istediğim gibi sürebildim."

"Geçen hafta enerjimi tazeledim, dinlenmek önemliydi. Şimdi kendimi iyi hissediyorum. Bu yüzden hafta sonuna olumlu bir şekilde yaklaşacağım."

"Neler olacağını göreceğiz, bazen hızlı sürmek istersiniz ama yapamazsınız, nitekim motosikleti hissedemezsiniz." dedi.