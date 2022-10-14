Avustralya MotoGP: Cuma antrenmanlarının lideri Zarco
Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, Avustralya'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde Cuma günkü antrenman seanslarında en hızlı isim olmayı başardı.
Türkiye saatiyle gece geç saatlerde yapılan ilk antrenman seansının ardından ikinci seans sabah 6'da başladı.
İkinci antrenman seansının başında, Avustralya'daki son yarışta galibiyet mücadelesi veren Maverick Vinales 1:31.016 ile en hızlı isimdi.
Aprilia sürücüsü daha sonra 1:30.615 ile derecesini geliştirse de çok geçmeden Marc Marquez, yenilenmiş Honda'sı ile 1:30.126 yaparak zirveye yükseldi.
Honda, ilk antrenman seansında ön tarafta yeni aerodinamik kanatları takarken aynı zamanda arka tarafta Ducati tarzı kanatları test etti. Arka kanatlar ikinci antrenman seansında motosikletten çıkarıldı.
Marquez'in derecesi seansın sonundaki hızlı tur denemelerine kadar zirvede kalırken son 4 dakikaya girerken VR46 Ducati'nin çaylağı Marco Bezzecchi 1:29.871 ile zirveye yükseldi.
Vinales ve Fabio Quartararo, takip eden dakikalarda 1:29.745 ve 1:29.614'lük derecesiyle liderliği ele geçirse de Bezzecchi 1:29.513 ile yeniden en hızlı turu attı.
Ancak günün sonunda en hızlı isim, sabah seansında da en hızlı turu atan Zarco oldu. Zarco, 1:29.475'lik derecesiyle Phillip Island'da Cuma günkü antrenman seanslarının lideri olmayı başardı. Zarco'nun derecesiyle Bezzecchi ikinci sıraya geriledi.
Pol Espargaro, takım arkadaşı Marquez'in pek güçlü olmalarını beklemediği pistte 3. olurken onu şampiyona lideri Fabio Quartararo, Vinales ve Marquez takip ettiler.
Şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Aleix Espargaro 7. olurken, onu son dönemde yükselişe geçen ve şampiyonluk yolunda büyük hız kazanan Francesco Bagnaia takip etti.
İlk 10'u tamamlayan isimler Enea Bastianini ve Jorge Martin olurken Tayland'da kazanan Miguel Oliveira 11. oldu.
Bileğini kırdığı için Aragon'dan bu yana yarışamayan Suzuki sürücüsü Joan Mir, bu hafta sonu geri döndü ve ilk günü 12. sırada tamamladı.
2022 Avustralya GP 1. Antrenman Dereceleri
|Sıra
|#
|Sürücü
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|5
|Johann Zarco
|1'30.368
|2
|43
|Jack Miller
|1'30.459
|0.091
|0.091
|3
|73
|Alex Marquez
|1'30.493
|0.125
|0.034
|4
|42
|Alex Rins
|1'30.511
|0.143
|0.018
|5
|41
|Aleix Espargaro
|1'30.687
|0.319
|0.176
|6
|23
|Enea Bastianini
|1'30.790
|0.422
|0.103
|7
|93
|Marc Marquez
|1'30.897
|0.529
|0.107
|8
|63
|Francesco Bagnaia
|1'31.077
|0.709
|0.180
|9
|49
|Fabio Di Giannantonio
|1'31.087
|0.719
|0.010
|10
|72
|Marco Bezzecchi
|1'31.166
|0.798
|0.079
|11
|44
|Pol Espargaro
|1'31.194
|0.826
|0.028
|12
|20
|Fabio Quartararo
|1'31.195
|0.827
|0.001
|13
|89
|Jorge Martin
|1'31.419
|1.051
|0.224
|14
|12
|Maverick Viñales
|1'31.436
|1.068
|0.017
|15
|36
|Joan Mir
|1'31.531
|1.163
|0.095
|16
|40
|Darryn Binder
|1'31.700
|1.332
|0.169
|17
|35
|Cal Crutchlow
|1'31.868
|1.500
|0.168
|18
|88
|Miguel Oliveira
|1'31.950
|1.582
|0.082
|19
|21
|Franco Morbidelli
|1'32.178
|1.810
|0.228
|20
|87
|Remy Gardner
|1'32.207
|1.839
|0.029
|21
|33
|Brad Binder
|1'32.566
|2.198
|0.359
|22
|10
|Luca Marini
|1'32.831
|2.463
|0.265
|23
|25
|Raul Fernandez
|1'32.947
|2.579
|0.116
|24
|45
|Tetsuta Nagashima
|1'34.437
|4.069
|1.490
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2022 Avustralya GP 2. Antrenman Dereceleri
|Sıra
|#
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|5
|Johann Zarco
|Ducati
|1'29.475
|2
|72
|Marco Bezzecchi
|Ducati
|1'29.513
|0.038
|0.038
|3
|44
|Pol Espargaro
|Honda
|1'29.527
|0.052
|0.014
|4
|20
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|1'29.614
|0.139
|0.087
|5
|12
|Maverick Viñales
|Aprilia
|1'29.745
|0.270
|0.131
|6
|93
|Marc Marquez
|Honda
|1'29.775
|0.300
|0.030
|7
|41
|Aleix Espargaro
|Aprilia
|1'29.832
|0.357
|0.057
|8
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|1'29.838
|0.363
|0.006
|9
|23
|Enea Bastianini
|Ducati
|1'29.849
|0.374
|0.011
|10
|89
|Jorge Martin
|Ducati
|1'29.881
|0.406
|0.032
|11
|88
|Miguel Oliveira
|KTM
|1'29.923
|0.448
|0.042
|12
|36
|Joan Mir
|Suzuki
|1'29.944
|0.469
|0.021
|13
|43
|Jack Miller
|Ducati
|1'30.021
|0.546
|0.077
|14
|73
|Alex Marquez
|Honda
|1'30.088
|0.613
|0.067
|15
|33
|Brad Binder
|KTM
|1'30.099
|0.624
|0.011
|16
|42
|Alex Rins
|Suzuki
|1'30.138
|0.663
|0.039
|17
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|1'30.158
|0.683
|0.020
|18
|35
|Cal Crutchlow
|Yamaha
|1'30.206
|0.731
|0.048
|19
|21
|Franco Morbidelli
|Yamaha
|1'30.619
|1.144
|0.413
|20
|10
|Luca Marini
|Ducati
|1'30.725
|1.250
|0.106
|21
|25
|Raul Fernandez
|KTM
|1'30.841
|1.366
|0.116
|22
|87
|Remy Gardner
|KTM
|1'30.940
|1.465
|0.099
|23
|40
|Darryn Binder
|Yamaha
|1'31.078
|1.603
|0.138
|24
|45
|Tetsuta Nagashima
|Honda
|1'31.577
|2.102
|0.499
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