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MotoGP / Avustralya GP Antrenman raporu

Avustralya MotoGP: Cuma antrenmanlarının lideri Zarco

Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco, Avustralya'da gerçekleştirilecek yarış öncesinde Cuma günkü antrenman seanslarında en hızlı isim olmayı başardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Avustralya MotoGP: Cuma antrenmanlarının lideri Zarco
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Türkiye saatiyle gece geç saatlerde yapılan ilk antrenman seansının ardından ikinci seans sabah 6'da başladı.

İkinci antrenman seansının başında, Avustralya'daki son yarışta galibiyet mücadelesi veren Maverick Vinales 1:31.016 ile en hızlı isimdi.

Aprilia sürücüsü daha sonra 1:30.615 ile derecesini geliştirse de çok geçmeden Marc Marquez, yenilenmiş Honda'sı ile 1:30.126 yaparak zirveye yükseldi.

Honda, ilk antrenman seansında ön tarafta yeni aerodinamik kanatları takarken aynı zamanda arka tarafta Ducati tarzı kanatları test etti. Arka kanatlar ikinci antrenman seansında motosikletten çıkarıldı.

Marquez'in derecesi seansın sonundaki hızlı tur denemelerine kadar zirvede kalırken son 4 dakikaya girerken VR46 Ducati'nin çaylağı Marco Bezzecchi 1:29.871 ile zirveye yükseldi.

Vinales ve Fabio Quartararo, takip eden dakikalarda 1:29.745 ve 1:29.614'lük derecesiyle liderliği ele geçirse de Bezzecchi 1:29.513 ile yeniden en hızlı turu attı.

Ancak günün sonunda en hızlı isim, sabah seansında da en hızlı turu atan Zarco oldu. Zarco, 1:29.475'lik derecesiyle Phillip Island'da Cuma günkü antrenman seanslarının lideri olmayı başardı. Zarco'nun derecesiyle Bezzecchi ikinci sıraya geriledi.

Pol Espargaro, takım arkadaşı Marquez'in pek güçlü olmalarını beklemediği pistte 3. olurken onu şampiyona lideri Fabio Quartararo, Vinales ve Marquez takip ettiler.

Şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Aleix Espargaro 7. olurken, onu son dönemde yükselişe geçen ve şampiyonluk yolunda büyük hız kazanan Francesco Bagnaia takip etti.

İlk 10'u tamamlayan isimler Enea Bastianini ve Jorge Martin olurken Tayland'da kazanan Miguel Oliveira 11. oldu.

Bileğini kırdığı için Aragon'dan bu yana yarışamayan Suzuki sürücüsü Joan Mir, bu hafta sonu geri döndü ve ilk günü 12. sırada tamamladı.

2022 Avustralya GP 1. Antrenman Dereceleri

Sıra # Sürücü Zaman Fark Ara
1 5 France Johann Zarco 1'30.368    
2 43 Australia Jack Miller 1'30.459 0.091 0.091
3 73 Spain Alex Marquez 1'30.493 0.125 0.034
4 42 Spain Alex Rins 1'30.511 0.143 0.018
5 41 Spain Aleix Espargaro 1'30.687 0.319 0.176
6 23 Italy Enea Bastianini 1'30.790 0.422 0.103
7 93 Spain Marc Marquez 1'30.897 0.529 0.107
8 63 Italy Francesco Bagnaia 1'31.077 0.709 0.180
9 49 Italy Fabio Di Giannantonio 1'31.087 0.719 0.010
10 72 Italy Marco Bezzecchi 1'31.166 0.798 0.079
11 44 Spain Pol Espargaro 1'31.194 0.826 0.028
12 20 France Fabio Quartararo 1'31.195 0.827 0.001
13 89 Spain Jorge Martin 1'31.419 1.051 0.224
14 12 Spain Maverick Viñales 1'31.436 1.068 0.017
15 36 Spain Joan Mir 1'31.531 1.163 0.095
16 40 South Africa Darryn Binder 1'31.700 1.332 0.169
17 35 United Kingdom Cal Crutchlow 1'31.868 1.500 0.168
18 88 Portugal Miguel Oliveira 1'31.950 1.582 0.082
19 21 Italy Franco Morbidelli 1'32.178 1.810 0.228
20 87 Australia Remy Gardner 1'32.207 1.839 0.029
21 33 South Africa Brad Binder 1'32.566 2.198 0.359
22 10 Italy Luca Marini 1'32.831 2.463 0.265
23 25 Spain Raul Fernandez 1'32.947 2.579 0.116
24 45 Japan Tetsuta Nagashima 1'34.437 4.069 1.490
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2022 Avustralya GP 2. Antrenman Dereceleri

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark Ara
1 5 France Johann Zarco Ducati 1'29.475    
2 72 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'29.513 0.038 0.038
3 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'29.527 0.052 0.014
4 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'29.614 0.139 0.087
5 12 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'29.745 0.270 0.131
6 93 Spain Marc Marquez Honda 1'29.775 0.300 0.030
7 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'29.832 0.357 0.057
8 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'29.838 0.363 0.006
9 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'29.849 0.374 0.011
10 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'29.881 0.406 0.032
11 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'29.923 0.448 0.042
12 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'29.944 0.469 0.021
13 43 Australia Jack Miller Ducati 1'30.021 0.546 0.077
14 73 Spain Alex Marquez Honda 1'30.088 0.613 0.067
15 33 South Africa Brad Binder KTM 1'30.099 0.624 0.011
16 42 Spain Alex Rins Suzuki 1'30.138 0.663 0.039
17 49 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'30.158 0.683 0.020
18 35 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 1'30.206 0.731 0.048
19 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'30.619 1.144 0.413
20 10 Italy Luca Marini Ducati 1'30.725 1.250 0.106
21 25 Spain Raul Fernandez KTM 1'30.841 1.366 0.116
22 87 Australia Remy Gardner KTM 1'30.940 1.465 0.099
23 40 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'31.078 1.603 0.138
24 45 Japan Tetsuta Nagashima Honda 1'31.577 2.102 0.499
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