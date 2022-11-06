Bagnaia: "Sezon boyunca şampiyon olabileceğime dair inancımı sadece bir saatliğine kaybettim"
Yeni MotoGP şampiyonu Francesco Bagnaia, şampiyon olacağına dair inancını sadece bir kere, yarış dışı kalarak 91 puan geri düştüğü Almanya GP'sinde kaybettiğini söylüyor.
Valencia'ya 23 puanlık bir farkla gelen ve ilk 14 sırada bitirdiği takdirde ana rakibi Fabio Quartararo'nun ne yaptığına bakılmaksızın şampiyonluğa ulaşmayı garantileyecek olan Bagnaia, mücadeleyi dokuzuncu sırada tamamladı ve kariyerinin ilk MotoGP şampiyonluğunu elde etti.
Sezon boyunca dördü kendi hatası olmak üzere beş kez yarış dışı kalan Bagnaia, özellikle Sachsenring'deki kazasının ardından çok eleştirildi; nitekim şampiyonada 91 puan geri düşmüş ve birçok kişiye göre havlu atmıştı.
Şampiyon olarak ilk röportajını veren Bagnaia, o yarışın kendisi için bir kırılma noktası olduğunu itiraf ediyor.
Bagnaia, "Şampiyon olabileceğime dair inancımı sadece bir kez yitirdim, bu his sadece Sachsenring'de düştükten sonraki bir saat içinde geldi ve gitti."
"O yarışın ardından halen şampiyonluk için bir şansım olduğunu fark ettim. Sarf ettiğimiz çaba inanılmazdı, sezonun ikinci yarısında müthiş bir iş ortaya koyduk."
“Fabrikaya döndüğümüzde geliştirebileceğimiz noktaları analiz etmeye, neden çok fazla hata yaptığımı anlamaya çalıştık. Sonrasında her şey iyiye gitti." dedi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Almanya'daki kazasının ardından istikrarsız bir performans sergilediğini fark ettiğini söyleyen Bagnaia, bunu kabullenmenin kolay olmadığını söylüyor.
İtalyan sürücü, "2022 sezonunun en zor anı Sachsenring'deki kazam oldu, nitekim o gün fazlasıyla rekabetçiydim."
"Tıpkı Le Mans'taki gibi galibiyet şansım vardı ve kaza yaptım."
“O an zayıf noktamın farkına vardım: inişleri ve çıkışları olan bir sürücüydüm, hızlıydım fakat tamamen istikrarsızdım."
“Bunu kabul etmek kolay değildi, fakat o andan itibaren hiç olmazsa sorunu tanımlamayı başarmıştım. Tek yapmam gereken kendimi geliştirmekti." dedi.
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Johann Zarco, Pramac Racing
Fotoğraf: MotoGP
Sezonun en kötü yarışını geride bıraktığını söyleyen Bagnaia, ilk turlarda ön kanadının hasar görmesi sonucu kabus gibi bir öğleden sonra geçirdiğini öne sürüyor.
Yeni şampiyon, "Çok ama çok mutluyum, bitiş çizgisini geçmemin ardından yılın en kötü yarışını geride bıraktığım için de ayrı bir tat aldım. Sadece dünya şampiyonu olduğumu söyleyen pit panosunu gördüm ve o andan itibaren her şey daha hafifti, güzeldi."
"O an nasıl hissettiğimi tarif edemiyorum. Yarış kolay geçmedi, çünkü Fabio ile olan mücadelemden sonra ön kanatçığımı kaybettim ve o andan itibaren her şey bir kabusa dönüştü."
"Her tur daha da geriliyordum, savunma çizgisinde kalmaya çalıştım ama her şey çok, çok, çok zordu."
"Yarışı bitirmek çok uzun sürdü ama yaptıklarımız için takımımla ve kendimle gurur duyuyorum çünkü inanılmaz bir sezon oldu." dedi.
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