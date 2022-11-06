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MotoGP / Valencia GP Haberler

Rins, Suzuki ile son yarışını kazanmadan önce ağlamış

Alex Rins, Suzuki'nin son MotoGP zaferini elde etmeden önce gridde ağladığını söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Rins, Suzuki ile son yarışını kazanmadan önce ağlamış
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Yarışa beşinci sıradan başlayan Rins, kısa sürede liderliği aldı ve 27 turluk yarışın tamamını lider götürüp 2022 MotoGP sezonunu galibiyetle noktaladı.

Bu yarış aynı zamanda Suzuki'nin de MotoGP'deki son yarışıydı ve bundan ötürü yarış takımdaki herkes için oldukça duygusaldı.

Rins, yarıştan önce griddeyken kendisini çok duygusal hissettiğini ve yarışa devam edebilmek için "kendisiyle" konuşma yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Rins, "Sezonu bu şekilde bitirmek harikaydı."

"Suzuki spordan ayrılıyor ve bundan daha iyi bir veda olamazdı. Başında sonuna kadar üstündüm fakat yönetmesi çok zor bir yarıştı."

"Dün sıralama turları çok önemliydi, beşincilikle oldukça iyi bir iş çıkardık. Bugün de hatasız sürdük."

"Fakat hislerim nedeniyle konsantre olmak zordu. Gridde motosikleti ve mekanikerleri gördüğümde, kendimi tutamadım ve ağladım."

"Tüm duygularım açığa çıktı. Mekanikerlerle vedalaşıyordum ve ağlıyordum ama bir noktada kendime 'Alex, odaklan, önünde bir yarış var' dedim."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sonrasında harika bir başlangıç yaptım ve ilk virajda birinciydim. Jorge [Martin] çok hızlıydı, Brad [Binder] de sonlara doğru hızlıydı."

"Hata yapamazdım ve lastikleri yönetmek zorundaydım."

"Suzuki olarak kazanabileceğimizi gösterdik. Maalesef dördüncü yarışta takımı şampiyonadan çekme kararı aldılar..."

"Bugün her şeyimi verdim ve işe yaradı." dedi.

Rins, son zaferin ardından takım çalışanlarını böylesine mutlu ve göz yaşı dökerken görmenin kendisini gururlandırdığını söyledi.

İspanyol sürücü takımla görüşeceğini ve Valensiya'da galibiyete ulaştığı motosikleti kendisine hediye etmelerini isteyeceğini söyledi.

"Kesinlikle isteyeceğim. Shinichi Sahara-san'a çoktan söyledim, bu çok özel bir şey."

"Yarıştan sonra arka lastiğe baktım ve üzerinde tüm takım üyelerinin isimlerini gördüm, bunu el yazısıyla yazmışlardı."

"Taraftarlardan gelen mesajlar da çok güzeldi. Bu galibiyeti çok istiyorduk ve başardık."

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