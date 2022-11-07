Yeni MotoGP güvenlik görevlisi seçimi 'adam kayırma' tartışmasına sebep oldu

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Cuma günü Valensiya Grand Prix'sinde MotoGP, 1982 500c Dünya Şampiyonu Uncini'nin bu sezonun sonunda resmi güvenlik görevlisi rolünden emekli olacağını duyurmak için bir basın toplantısı düzenledi.

Onun yerini, Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta'nın yeğeni ve daha önce Aragon ve Losail pistlerinin başkanı olan ve şu anda 2023'te bir Grand Prix'ye ev sahipliği yapacak olan Kazakistan'daki piste öncülük eden Bartolome Alfonso Ezpeleta alacak.

Ezpeleta'nın MotoGP erişimi, şampiyonanın çeşitli yönlerine uzanıyor. Carmelo'nun oğlu Carlos Ezpeleta, takımın sportif şef rolünün yanı sıra yarış yönetiminde önemli bir yere sahipken kızı Ana, Dorna'nın yetenek kupası programlarını yönetiyor.

Bartolome Alfonso Ezpeleta'nın ortağı da MotoGP hakemleri panelinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Yeni güvenlik görevlisinin atanması, Dorna'nın serideki erişiminin çok arttığı konusunda padokta bir tartışmaya yol açtı.

Bununla birlikte birçok sürücü, Bartolome Alfonso Ezpeleta'ya rolüne alışması ve kendini kanıtlaması için zaman verilmesi gerektiğini düşünüyor

2020 Dünya Şampiyonu Joan Mir bu konuda, "Bir şey söylemek zor."

"Ne diyebilirim ki? İşini nasıl yaptığını gördüğümüzde buna karar verebiliriz."

“Şu an onu yargılayamayız." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir sürücünün güvenlik görevlisi rolü için uygun olup olmayacağı sorulduğunda Aprilia'dan Aleix Espargaro, bunun her zaman iyi bir çözüm olmadığını söylüyor ancak Alfonso Ezpeleta'nın geçmişi göz önüne alındığında pist güvenliğine yeni bir bakış açısı getireceğine inanıyor. Yine de Espargaro, bu durumun pek 'profesyonelce' olmadığını düşünüyor.

Espargaro, "Onu tanıyorum."

"Andorra'da yaşıyor ve onu uzun zamandır tanıyorum. Güvenlik açısından çalışıyor ve yeni pistler keşfediyor, bu yüzden bu konuda biraz tecrübesi var."

"Söyleyebileceğim tek şey beklememiz ve Tome'e bir fırsat vermemiz gerektiği. Tabii ki bu rol için bir sürücüyü düşünmek her zaman iyi olmayabilir."

“Bu şekilde görev alan ve yine bir sürücü olan Loris [Capirossi] var, kendisi oldukça zeki ve iyi iş çıkarıyor.."

"Ama belki güvenlik konusunda biraz daha deneyimli kişiler bize farklı bir bakış açısı verebilir."

"Tabii ki soyadı dolayısıyla kulağa pek profesyonel gelmiyor, ama ona biraz zaman verelim. Onu tanıyorum ve onu seviyorum, geçmişte yaptığı işler fena değildi.” dedi.

Alfonso Ezpeleta'nın Kazakistan pistine katılımı da çıkar çatışması korkularına yol açtı. Honda'dan Pol Espargaro, pistin güvenli olmadığı ortaya çıkarsa bu suçlamaların yapılabileceğini söylese de; şu anda hiçbir karar verilemeyeceğine dikkat çekti.

Autosport'a konuşan Espargaro, “Bence öncelikle pisti görmemiz gerek. Oraya gidersek ve pist yeterince güvenli değilse bunu düşünebilirim."

Tomé Alfonso, Carmelo Ezpeleta, CEO Dorna Sports Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ama bu işi nasıl yaptığını ve iyi olup olmadığını göstermek için ona bir şans vermeliyiz."

“Teorik olarak gördüğümüz resimlerde, pistin akış alanları güzel ve pist genel olarak iyi görünüyor. Bence sorun, pistin hiçliğin ortasında olması."

“Oraya gittiğimizde, bir pistten fazlasına ihtiyacımız var ama bir şans verelim." dedi.

Aralarında Dünya Şampiyonu Fabio Quartararo'nun da bulunduğu birçok sürücü, yanlış bir şey söyleme korkusuyla konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Ancak bu durum, sürücülerin organizatörlerin tepkisinden korkmadan olaylar hakkında düşüncelerini söylemekte özgür olup olmadıklarına dair soruları da gündeme getirdi.

Mir, her işletmede bir konu hakkında yorum yaparken dikkatli olunması gerektiğini, ancak MotoGP'nin güvenlik komisyonu toplantılarında özgürce konuşabileceğini hissettiğini belirtti.

Mir, “Eğer bir sürücü değilseniz ve bir şirkette çalışıyorsanız, konuşurken kelimelerinizi ölçmeniz gerekiyor."

“Sadece sporda değil, hayatta da böyle. Bazı anlarda özgürce konuşmak isteyebilirsiniz ancak düşünmeniz gereken birçok faktör var."

“Bu herkes için geçerli. Bence bu normal, bir sürücü olarak biraz daha konuşmak istiyorsunuz ama dikkate almanız gereken şeyler oluyor." dedi.