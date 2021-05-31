Bagnaia: "MotoGP, Dupasquier'in ölümünden sonra yarış düzenlememeliydi"

19 yaşındaki İsviçreli sürücü Dupasquier, cumartesi günü Mugello'da geçirdiği kaza sonrası trajik şekilde hayatını kaybetti ve FIM, resmi duyuruyu pazar günkü Moto2 yarışından hemen önce yaptı.

MotoGP yarışı öncesinde gridde bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi ancak Moto2 ve MotoGP yarışları planlandığı şekilde devam etti.

İkinci turda kaza yapıp yarış dışı kalmadan önce yarışı lider götüren Bagnaia, yarışın ardından verdiği demeçte, MotoGP'yi eleştirdi.

Bagnaia Pazar günü, "Dün zaten zordu fakat bugün her şey imkansızdı. İyi başladım, öndeydim ama her halükarda bugün birinci veya sonuncu bitirmek hiçbir şeyi değiştirmeyecekti."

"Belki hayatımın en kötü günlerinden biri, bugün hiçbir şeyden keyif almadım."

"Bu yüzden şahsen bugün yarışmamayı istedim çünkü bana göre bunu yapmak doğru değildi.

"Ayrıca bana göre bu olay bir MotoGP sürücüsünün başına gelseydi yarışmazdık."

"Bugün olanlardan mutlu değilim. Biriyle ilgili alınan bu haberlerden sonra yarışmamıza izin verilmesi kararından mutlu değilim."

"Kaza yapıp yapmamamla ilgisi yok, sadece onu [Dupasquier] ve ailesini düşünüyorum."

"19 yaşındaki bir sürücüyü kaybettik. Bu yüzden bunu ve birilerinin yarışmamıza izin verme kararını kabul etmek çok zor." dedi.

Tech3'dan Danilo Petrucci, Bagnaia'nın hislerini destekledi ve ölümcül bir olayın ardından yarışmanın kötü olduğunu söyledi.

Petrucci, "Bugün, her şeyden önce, gerçekten çok zor bir yarıştı ama bunu sportif anlamda söylemiyorum."

“İnsani anlamda kendimi gerçekten pek temiz hissetmiyorum."

Danilo Petrucci, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Neredeyse 24 saat önce bizim gibi birinin hayatını kaybettiğiyle aynı pistte yarışıyoruz ve bu benim için harika bir şey değil."

"Dün durumun çok ciddi olduğunu anladık. Açıkçası kimse doğruyu söylemek istemedi ama durumu anladık. Böyle bir durum bir MotoGP sürücünsün başına gelseydi bu şekilde devam eder miydik? Bunu merak ediyorum. Moto3 sürücüsü olduğu için farklı bir hayatı mı var? O daha mı az önemli? Sanmıyorum. Dün kıyafetlerimizi giydik, helikopterin pistten çıktığını gördük ve üç dakika sonra sanki kimse düşmemiş ve hiçbir şey olmamış gibi piste çıktık. Hayatı daha az önemli değildi."

"En zor kısım dündü. Pistte hayatını kaybetmiş birini gördük ve üç dakika sonra piste tekrar çıkıp hayatını kaybettiği yere döndük."

"Kimse 'birisi artık aramızda değil, yarışı gerçekleştirmeye devam edip etmeyeceğimizi tartışabilir miyiz?' demedi. Bize soran dahi olmadı."

"En azından bir toplantı düzenlemek, görüş ve yorumları paylaşmak daha iyi olurdu. Onu şahsen tanımıyordum ama akrabalarından birisi olsaydım yarışmazdım. Yani kendinizi yarışa verebilir miydiniz bilmiyorum ama bugün kendimi oldukça kirlenmiş hissediyorum."

"Dediğim gibi, çok zor bir gündü ve insanı anlamda rahat bir vicdanım yok. 24 saat içinde benim gibi bir sürücünün hayatını kaybettiği pistte yarıştık. Bence doğru bir karar değildi. Yarışmak doğru hissettirmedi. MotoGP sürücüsü olsaydı aynısını yapar mıydık? Biz insanız. Kaskı taktıktan sonra artık kişiyi göremezsiniz, ancak kaskın altında ve giysinin içinde her şeyden önce bir kişi ve bir insan var."

"Kimse durumu tartışmak için sürücüleri bir araya getirme konusunda inisiyatif almadı."

MotoGP efsanesi Valentino Rossi, böyle bir durumun bir sürücünün neden yarıştıklarını sorgulamasına yol açtığını kabul etse de yarış düzenlememenin olanları değiştirmeyeceğini de ekledi.

"Bugün çok zordu çünkü dün Jason'a olanlardan sonra asıl soru neden yarıştığımız oldu."

"Böyle anlarda her şey anlamını yitiriyor. Yine de yarışmamak pek mantıklı değil çünkü ne yazık ki bugün yaptıklarımız dün Jason'a olanları değiştirmiyor."

"Fakat çok kötü ve zordu."

Petronas SRT takım arkadaşı Franco Morbidelli ise şunları ekledi: "Bu ilk değildi ve son da olmayacak."

"Önümüze bakmamız gerekiyor, sporumuzu yapmamız gerekiyor. Bazen hayat berbat ve lanet bir şeydir."

"Fakat önüne bakmalısınız çünkü hayat bu. Yani bu anları bu şekilde yaşıyorum.”