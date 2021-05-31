Miller, Moto3'teki ölümcül kazanın tekrarının sürekli ekranlara verilmesini ''kabul edilemez'' buluyor

Dupasquier, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Moto3 sıralama turlarında korkunç bir kazaya karışmıştı. İsviçreli pilot, kazada ağır şekilde yaralanmış ve olayın hemen ardından Floransa'daki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Cumartesi günü sürücünün tedavisinin devam ettiği ancak durumunun kritik olduğu açıklanmıştı. Pazar günü ise genç sürücünün vefat haberi geldi.

Sıralama turlarındaki kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkmış ve seans durdurulmuştu. Seansın durdurulduğu bu süre zarfında, kazanın tekrarı çokça kez ekranlara getirilmişti.

Miller, bu durumdan rahatsız olduğunu ve kazanın boyutundan dolayı Ducati'nin misafirhanesinde yer alan televizyonları kapattırdığını belirtti.

Konu hakkında konuşan Miller, "Geçtiğimiz Cumartesi misafirhanemizde yemek yiyordum ve televizyonda Sky TV açıktı. Ben de bütün televizyonların fişini çektirdim çünkü sanırım kazanın 10 tane tekrarını gördüm."

"Bence bu, kabul edilemez. Olayı bilmiyorsunuz, neler olduğunu bilmiyorsunuz."

"Biz kazaya karışan sürücülerin iyi olmasını umup, onlar için dua ederken; bu durum yaşanmamalı. Bu görüntülere sahipler ve bunların ekranda olmaması gerek."

"Ancak yaşadığımız dünya artık bu. Her şey medyayla ve daha çok izlenmeyle alakalı. Yani yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kazaların ardından ekrana getirilen tekrarlar, geçen sezonki Avusturya Grand Prix'sinde Johann Zarco/Franco Morbidelli kazasının ardından geçen sene de gündeme gelmişti.

Pazar günü gerçekleştirilen İtalya GP'sini kazanan Fabio Quartararo, Dupasquier'in kazasının ardından canlı fotoğraflarını görmenin ''güzel olmadığını'' söylese de yayıncıların da işinin kolay olmadığını ekledi.

Race winner Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo,"Geçen sezon, sanırım Avusturya'da bir çok kez kazanın tekrarını görmüştük ve bence bugün kazayı 1-2 kez gördük."

"Sonrasında o virajı ve helikopteri de gördük. Bir kaç dakika sonra 350 km/s hızla geçeceğin bir yeri böyle görmek güzel değil."

"Bu bizim için kolay değil ama yayıncıların işi de kolay değil. Yani evet, tekrardan işinize odaklanmadan önce kafanızı yeniden toplamanız gerekiyor." dedi.

KTM sürücüsü Brad Binder ise kazaların tekrarlarının bazen olumlu olabileceğini çünkü kazaya karışan sürücülerin hareket edebildiği görüldüğünde bunun pilotları ''sakinleştirdiğini'' belirtti.

Yayıncıların böyle bir duruma olan yaklaşımlarını değiştirip değiştirmemesi gerektiği sorulan Binder, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Bu zor bir soru. Dürüst olmak gerekirse, bu soru için bir cevabım yok."

"Kaza tekrarlarını izlemek hoş değil ama aynı zamanda olayların iyi olduğunu ve sürücülerin hareket edebildiğini gördüğünüzde, bu sizi sakinleştiriyor. Fakat yapacak bir şey yok."