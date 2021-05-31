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MotoGP Haberler

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati, VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yaklaşırken, 2022 yılında griddeki Ducati motosikleti sayısı sekize çıkacak gibi görünüyor.

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın

Motorsport.com, tarafların artık son ayrıntıları görüştüğünü ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağını öğrendi.

Kararların resmileşmesinin ardından Ducati, MotoGP gridinde en çok motosiklete sahip olan üretici olmaya devam edecek.

Ducati, 2016 - 2018 yılları arasında Ducati fabrika takımının yanı sıra Pramac, Avintia ve Aspar'a motosiklet sağlamış, bundan ötürü de toplam sekiz motosiklete sahip olmuştu.

Geçen hafta sonu yapılan İtalya Grand Prix'sinde Johann Zarco ve Jorge Martin'in mücadele ettiği Pramac'ın kontratının 2024 sonuna kadar üç yıl daha uzatıldığı açıklanmışı.

Şu anda hangi sürücünün hangi versiyon Ducati motosikletine sahip olacağı bilinmiyor ve bu konudaki karar, bireysel anlaşmalar sonrası verilecek.

Böylelikle 2022 MotoGP gridinde sekiz Ducati, dört Honda (Repsol ve LCR), dört Yamaha (Monster ve SRT), dört KTM (Red Bull ve Tech3) ikişer Suzuki ve Aprilia olacak.

Ducati takım yöneticisi Davide Tardozzi, Mugello'da "Ducati olarak sekiz motosiklet tedarik edebilecek durumdayız ki bunu daha önce de yapmıştık" dedi.

Seri yetkilileri her üreticinin en az bir uydu ekibine sahip olması istese de, bu konuda resmi bir zorunluluk yok.

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Farklı bir markayla daha iyi bir anlaşmaya sahip olabiliyorlarsa, birini belirli bir markayla anlaşma imzalamaya zorlayamazsınız." dedi.

Gresini, Aprilia'nın fabrika takımı projesini yönetse de, taraflar arasındaki ilişki, yedi yıllık sürecin ardından fikir ayrılıkları nedeniyle bu yıl sonunda bitiyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Ducati Team , Team VR46 , Aprilia Racing Team Gresini
Editör Oriol Puidgemont

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