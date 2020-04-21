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Assen, 2020 MotoGP yarışını kaybetmekten endişe etmiyor

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Assen, 2020 MotoGP yarışını kaybetmekten endişe etmiyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör
21 Nis 2020 14:47

Assen pistinin patronları, finansal anlamda sağlam oldukları için 2020 MotoGP yarışını koronavirüs pandemisi nedeniyle kaybetme ihtimalinden korkmuyorlar.

Geçtiğimiz günlerde Almanya Grand Prix’sinin de ertelenmesiyle birlikte, MotoGP 2020 sezonunun ilk yarışı 28 Haziran’daki Hollanda’daki Assen yarışı olacak gibi gözüküyor.

Ancak salı günü Hollanda hükümetinin koronavirüs kısıtlamaları konusunda açıklayacağı güncellemelerle birlikte, Assen’in patronları yarışın belirlenmiş olan tarihte gerçekleşmeyeceğine inanıyorlar.

Komşu ülkeler Almanya ve Belçika, toplu alanlardaki kısıtlamaları Ağustos ayının sonuna kadar uzattı ve Hollanda’nın da buna benzer önlemler alması bekleniyor.

Eski Hollanda GP başkanı Jos Vaessen, “Belirlenen tarihte 100 bin seyirciyle bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünmüyorum. Dorna bu yüzden, Ağustos’ta başlayacak alternatif bir takvim üzerinde çalışıyor.”

“10 yarışlık bir takvim bile başarılı olur. Assen de bu takvimde Ağustos ortasında veya Eylül sonu arasında kendisine yer bulacak.” dedi.

Dorna CEO’su Carmelo Ezpeleta, bu sezon sadece 10 MotoGP yarışı yapılsa bile mutlu olacağını işaret etmişti. Ancak bu elbette yarış organizatörleri için finansal zorluklar oluşturacak.

Ancak Vaessen, Assen’de yıllardır gerçekleşen başarılı ve kalabalık yarışların, bu kötü senaryoda bir yılı es geçebilecek kadar rahatlık verdiğini belirtti.

Assen yarışı, 1925’ten bu yana Hollanda sportif takviminde yer alıyor ve sadece, 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1940-1945 arasında gerçekleştirilmedi. Yarış, 1949’dan beridir de dünya şampiyonasının bir parçası durumunda.

Vaessen, “Assen’de hiç panik havası görmüyorum, herkes sakin. Yarış neredeyse 100 yıldır yapılıyor ve birçok şeyi atlattı.”

“Dahası, oldukça iyi bir finansal tampon var. Çünkü yarış hep başarılı oldu. Yani bu sene yarış yapmamaktan endişe duymuyoruz.” dedi.

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