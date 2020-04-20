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Ducati şefi, Iannone'nin dönüş ihtimalini reddetmiyor

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Ducati şefi, Iannone'nin dönüş ihtimalini reddetmiyor
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Efe Kahya, Editör
20 Nis 2020 12:33

Ducati MotoGP sportif direktörü Paolo Ciabatti, Pramac'ın kendisine gösterdiği ilgi sonrasında, gelecek sezon Andrea Iannone ile yarışma ihtimallerini çöpe atmadıklarını açıkladı.

Pramac ekibi patronu Francesco Guidotti geçtiğimiz günlerde, ekibine 2015'te Ducati takımında terfi etmeden önce, 2013-14'te takım ile yarışan Iannone ile olan ortaklığını yenilemeye açık olacağını itiraf etti.

Bu birliktelik, İtalyan sürücü Jorge Lorenzo takıma gelmeden önce sadece iki sene sürdü ve İtalyan pilot 2017'de Suzuki'ye, sonra 2019'da Aprilia'ya geçti.

Iannone, doping cezasının bir sonucu olarak uzun bir süre boyunca yarışamayacak. Ciabatti, Pramac'ın 2021 kadrosunda 30 yaşındaki bir pilota sahip olmak isterse, Ducati'nin böyle bir harekete karşı çıkmayacağını itiraf etti.

Sky Italia'ya konuşan Ciabatti şunları söyledi: "Bir yandan Pramac ekibinin, umut veren genç sürücüleri - aynı Iannone, [Danilo] Petrucci, [Jack] Miller ve [Francesco] Bagnaia gibi - yetiştirmek için bir 'okul' görevi gördüğünü unutmamak lazım."

"Bu açıdan bakıldığında Iannone 30 yaşında bir pilot ve böyle bir programda çok efektif olmayacaktır. Ancak, neden olmasın? Asla asla dememelisiniz."

"Bence Iannone büyük bir yeteneğe sahip, çok hızlı bir sürücü. Birçok nedenden dolayı, biraz yolunu kaybetti; Bence kariyerinde belirleyici anlarda hatalar yaptığını gayet iyi biliyor."

"Ama Iannone, sürücüler arasında her zaman en hızlı sürücüler arasında olduğunu kanıtlamış bir sürücü oldu. Moto2'de Marquez ile savaşan ve ona karşı kazanan sürücülerden biriydi."

"Ve onunla Pramac ekibinin sahibi Paolo Campinoti arasında neredeyse baba ve oğul benzeri bir sevgi var. Bu durumlar olduğunda ona hayır demek zor."

“Iannone'a duyduğumuz saygı ve sevgi kaybolmadı. Bazen tavrıları nedeniyle bizi kızdırdı, ama padoktaki herkesle aynı şeyi yaptı; bu onun karakterinin bir parçası.”

Ancak Ciabatti, 2020 için sözleşmesi olan beş sürücünün nasıl işe yarayabileceği konusunda yapılan planların, Ducati'nin ilk önceliği olduğunu söyledi.

Ciabatti “Şu anda bizim beş sürücümüz var. Bu son derece iyi sürücüleri, 2021'de nasıl yönetebileceğimizi anlamalıyız ve sonrasında farklı olasılıkları düşünmeliyiz” dedi.

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Editör Jamie Klein

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