Hollanda etkinlik yasağını uzattı, MotoGP yarışı ertelenebilir

Bu karar sonrası Haziran ayının son haftası Assen'de yapılması planlanan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışının ileri bir tarihe kadar ertelenmesi bekleniyor. Aynı şekilde COVID-19 nedeniyle Nisan'dan Ağustos'a alınan Dünya Superbike yarışının da gerçekleşmesi beklenmiyor.

Hükümetin yasağı uzatma kararı, “etkinliklerin gerçekleşmesine izin verilmesinin virüsün çok hızlı şekilde yayılmasına neden olabileceğini" belirten Salgın Yönetim Ekibi'nin (OMT) tavsiyeleri sonrası alındı. OMT durumun kısa vadede değişmesini beklemediği için, etkinliklerin daha uzun süre yasaklanmasını tavsiye etti.

Rutte, "Etkinlikler 1 Eylül'e kadar gerçekleşmeyecek. Bu nedenle bu kararı 1 Haziran'dan 1 Eylül'e kadar üç aylık süreyle uzatıyoruz."

“Bunu yapıyoruz çünkü önümüzdeki üç ay boyunca risk almak ve istemiyoruz organizatörlerin netlik ihtiyacına karşı adil davranmak istiyoruz. Bu aynı zamanda 1 Eylül'e kadar kesinlikle profesyonel futbol olmayacağı anlamına da geliyor. Bu krizin insanların sağlığı, şirketler ve bir bütün olarak toplum üzerinde yarattığı tüm bu sonuçlarla, böyle bir fedakarlık yapmaktan kaçınmamalıyız. Umarım insanlar bunu anlar." dedi.

Hollanda Formula 1 yarışının patronu Jan Lammers, şu an yeniden yarışı yeniden planlama çabalarının "tamamen enerji israfı" olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a şunları söyledi: “Zaten çok sayıda senaryoyu tartıştık. Her şey boşa giden enerjiden ibaret. Sadece daha fazla soruya ve karmaşaya yol açıyor."

“Bir şey söylemek istiyoruz ancak her şey somutlaşıncaya kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Sadece bekleyeceğiz ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğiz. İnsanlara karşı daha açık ve somut olabiliriz."

Lammers, Hollanda F1 yarışının Ağustos ayında yeniden yapılabileceği fikrini reddetti.

“Şimdiye kadar Ağustos'un asla bir seçenek olmadığı ortaya çıktı. Bu, farklı senaryolar hakkında konuşmanın ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha vurguluyor."