MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
105 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
112 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
126 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
140 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
155 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
162 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
175 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
183 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
189 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
204 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
211 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
218 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Hollanda etkinlik yasağını uzattı, MotoGP yarışı ertelenebilir

paylaşım
yorumlar
Hollanda etkinlik yasağını uzattı, MotoGP yarışı ertelenebilir
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Charles Bradley
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
22 Nis 2020 06:22

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin etkinlik yasağının 1 Eylül'e kadar uzatıldığını açıklaması sonrası, ülkedeki motor sporları etkinlikleri tehlike altına girdi.

Bu karar sonrası Haziran ayının son haftası Assen'de yapılması planlanan 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışının ileri bir tarihe kadar ertelenmesi bekleniyor. Aynı şekilde COVID-19 nedeniyle Nisan'dan Ağustos'a alınan Dünya Superbike yarışının da gerçekleşmesi beklenmiyor.

Hükümetin yasağı uzatma kararı, “etkinliklerin gerçekleşmesine izin verilmesinin virüsün çok hızlı şekilde yayılmasına neden olabileceğini" belirten Salgın Yönetim Ekibi'nin (OMT) tavsiyeleri sonrası alındı. OMT durumun kısa vadede değişmesini beklemediği için, etkinliklerin daha uzun süre yasaklanmasını tavsiye etti.

Rutte, "Etkinlikler 1 Eylül'e kadar gerçekleşmeyecek. Bu nedenle bu kararı 1 Haziran'dan 1 Eylül'e kadar üç aylık süreyle uzatıyoruz."

“Bunu yapıyoruz çünkü önümüzdeki üç ay boyunca risk almak ve istemiyoruz organizatörlerin netlik ihtiyacına karşı adil davranmak istiyoruz. Bu aynı zamanda 1 Eylül'e kadar kesinlikle profesyonel futbol olmayacağı anlamına da geliyor. Bu krizin insanların sağlığı, şirketler ve bir bütün olarak toplum üzerinde yarattığı tüm bu sonuçlarla, böyle bir fedakarlık yapmaktan kaçınmamalıyız. Umarım insanlar bunu anlar." dedi.

Hollanda Formula 1 yarışının patronu Jan Lammers, şu an yeniden yarışı yeniden planlama çabalarının "tamamen enerji israfı" olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a şunları söyledi: “Zaten çok sayıda senaryoyu tartıştık. Her şey boşa giden enerjiden ibaret. Sadece daha fazla soruya ve karmaşaya yol açıyor."

“Bir şey söylemek istiyoruz ancak her şey somutlaşıncaya kadar hiçbir şey söyleyemeyiz. Sadece bekleyeceğiz ve her şeyin nasıl gittiğini göreceğiz. İnsanlara karşı daha açık ve somut olabiliriz."

Lammers, Hollanda F1 yarışının Ağustos ayında yeniden yapılabileceği fikrini reddetti.

“Şimdiye kadar Ağustos'un asla bir seçenek olmadığı ortaya çıktı. Bu, farklı senaryolar hakkında konuşmanın ne kadar anlamsız olduğunu bir kez daha vurguluyor."

Sonraki haber
Assen, 2020 MotoGP yarışını kaybetmekten endişe etmiyor

Önceki haber

Assen, 2020 MotoGP yarışını kaybetmekten endişe etmiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , MotoGP
Editör Erwin Jaeggi

Yarış merkezi

Almanya GP

Almanya GP

18 Haz - 21 Haz
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Leclerc'le aynı maaşı teklif eden Ferrari'yi reddetti!

2
Formula 1

Alonso, Vettel'in yerine geçmek istiyor olabilir!

3
Formula 1

Vettel: "Takımlar kriz sırasında birbirlerini desteklemeliler"

4
Formula 1

Özel içerik: McLaren'ın yasaklanan F-kanal sistemi

5
Formula 1

Arrivabene, hastalara yardım etmek için ambulans şoförlüğü yapmaya başladı!

Son Videolar

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar 01:13
MotoGP

KTM ve Tech3 2020 renk düzenlerini tanıttılar

Son Haberler

Hollanda etkinlik yasağını uzattı, MotoGP yarışı ertelenebilir
MGP

Hollanda etkinlik yasağını uzattı, MotoGP yarışı ertelenebilir

Assen, 2020 MotoGP yarışını kaybetmekten endişe etmiyor
MGP

Assen, 2020 MotoGP yarışını kaybetmekten endişe etmiyor

Ducati şefi, Iannone'nin dönüş ihtimalini reddetmiyor
MGP

Ducati şefi, Iannone'nin dönüş ihtimalini reddetmiyor

Resmi: Suzuki, Rins ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı
MGP

Resmi: Suzuki, Rins ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı

Elias: “Rossi, 2006 Estoril yüzünden beni hâlâ affetmedi”
MGP

Elias: “Rossi, 2006 Estoril yüzünden beni hâlâ affetmedi”

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
18 Haz - 21 Haz
Biletler
25 Haz - 28 Haz
Biletler
9 Tem - 12 Tem
Biletler
6 Ağu - 9 Ağu
Biletler
13 Ağu - 16 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.