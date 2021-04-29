Aprilia, 2026 yılına kadar MotoGP'de kalacağını açıkladı

Aprilia 2004 yılında ana sınıftan ayrılmış ve 2015 yılında Gresini Racing ile beraber fabrika ekibi olarak spora geri dönmüştü.

İtalyan üretici, 2021 sonrasında sporda devam edip etmeyeceğini nihai olarak açıklamayan tek üreticiydi ve bugün itibariyle 2026 sonuna kadar sporda kalacaklarını açıkladılar.

Aprilia ve Gresini arasındaki ortaklık, 2021 sonunda sona erecek ve ardından Gresini bağımsız bir takım haline gelecek. Aprilia ise kendi takımına sahip olacak.

Aprilia, 2022'de bir uydu takımına sahip olmayı da düşünüyordu, ancak basın açıklamasında sadece fabrika ekibine yer verildi.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, "Bu anlaşmadan kesinlikle memnunum."

“Önümüzdeki sezondan itibaren Aprilia Racing Factory Team olarak mücadele edeceğiz."

"Bu, umarım yeni ve harika fırsatlar sunar. Bu süreçte birçok ek sorumluluğu yönetmemiz gerekecek." dedi.

Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta ise, "Dorna ve Aprilia'nın ortaklıklarını genişletme kararı alması, FIM MotoGP Dünya Şampiyonası için gerçekten olumlu bir haber." dedi.

Suzuki, Honda, Yamaha, Ducati ve KTM, 2021 sonrasında sporda yer almaya devam edeceklerini açıklamışlardı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images