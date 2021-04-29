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Rins: "Portekiz'de sınırda olduğumu görsem, daha yavaş sürerdim"

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alex Rins, eğer Portekiz MotoGP'de Fabio Quartararo'nun arkasında sınırda olduğunu görseymiş, Fransız sürücünün geçmesine izin vereceğini söyledi.

Rins: "Portekiz'de sınırda olduğumu görsem, daha yavaş sürerdim"

Bu hafta sonu Jerez'de düzenlenecek İspanya Grand Prix'sinden önce Autosport'a konuşan Rins, Portimao'da, Yamaha'dan Quartararo'yla liderlik için mücadele ederken yaptığı kazanın ardından eleştirilere cevap verdi.

Rins, telemetri verileri kaza hakkında belirli bir neden göstermemesine rağmen, yaptığı hatayı aşmanın kolay olmadığını söyledi.

İspanyol sürücü, eğer ikinciliğe razı olsaydı, şu anda şampiyona sıralamalarında ikinci sırada olacaktı ancak yarış dışı kalmasıyla, yedinci sıraya düştü ve birinciyle arasında tam 23 puan fark açıldı. Rins, eğer bu zihniyetle yarışmasaydı, 2019 yılında Silverstone'da Marc Marquez'i asla yenemeyeceğini söyledi.

Rins, ''Eğer ikinciliğe razı olsaydım, şu anda şampiyonada ikinci sırada olurdum.''

''Tabii ki, bundan etkilendim. Ancak daha 'koruyucu' bir zihniyete sahip olsaydım, iki sene önce Silverstone'da Marquez'i yenemezdim.''

''Bu durumda, ikinciliğe razı olabilirdim fakat sonrasında çok konuşulan bir galibiyetim olmazdı.''

''Bu sadece başlangıç, henüz sezonun dördüncü yarışını yapacağız ve hesap yapmak için zamanımız olacak.''

''Eğer, Portimao'daki gibi hafta sonları geçirebilirsek, Cuma günü en iyi formumuzda olursak, kötü sonuçları gizleyebiliriz.'' dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Suzuki MotoGP

Şu anki zihniyetinin, Marquez'in 2015 sezonunda sahip olduğu, çok kaza yaptığı ve şampiyonluğu kaybettiği gibi bir tutuma yakın olup olmadığı sorulan Rins şöyle cevapladı: ''Bu doğru, denge noktasını bulmalıyız.''

''Cumartesi akşamı Portimao'da, yarış stratejisini planlarken, Fabio'nun, ben de dahil olmak üzere, diğer tüm sürücülerden daha iyi bir hızı olduğunu gördüm.''

''Ancak Pazar günü, onun arkasındaydım ve harika hissediyordum.''

''Art arda iki-üç en hızlı tur yaptıktan sonra çarptım, fakat çok düzgün ve rahat sürüyordum, harika zaman geçiriyordum.''

''Ben salak değilim, eğer kendimi Quartararo'nun arkasında sınırda sürerken görseydim, kesinlikle onun gitmesine izin verirdim.''

''Joan Mir, sonrasında gitmemize izin verdiğini itiraf etti çünkü başka türlü, lastiklerini bitirirdi.''

''Ancak bu durum, benimkiyle aynı değildi. Onun turlarının ve benimkilerin alakası yoktu, veriler de bunu gösterdi.''

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VR46, Suudi Arabistan desteğiyle beraber MotoGP'ye giriyor!

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Editör Oriol Puigdemont

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