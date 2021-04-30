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MotoGP / İspanya GP Haberler

MotoGP sürücüleri, sosyal medya kullanımı konusunda sıkıntılarını dile getirdiler

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Önde gelen MotoGP sürücüleri, Maverick Vinales'in Portimao yarışının ardından Twitter'ı kullanmayı bırakma kararı alması üzerine, profesyonel yaşamlarında sosyal medyanın rolü hakkındaki düşüncelerini açıkladılar.

MotoGP sürücüleri, sosyal medya kullanımı konusunda sıkıntılarını dile getirdiler

Vinales, Portimao'daki sıralamalarda pist sınırı ihlali nedeniyle tur zamanının iptal edilmesinin ardından MotoGP'den ayrılma konusunda tehditte bulunduğu iddialarına cevap verdi.

Vinales, Portimao'daki sıralamalarda tur derecesinin iptal edilmesinin ardından yarışa 12. sıradan başlamış ve kötü startın ardından yükselmekte zorlanmıştı. Vinales'in takım arkadaşı Fabio Quartararo yarışı kazanırken, Vinales ancak 11. olabilmişti.

Tehdit iddiaları hakkında yazanlar için Vinales, "Birileri beni eleştirmek istiyorsa, beni Twitter hesaplarından silsinler. Aksi takdirde ben hesabımı sileceğim çünkü böyle bir alışkanlığım yok." demiş ve hesabını kapatmıştı.

Vinales, Jerez'de yapılacak İspanya GP öncesinde yaşananlara açıklık getirdi ve platformu çok az kullanması nedeniyle bunu yaptığını söyledi.

Vinales, "Temelde o, pek fazla kullanmadığım bir uygulama. Bu yüzden sonunda kapatma kararı aldım. Ben daha çok Instagram ve Tiktok ile ilgileniyorum. Daha çok videolar ve reels videoları atıyorum."

"Ben bunu yapmayı seviyorum. Twitter bazen daha ciddi oluyor. Bu yüzden benim için en iyi yer değildi. Orada her gün bir şeyler paylaşmıyordum."

"Bu yüzden onu kapatma ve Instagram ile Tiktok'a odaklanma kararı aldık." dedi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Twitter'ı kapatma olayı bu sene ilk kez olmuyor. Ducati fabrika takımı sürücüsü Jack Miller da Katar'daki kötü yarışların ardından olumsuz yorumları görmek için sosyal medya kanallarını kapattığını söylemişti.

Son dönemde spor organizasyonları sosyal medya üzerinden yapılan ırkçı saldırılar gibi durumlara karşı boykot kararı aldılar. İngiliz futbol kulüplerinin başlattığı çalışma kapsamında Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca sosyal medya siteleri boykot edilecek.

Miller, Perşembe günkü basın toplantısında "sosyal medyanın gerekli bir kötülük" olduğunu ve profesyonel sporcuların kendilerinin ve sponsorlarının reklamını yapmak için orayı kullanmaları gerektiğini söyledi.

Ancak sosyal medya siteleri doğal olarak kişisel amaçlarla da kullanılıyor. Geçmişte taraftarlarla sürücülerin etkileşimi neredeyse imkansızken, günümüzde bu mümkün hale geldi.

Özellikle COVID-19 sürecinde birçok Formula 1 pilotu, Twitch gibi platformları kullanarak taraftarlarıyla farklı bir şekilde etkileşim kurdular. Ancak sosyal medya, sürücülerin bu tür sanal saldırılara maruz kalmasına da fırsat tanıyor.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sık sık Twitter'da saldırıya uğrayan isimlerden olan ve geçtiğimiz haftalarda şampiyon Jorge Lorenzo ile pek istemediği bir durumla karşı karşıya kalan Aleix Espargaro, eleştiri almanın sosyal medyanın bir parçası olduğunu ancak kendisinin de Vinales'in durumuna kızdığını söyledi.

Espargaro, "Söyleyebileceğim tek şey, sosyal medyada gördüğümüz bu nefretin, şirketlerin örneğin benim gibi sürücülere değil, sosyal mecralara bakılmasına izin vermesidir."

"Sizde bir şeyleri beğenmeyen insanlarla baş etmeli, başarıyı iyileştirmeliyiz. Hayatınızda bu eleştirileri kabullenmeniz lazım."

"Çok fazla nefret görüyoruz. Günün sonunda bunlarla uğraşmamamız lazım çünkü ben Maverick'i tanıyorum."

"O, hayatımda tanıdığım en iyi insanlardan birisi. O, gerçekten çok iyi bir çocuk."

"Onun işi MotoGP motosikletini sürmekse, bunu mümkün olan en iyi ve en hızlı şekilde yapmaya çalışır. Ancak bu işte herkesin kötü bir günü olabilir."

"Birisini takip etmeyi bırakmak çok kolay.  Ancak yarışı 2. ya da 12. sırada tamamladığında, neden birilerinin nefreti ile uğraşmak zorunda kalsın? Ben buna çok kızıyorum." dedi.

Espargaro, kendisinin de hesabını kapatmayı düşündüğünü ve bazı şeyler değişmezse diğer sporcuların da sonunda aynısını yapabileceğini düşünüyor.

Buna karşı Fabio Quartararo, sosyal medyayı tam olarak kontrol etmenin çok zor olacağını kabul ediyor.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, "Kontrol etmenin oldukça zor olduğunu düşünüyorum çünkü sizin de söylediğiniz gibi hepimiz insanız."

"Geçmişte benim de zor zamanlarım oldu. Televizyon önünde koltukta otururken birisi kötü bir yarış geçirdiğinde ya da kötü bir an yaşadığında kötü bir şekilde yorum yapmak çok kolay."

"Ancak 40 - 50 yaşındaki insanlar, bu durumu yaşayanın çocukları olduğunu düşünebilir ve bu tür yorumları görmek istemezler."

"Ben kendi açımdan gerçekten yorumlara bakmadığımı söyleyebilirim."

"Ancak bir şeyler kötü ilerlerken her zaman kötü şeyler söyleyen insanlar olacaktır.  O kötü insanlar kazandığınızda da güzel şeyler söyleyebilirler."

"En önemli şey, yorumlara bakmamak. Bunun çok fazla faydası oluyor." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Editör Lewis Duncan

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