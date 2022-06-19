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MotoGP / Almanya GP Haberler

Almanya GP ısınma turları: Martin, Oliveira'nın önünde en hızlısı

Sachsenring'de gerçekleştirilen ısınma turlarında en iyi zamanı Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin yaptı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Almanya GP ısınma turları: Martin, Oliveira'nın önünde en hızlısı
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Asfalt sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu ısınma turlarında sürücülerin çoğu ön ve arkada sert hamuru kullandı. Fakat Aleix Espargaro ve Fabio Quartararo gibi isimler, orta arka lastiği denediler.

Lastik yönetimi yarışta büyük rol oynayacağı sürücüler özellikle buna odaklandılar ve dereceler sürekli olarak gelişti.

En iyi zaman, son denemesinde 1:21.264'lük bir derece yakalayan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'den geldi ve böylelikle sıralama turları öncesinde zirvede yer aldı

KTM sürücüsü Miguel Oliveira 0.177 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Aprilia'dan Aleix Espargaro tamamladı.

Marco Bezzecchi'nin güçlü formu ısınma turlarında da devam etti ve seansı dördüncü sırada tamamladı. Aprilia'nin diğer sürücüsü Maverick Vinales beşinci olurken, Jack Miller kendisine altıncı sırada yer buldu.

İlk onu Brad Binder, Enea Bastianini, Joan Mir ve Quartararo tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Francesco Bagnaia, yarış temposuna odaklandığı seansta 11. en iyi zamanı yaptı.

En iyi Honda sürücüsü 12. sırada yer alan Pol Espargaro'ydu. Yerel kahraman Stefan Bradl ise 23. sırada yer alabildi.

Seans içerisindeki tek olay, Johann Zarco'nun yaptığı kazaydı.

30 turluk yarış bugün TSi 15:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Jorge Martin Ducati 14 1'21.264  
2 Portugal Miguel Oliveira KTM 14 1'21.441 0.177
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 14 1'21.457 0.193
4 Italy Marco Bezzecchi Ducati 14 1'21.518 0.254
5 Spain Maverick Viñales Aprilia 14 1'21.566 0.302
6 Australia Jack Miller Ducati 14 1'21.579 0.315
7 South Africa Brad Binder KTM 15 1'21.657 0.393
8 Italy Enea Bastianini Ducati 14 1'21.674 0.410
9 Spain Joan Mir Suzuki 13 1'21.785 0.521
10 France Fabio Quartararo Yamaha 13 1'21.887 0.623
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 14 1'21.939 0.675
12 Spain Pol Espargaro Honda 11 1'22.006 0.742
13 Italy Franco Morbidelli Yamaha 13 1'22.141 0.877
14 Italy Luca Marini Ducati 15 1'22.160 0.896
15 Spain Raul Fernandez KTM 14 1'22.210 0.946
16 Japan Takaaki Nakagami Honda 13 1'22.265 1.001
17 France Johann Zarco Ducati 12 1'22.286 1.022
18 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 12 1'22.288 1.024
19 South Africa Darryn Binder Yamaha 11 1'22.339 1.075
20 Australia Remy Gardner KTM 14 1'22.343 1.079
21 Spain Alex Marquez Honda 13 1'22.438 1.174
22 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 9 1'22.531 1.267
23 Germany Stefan Bradl Honda 11 1'22.639 1.375
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