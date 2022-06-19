Almanya GP ısınma turları: Martin, Oliveira'nın önünde en hızlısı

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Asfalt sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu ısınma turlarında sürücülerin çoğu ön ve arkada sert hamuru kullandı. Fakat Aleix Espargaro ve Fabio Quartararo gibi isimler, orta arka lastiği denediler.

Lastik yönetimi yarışta büyük rol oynayacağı sürücüler özellikle buna odaklandılar ve dereceler sürekli olarak gelişti.

En iyi zaman, son denemesinde 1:21.264'lük bir derece yakalayan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin'den geldi ve böylelikle sıralama turları öncesinde zirvede yer aldı

KTM sürücüsü Miguel Oliveira 0.177 saniye geride ikinci olurken, ilk üçü Aprilia'dan Aleix Espargaro tamamladı.

Marco Bezzecchi'nin güçlü formu ısınma turlarında da devam etti ve seansı dördüncü sırada tamamladı. Aprilia'nin diğer sürücüsü Maverick Vinales beşinci olurken, Jack Miller kendisine altıncı sırada yer buldu.

İlk onu Brad Binder, Enea Bastianini, Joan Mir ve Quartararo tamamladı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak olan Francesco Bagnaia, yarış temposuna odaklandığı seansta 11. en iyi zamanı yaptı.

En iyi Honda sürücüsü 12. sırada yer alan Pol Espargaro'ydu. Yerel kahraman Stefan Bradl ise 23. sırada yer alabildi.

Seans içerisindeki tek olay, Johann Zarco'nun yaptığı kazaydı.

30 turluk yarış bugün TSi 15:00'te gerçekleştirilecek.

Seans sonucu: