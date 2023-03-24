2023 MotoGP sezon rehberi: Takımlar, sürücüler, yarış takvimi, sprint yarışlar ve favoriler

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18 ülke, 21 hafta sonu ve 42 yarış... Motosiklet yarışlarının premier sınıfı MotoGP, tarihinin en uzun sezonuna bu hafta sonu Portiamo'da gerçekleştirilecek yarışla başlayacak.

Peki yeni sezon öncesinde neler değişti? Bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledik.

Yeni sezon öncesinde neler yaşandı?

-Suzuki, 2022'nin sonunda MotoGP'den ayrılma kararı aldı.

-Jack Miller, Ducati'den ayrılarak fabrika KTM'ye geçti. Ducati, Miller'a 1 yıllık Pramac kontratı önermişti ancak Miller bunu reddetti ve 2 yıllık fabrika KTM kontratını kabul etti. Fabrika Ducati'de Miller'ın yerini Enea Bastianini aldı. Böylelikle KTM'de Miller-Brad Binder, Ducati'de ise Francesco Bagnaia-Bastianini sürücü kadroları oluştu.

-Fabrika Yamaha sürücü kadrosunu korudu. Quartararo-Morbidelli ikilisi bu sezon da birlikte yarışmaya devam edecek.

-Yamaha, tek uydu takımı olan RNF'i kaybetti ve bu yıl uydu takımsız mücadele edecek. RNF Racing, Yamaha'dan ayrılmasının ardından Aprilia ile anlaştı ve bu yıl Miguel Oliveira-Raul Fernandez ikilisi ile yarışacak.

-Tech3 Racing, GasGas olarak isim değişikliğine gitti ve artık gridde Tech3 GasGas Racing ismiyle yer alacak. Honda'dan ayrılan Pol Espargaro ve son Moto2 şampiyonu Augusto Fernandez bu yıl GasGas'da takım arkadaşı olacaklar.

-Fabrika Honda takımı, Pol Espargaro ile yollarını ayırdı ve ondan boşalan koltuğu 2020 Dünya Şampiyonu Joan Mir ile doldurdu. Diğer motosikleti ise elbette Marc Marquez sürüyor olacak.

-LCR Honda, geçen sezonun tartışmalı ismi Takaaki Nakagami'yi kadrosunda tuttu. Alex Marquez ile ise yollar ayrıldı. Alex Marquez'den boşalan koltuğa Alex Rins oturdu.

- LCR Honda'dan ayrılan Alex Marquez, Gresini Racing'e giderek Ducati ailesine katıldı. Fabio Di Giannantonio ise Gresini'de kalmaya devam edecek.

-VR46 Racing sürücü kadrosunu koruyor: Marco Bezzecchi ve Luca Marini bu sezon da Valentinto Rossi'nin takımında yarışacaklar.

-Pramac Racing'de de değişim yaşanmadı. Jorge Martin - Johann Zarco ikilisi takım arkadaşı olmaya devam edecekler.

Takımlar ve sürücü kadroları:

Takım Sürücü Sürücü Ducati fabrika takımı Francesco Bagnaia Enea Bastianini Yamaha fabrika takımı Fabio Quartararo Franco Morbidelli Aprilia fabrika takımı Aleix Espargaro Maverick Vinales KTM fabrika takımı Brad Binder Jack Miller Honda fabrika takımı Marc Marquez Joan Mir Gresini Ducati Alex Marquez Fabio Di Giannantonio LCR Honda Alex Rins Takaaki Nakagami RNF Racing Aprilia Miguel Oliveira Raul Fernandez VR46 Racing Team Ducati Luca Marini Marco Bezzecchi Tech3 GasGas Factory Racing Pol Espargaro Augusto Fernandez Pramac Racing Ducati Jorge Martin Johann Zarco Yeni sezon öncesinde üreticiler ne durumdular?

1.) Ducati

2022'nin şampiyonu, muhtemelen daha iyi bir kış dönemi geçirmeyi hayal edemezdi. Kış testlerinin ardından MotoGP padoğunda herkesin hemfikir olduğu bir konu varsa, o da Ducati'nin net bir şekilde en hızlı üretici olduğu.

Ducati bu yıl da gridde 8 motosiklete sahip olacak ve sezon öncesi testlerine baktığımızda bu 8 motosiklet de büyük potansiyel gösterdi, neredeyse hepsi yarış galibiyeti için savaşabilecek seviyedeler. Bu durum, diğer MotoGP üreticileri için fazlasıyla korkutucu.

Özellikle Francesco Bagnaia, Luca Marini ve Jorge Martin, oldukça güçlü bir görüntü çizdiler. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Bagnaia, sezon öncesi testlerinin son gününde Portimao tur rekorunu kırdı ve rakiplerine gözdağı verdi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın takım arkadaşı Enea Bastianini de Malezya testlerinde güçlü bir tempo sergilemişti, dolayısıyla onu saymamak da yanlış olur. Nitekim kendisi geçen sezon ne kadar hızlı olabildiğini birçok kez gösterdi.

Yeni Gresini sürücüsü Alex Marquez ise motosikletine fazlasıyla alışmış durumda. İspanyol sürücü, kış testlerinde abisinden daha hızlıydı ve birçok kişiye göre, 2023'ün sürprizi olabilir.

Sezonun ilk yarışına yaklaşırken, Ducati'nin açık bir şekilde favori olduğunu söyleyebiliriz. İtalyan markanın 8 sürücüsü de rekabetçi ve ilk yarışta ilk 10'un 8'i Ducati olsa dahi pek de şaşırmayız diyebiliriz.

Enea Bastianini, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2.) Aprilia

Sadece birkaç yıl önce çaylak sürücülerin bile yarışmak istemediği bir takım olan Aprilia, aerodinamik gelişim trendini mükemmel bir şekilde okumuş ve 2022'de inanılmaz bir gelişim göstererek yarış zaferleri için mücadele etmeye başlamıştı.

Aprilia, yeni sezon öncesinde motosikletini özellikle ön tarafta daha da geliştirdi ve bu sezona da güçlü bir motosikletle giriyor. Yine de hâlâ Ducati'nin arkasında yer almakta.

Aprilia, Ducati'yi geçememiş gibi dursa da arkasındaki rakiplerine kıyasla net bir şekilde daha hızlı. Yani şu anda Ducati'nin arkasında 2. en hızlı üretici konumunda olduklarını söyleyebiliriz.

Hem Aleix Espargaro hem de Maverick Vinales, pozitif bir kış dönemi geçirdiler ve iki sürücü de hem hızlıydılar hem de istikrarlıydılar.

Takım ayrıca, Yamaha'dan ayrılan RNF ile sözleşme imzaladı ve bu yıl, tarihinde ilk kez bir uydu takıma sahip olacak.

Aprilia'nın uydu takımı RNF Racing de pozitif bir kış testi dönemi geçirdi. RNF sürücüleri Miguel Oliveira ve Raul Fernandez, yeni motosikletlerine iyi bir şekilde adapte oldular.

Yeni sezon öncesinde Aprilia oldukça güçlü duruyor ve bu sezon da podyumlar, galibiyetler için savaşabilecek bir takım olacaktır. Yine de şampiyonada Ducati'yle savaşabilmesini beklemek gerçekçi olmaz.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

3.) Yamaha

2023 sezonu öncesinde Yamaha'nın çözmesi gereken sorun barizdi: Düzlük hızı. Bu konuda gelişim sağlanmış gibi dursa da Yamaha'nın genel temposu özellikle Malezya'da şaşırtıcı derecede yavaştı.

Yamaha'nın F1 tarzı arka kanadıyla çok konuşulduğu Portekiz testlerinde de durum pek farklı değil gibi duruyordu ki testlerin son gününde Quartararo ve Yamaha büyük bir adım attılar. Quartararo'nun son gün gösterdiği tempo, Yamaha hakkındaki yorumların biraz yumuşamasını sağladı.

Yamaha'nın sezonun bu aşamasına Aprilia ve Ducati'ler kadar hızlı olmadığını söyleyebiliriz ama Quartararo'nun testlerin son günündeki temposu ümit vericiydi. Yine de Yamaha'nın yeni sezona Ducati ve Aprilia'nın arkasında başlayacağını söylemek yanlış olmaz. Özellikle de 8 Ducati'nin bu kadar rekabetçi olacağı bir gridde, Quartararo'nun işi cidden zor olacak.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

RNF Racing'in Aprilia'ya geçmesiyle, Yamaha'nın bu sezon uydu takımsız yarışacağını hatırlatalım.

Değinilmesi gereken bir başka konu ise Franco Morbidelli'nin sözleşmesinin bu sezon sonunda bitiyor olması.

Morbidelli, bu sezon da beklenen performansı veremezse koltuğunu koruması fazlasıyla zorlaşacak ve fabrika Yamaha koltuğunda birçok sürücünün gözü olacak.

Bu sürücülerin arasında WSBK Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu da olacaktır. Toprak'ın menajeri Kenan Sofuoğlu, sadece fabrika takımından gelecek tekliflere açık olduklarını söylemişti. Dolayısıyla Morbidelli'nin sezon sonunda koltuğunu kaybettiği bir senaryoda, Toprak için MotoGP'ye geçiş fırsatı doğabilir.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

4.) Honda

Marc Marquez'in 2020'de sağ kolunu kırdığı büyük kazasının ardından, Honda MotoGP'de bir nevi yolunu kaybetmişti. Marquez'in geri bildirimleri olmadan motosiklet gelişimi oldukça yavaşlamıştı ve Honda, Pol Espargaro'ya göre bir motosiklet üretmeye çalıştı. Bu, sadece zaman ve para kaybına neden oldu.

Honda için geçtiğimiz yıla dair olumlu tek gelişme belki de eski Marc Marquez'in geri dönmesiydi. İspanyol sürücü, 2022 Mayıs'taki son ameliyatı sayesinde artık kemiğinde acı hissetmiyor ve nispeten rahat bir şekilde -Marquez'i görmeye alışık olduğumuz şekilde- sürüş yapabiliyor.

6 kez şampiyon sürücü, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde gösterdiği performanslarla bize bunu gösterdi. Ayrıca Marquez'in dönmesiyle, Japon marka yeniden gelişim rotasını da buldu.

Sakatlıklar, başarısızlıklar ve boş yatırımlarla geçen 3 uzun yılın ardından, Marquez ve Honda için 2023'te tek hedef var: Şampiyonluk.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Fakat Honda'nın sezon öncesi testlerindeki görüntüsü hiç de şampiyonluk için mücadele edebilecek bir takıma benzemiyordu.

Honda, geçtiğimiz yılın sonunda, 2023'te şampiyonluk mücadelesi verebilmek için güncellemeler yapması gerektiğini kabul ediyordu. Bu güncellemeler yapıldı, hatta belki de fazlası yapıldı ancak bu güncellemelerin büyük çoğunluğu sadece hayal kırıklığı yarattı. Kronik çekiş sorunu da hâlâ çözülememiş gibi duruyor.

Hem Marquez hem de Joan Mir, Portiamo'daki testlerde zorlandılar. Honda motosikleti üzerinde yoğun bir şekilde çalışsa da hâlâ Ducati, Aprilia ve hatta Quartararo'nun Yamaha'sının gerisinde.

Marquez, COTA ve Sachsenring gibi sevdiği pistlerde sihrini konuşturup galibiyetler için mücadele edecektir ancak kış testlerindeki tempoya bakıldığında, Honda'nın istikrarlı bir şekilde Ducati'yle mücadele etmesini -en azından sezonun bu aşamasında- bekleyemeyiz gibi duruyor.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

5.) KTM

KTM, bu sezon öncesinde motosikletin aerodinamik performansını geliştirebilmek için Red Bull'un F1 mühendisleriyle iş birliği yaptı.

Fakat bu iş birliği pek de bekleneni vermemiş gibi duruyor. RC16, Brad Binder'ın ellerindeyken tek turda fena durmadı ama yarış temposu konusunda oldukça zayıftı. RC16, yarış temposunda cidden vasat bir performans sergiledi.

Jack Miller'ın yeni KTM motosikletine alışma süreci ise biraz yavaş ilerliyor. Sezon öncesi testlerinde birkaç kaza yapan Miller, hâlâ motosikletine %100 alışabilmiş gibi durmadı.

KTM'nin uydu takımı olan Tech3 Gas Gas'ın yeni sürücüsü Pol Espargaro, yeni KTM'sine iyi bir şekilde uyum sağlamıştı ve KTM motosikletinin DNA'sını sevdiğini söylemişti.

Espargaro'nun özellikle onun Malezya'da gösterdiği tempo oldukça ümit vericiydi. Fakat Portekiz'e aynı tempo taşınamadı.

Kısacası, yeni sezon öncesinde en yavaş motosiklet KTM'de gibi durmakta.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona takvimi: 21 hafta sonu, 42 yarış

MotoGP takvimi, bu yıl tarihinde hiç olmadığı kadar büyük olacak. 18 farklı ülkede, 21 hafta sonunda yarışılacak, 42 yarış düzenlenecek.

KOVID-19 pandemisinin etkisini yitirmesiyle birlikte, diğer tüm serilerde olduğu gibi MotoGP de takvimini genişletmeye ve "dengelemeye" devam ediyor.

Bu kapsamda takvime 2 yeni yarış eklendi: Kazakistan ve Hindistan. Asya marketine oldukça önem veren MotoGP, bu yıl tarihinde ilk kez Kazakistan ve Hindistan'da yarışacak.

İspanya'nın Aragon Pisti ise 2023 takviminde yer almayacak. Muhtemelen buna en çok Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo sevinecektir, kendisinin bu pistte pek iyi bir geçmişi olduğunu söyleyemeyiz.

Bu sezonki yarışların neredeyse yarısı (21/10 tanesi) Avrupa dışında yapılacak: Arjantin, Amerika, Kazakistan, Hindistan, Japonya, Endonezya, Avustralya, Tayland, Malezya ve Katar.

Takvimin bu kadar uzun ve dünyaya nispeten dengeli bir şekilde yayılmış olması, MotoGP sürücülerini heyecanlandırmış olsa da tüm sürücüler evlerinden uzun süreler uzak kalacaklar.

Konuya esprili bir şekilde yaklaşan Alex Rins, "Karım eve yeni, daha sağlam kilitler alacak." demişti ve sürücülerin evlerinden uzun süreler uzak kalacağını vurgulamıştı.

Yine de tüm sürücüler yeni pistler, ülkeler ve kültürler tanıyacakları için mutlular.

2023 MotoGP takvimi:

Tarih Yarış Pist 24-26 Mart Portekiz GP Algarve International Circuit 31 Mart – 2 Nisan Arjantin GP Termas de Rio Hondo 14-16 Nisan Amerika GP COTA 28-30 Nisan İspanya GP Jerez 12-14 Mayıs Fransa GP Le Mans 9-11 Haziran İtalya GP Mugello 16-18 Haziran Almanya GP Sachsenring 23-25 Haziran Hollanda GP Assen 7-9 Temmuz Kazakistan GP Sokol International RaceTrack 4-6 Ağustos Britanya GP Silverstone 18-20 Ağustos Avusturya GP Red Bull Ring 1-3 Eylül Katalonya GP Barcelona 8-10 Eylül San Marino GP Misano 22-24 Eylül Hindistan GP Buddh International Circuit 29 Eylül – 1 Ekim Japonya GP Motegi 13-15 Ekim Endonezya GP Mandalika 20-22 Ekim Avustralya GP Phillip Island 27-29 Ekim Tayland GP Buriram 10-12 Kasım Malezya GP Sepang 17-19 Kasım Katar GP Losail 24-26 Kasım Valensiya GP Ricardo Tormo

Track action Fotoğraf: Dorna

Sprint yarışlar nasıl işleyecek?

MotoGP'de bu sezon her hafta sonu Cumartesi günleri sprint yarışları gerçekleştirilecek. Sprint yarışın grid dizilimi, cumartesi günü gerçekleştirilecek sıralama turları seansı ile belirlenecek. Sprint yarışların mesafesi, pazar günkü yarışların mesafesinin %50'si kadar olacak. İlk 9'a puan dağıtılacak ve normalde verilen puanların da yarısı verilecek. Sprint yarış sonucu, ana yarışa herhangi bir etkide bulunmayacak. Örnek bir hafta sonu formatı: Cuma 1. Antrenman

2. Antrenman (Bu iki seanstaki kombine dereceler, Q2 ve Q1'e kalanları belirleyecek.) Cumartesi 3. Antrenman

Sıralama turları: Bu seans, hem sprint yarışının hem de ana yarışın grid dizilimini belirliyor.

Bu seans, hem sprint yarışının hem de ana yarışın grid dizilimini belirliyor. Sprint yarış: Ana yarışın %50'si mesafe, ilk 9'a normalin yarısı kadar puan verilecek (12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) Pazar Isınma turları

Ana yarış: Grid dizilimi cumartesi günkü sıralama turları ile belirleniyor, ilk 15'e tam puan verilecek. Sprint yarışın ana yarışa bir etkisi yok.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP leads at the start Fotoğraf: Dorna

Kurallarda neler değişti?

Bildiğiniz gibi MotoGP, motor sporları dünyasındaki en katı ve kısıtlayıcı kural kitaplarından birisine sahip. Bunun nedeni de gridin birbirine olabildiğince yakın olmasının istenmesi.

Kurallardaki özgürlük ve yaratıcılığı olabildiğince sınırlayarak, tüm grid birbirine olabildiğince yakın tutulmaya çalışılıyor. Bunun kısmen işe yaradığını da söyleyebiliriz, sonuçta her yıl birden fazla yarış galibi görüyoruz.

Ancak kurallar böylesine katı olunca, takımlar performans bulabilmek için oldukça farklı yöntemler ve çözümler denemek zorunda kalıyorlar. En çok odaklanılan alanlardan birisi de aeordinami.

Takımlar artık daha çok aerodinamik çözümlere odaklanmaktalar ancak harcamaları kısıtlamak adına, motosikletin ön bölgesine her sezon sadece 1 tane aerodinamik güncelleme getirilmesine izin veriliyor.

Sezon öncesinde motosikletlerin ön bölgeleri homologe ediliyor ve sonrasında sezonun belirlenen bir noktasında sadece 1 tane güncelleme getirilebiliyor.

Bu kural bu sezon da devam edecek.

Aprilia Racing, ön kanat detayı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Peki motorlarda durum ne?

Motor gelişimi bu yıl da dondurulmuş olacak. Takımlar sezon içerisinde motosikletlerinin motorlarına güncelleme getiremeyecekler.

Üreticiler, kış aylarında sezonun başlangıcı için yeni motorlar inşa edebiliyorlar ancak sezon içerisinde güncelleme getiremiyorlar. Her motor, sezon öncesinde homologe ediliyor ve sezon boyunca aynı kalıyor.

Takımların kullanması gereken motor türü belirli: 1000cc, 4 silindirli ve doğal emişli motorlar. Motorların V4 mü olacağı yoksa da sıralı motor mu olacağı ise takımların seçimine kalmış.

V4 motorlar genellikle daha güçlü ve agresif oluyorlar. Sıralı motorlar ise daha az yer kaplarlar ve gövdeyi daha verimli tasarlayabilmenizi sağlarlar.

En büyük kural değişimi

Şüphesiz ki yeni sezon öncesinde en büyük kural değişimi sürüş yüksekliği cihazlarında yaşandı. Güvenlik endişeleri nedeniyle 2023'ten itibaren ön sürüş yüksekliği cihazları yasaklandı.

Sürüş yüksekliği cihazları -veya yaygın ismiyle holeshot- 2018'de ilk kez Ducati tarafından kullanıldı ve bu cihazlar o günden beri motosikletlerin gelişiminde önemli bir rol oynamakta. Ducati'nin ilk kullandığı sistem start esnasında hızlanmaya yardımcı olmak için motosikletin arkasını alçaltabilen bir sistemdi.

Ducati, 2019'da cihazın gelişimini sürdürerek virajlardan çıkarken de motosikletin arkasını alçaltabilecek bir versiyon tanıttı, takım 2020 ve 2021'de bu cihazları sürekli geliştirmeye devam etti.

Sürüş yüksekliği cihazlarının güvenliği, geçtiğimiz yılın başında en büyük gündem maddelerinden biri hâline geldi. Üreticiler, ön sürüş yüksekliği cihazlarının yasaklanması adına bir toplantı düzenlemişlerdi ve bu toplantıda -Ducati hariç- tüm üreticiler yasak lehine oy kullandılar.

GP Komisyonu'nun toplantısından sonra ise durum resmileşti ve ön sürüş yüksekliği cihazlarının 2023'ten itibaren yasaklanmasına karar verdi.

Ducati, büyük kaynak ve zaman harcadığı bu çözümün yasaklanmasına oldukça sinirlense de yapabileceği fazla bir şey yoktu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP'yi nasıl izleyebilirim?

Bildiğiniz üzere MotoGP, Moto2 ve Moto3; son senelerde Saran Holding'in kurmuş olduğu S Sport kanalında yayınlanıyordu ve 2023'te de bu durum değişmeyecek. S Sport ve S Sport Plus, 2023'te de Türkiye'de MotoGP yarışlarının tek adresi olmaya devam edecekler.

S Sport üzerinden 2023 MotoGP, Moto2 ve Moto3 yarışlarını aşağıdaki kanallardan izleyebilirsiniz:

TV+ 77. Kanal

Tivibu 74. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

S Sport Plus uygulaması

*Yukarıdaki platformlar için çok farklı ücretlendirme politikaları olduğundan, aylık ve yıllık ücretler hakkında platformların kendi internet sitelerinden bilgi alabilirsiniz.

Start action Fotoğraf: MotoGP

Moto2 ve Moto3

Moto2 ve Moto3, bu yıl MotoGP'nin gittiği her pistte olacak. Yarış galibi temsilcimiz Deniz Öncü ise Red Bull KTM Ajo ekibiyle bu yıl da Moto3'te yarışacak ve bu yıl da galibiyetler için mücadele etmek için pistte olacak.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images