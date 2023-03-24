Marquez: "Honda 2023 MotoGP sezonunda şampiyonluk favorisi değil"

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Marquez'in sakatlık geçirdiği ve Honda'nın motosikletinde sorun yaşadığı 2022, Honda'nın son üç senede ikinci kez yarış kazanamadığı sezon oldu.

Kış döneminde yapılan bir sürü personel değişikliğine ve Ken Kawauichi'nin Suzuki'den teknik direktör olarak takıma katılmasına rağmen Honda'da pek bir değişiklik olmadı.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Marquez, "Günün sonunda takım olarak kazanır ve kaybederiz."

"Geçmiş senelerin benim için ve Honda için gerçekten zorlu geçtiği doğru ve en iyi durumda değiliz."

"Bu nedenle, bugün Portimao'da şampiyonluk adayı değiliz. Çalışmaya ve projeyi inşa etmeye devam etmeli ve gelecekte daha rekabetçi olmaya çalışmalıyız."

"Ama benim tutkum (spora ilk girdiğim) 2013 ile aynı. En üst sıralar için mücadele etmek için buradayım, bu üst sıralar için elimden geleni yapacağım ve buna yapabileceğime inanıyorum."

"Projeye inanıyorum, Honda'ya inanıyorum. Şampiyona çok uzun, geçen yıl Pecco [Bagnaia] ile gördüğümüz gibi durum her gün değişebilir."

"O pek iyi başlamadı, sezon öncesinde birçok sorun yaşadı ama bir yarıştan diğerine iyi bir seviyeye geldi ve arka arkaya birçok yarış kazandı." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Honda'nın şu anda Ducati'nin 2023 seviyesinin çok gerisinde olduğunu ancak gridin çoğunluğunun şampiyonanın favorisi olarak belirlediği Pecco'dan daha da uzakta olduğunu söyledi.

Marquez, "Elbette, Ducati'nin şu anda gerçekten güçlü bir pakete sahip olduğu açık, tüm Ducati sürücüleri çok hızlı ancak özellikle Pecco bu grup içinde ve gridde en hızlısı."

"Yani onlardan uzağız ama sezon öncesinde inanılmaz derecede hızlı olan Pecco'dan daha da uzağız."

"Temelde geçen yılla aynı olan bazı alanlarda daha iyi olmaya çalışmak için motosiklet üzerinde çalışıyoruz."

"Yani, hâlâ bu noktada, en iyi olanlara yaklaşmak için nasıl geliştirebileceğimizi araştırmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

Autosport, Honda'nın Alman üretici Kalex tarafından yapılan bir şasiyi Amerika GP öncesinde Jerez'de test edeceğini öğrendi.

Honda'nın son aylarda Kalex ile işbirliği bir sır olmasa da Marquez Perşembe günü Portekiz'de bu yeni şasi hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etti.