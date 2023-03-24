Bagnaia: "Şampiyonluğu koruma mücadelemde 1 numaraya saygı duymalıyım"

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Bagnaia, 2022'de sezon ortasında 91 puan geride olmasına rağmen sezon sonunda şampiyon olmayı başardı ve 2007'den sonra Ducati'ye şampiyonluğu getiren ilk sürücü oldu.

Ducati sürücüsü, 2023'te sahip olduğu 63 numarayı bırakarak 1 numarayı kullanmayı tercih etti. Bu, 2012'de Casey Stoner'dan bu yana ilk kez bir şampiyonun bu numarayı taşıdığı manasına geliyor.

2002'ye kadar uzanan modern MotoGP çağında, yalnızca iki sürücü Marc Marquez (2016-2019) ve akıl hocası Valentino Rossi'yi (2002-2004, 2008-2009) şampiyonluğunu korumayı başardı. Bagnaia, bu isimleri tekrarlamaya çalışacak.

Bagnaia, "Yarışları izlemeye başladığım günden bu yana, sadece Marc ve Vale'nin şampiyonluklarını korumayı başardığını hatırlıyorum."

"Yani bu, başarmak için hem evde hem de burada çok çalıştığım bir şey."

"Bir numaraya sahip olmak, saygı duyulması gereken bir şey. Onu kullanmaya devam edebilmek için maksimum verilmeli."

"Tüm sürücülerin onu, benim motosikletimden çalmak istediklerinden eminim."

"Ancak iyi çalıştığımızdan emin olursak, iyi çalışırsak, şampiyonluğu koruyabiliriz. Tabii ki kolay olmayacak ancak orada olacağız." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bagnaia'nın bu sezon takım arkadaşı Enea Bastianini olacak. Bastianini, 2022'de 2021 versiyon Ducati ile 4 kez yarış kazandı ancak sezon öncesi testlerde takım arkadaşının gerisinde kaldı.

Bastianini, "Çok güzel bir sezonu geride bıraktım. 2022, beklentilerime göre çok daha güzel geçti."

"Bu sene daha iyi bir iş çıkarmak, daha karmaşık olabilir. Ducati sürücülerinin çoğu hızlı."

"Testlerde bunu gördük. Bu sene birçok sürücünün şampiyonluğu kazanma şansı olabilir."

"Tüm MotoGP sürücüleri çok hızlı ve şu anda kimin en iyi rakip olacağını bilmiyorum."

"İlk rakip Pecco olabilir çünkü şu anda motosikletinde 1 numaraya sahip olan isim o olacak. Daha iyi iş çıkarmak için başlangıçta ondan bir şeyler öğrenmeye çalışmalıyım." dedi.